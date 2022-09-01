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柯志恩登記參選 送陳其邁3禮物期盼畢業快樂

2022/9/1 13:13（9/1 14:51 更新）
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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）1日上午在前立法院長王金平（左2）、高雄市議長曾麗燕（右2）等人陪同下，到高雄市選委會登記參選。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月1日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）1日上午在前立法院長王金平（左2）、高雄市議長曾麗燕（右2）等人陪同下，到高雄市選委會登記參選。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天登記參選，她說，一定會帶領黨籍議員，重返4年前光榮。她還準備「邁鄉」飲料看板等3個禮物，要祝尋求連任的高雄市長陳其邁「畢業快樂」。

柯志恩今天上午在前立法院長王金平、高雄市議長曾麗燕及多名黨籍高雄市議員參選人陪同下，到高雄市選委會登記參選高雄市長。

王金平說，柯志恩個人條件很好，聰明、做事認真，當過立委，有相當歷練，若執掌高雄市應該綽綽有餘。柯志恩絕對有可能當選，會繼續努力打開知名度，9月底也會進行各種活動向市民推薦、拜票。

柯志恩表示，若有機會當選高雄市長，一定讓教育變得更有競爭力，讓空氣變得更好，讓年輕人不用北漂到台北就可以在高雄找到高薪好工作。她也會帶領所有黨籍議員，重新找回4年前的光榮。

柯志恩還準備3樣禮物要送給民進黨對手、尋求連任的陳其邁，她指出，第1個就是印有「邁鄉」字樣的飲料看板，還高唱「bye bye my friend」廣告歌，要祝陳其邁「畢業快樂」。

第2個禮物就是1包綠色「乖乖」，柯志恩說，「乖乖」要送給大綠、小綠，希望綠營乖乖地回到選戰主軸，不要亂攻擊抹黑。

最後送陳其邁1顆躲避球，希望陳其邁不要閃躲她與議員提出的質疑，她會不斷拋出政見，並選擇辯論，希望陳其邁接招。

柯志恩表示，她還會再走高雄市38區1圈，並與議員參選人緊密結合，9月開始也會陸續有政見透過直播或不同社群媒體管道，與黨籍議員共同提出。

柯志恩今天上午登記參選，台灣基進到場抗議。柯志恩說，尊重台灣基進的作戰方式，但希望他們回歸以市政為基礎，而不是搏版面、蹭聲量。

此外，高雄市政府昨天晚上推出2週年回顧影片「高雄，是我們的家」，與民眾分享高雄2年來的轉變。陳其邁說，2年拚4年不會累，因為高雄是他的家。（編輯：戴光育）1110901

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）1日在高雄市議長曾麗燕（前右2）及多名國民黨市議員陪同下，前往高雄市選舉委員會登記參選。中央社記者董俊志攝 111年9月1日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）1日在高雄市議長曾麗燕（前右2）及多名國民黨市議員陪同下，前往高雄市選舉委員會登記參選。中央社記者董俊志攝 111年9月1日
國民黨高雄市長參選人柯志恩1日登記參選，團隊準備「邁鄉」飲料看板等3個禮物，要祝尋求連任的高雄市長陳其邁「畢業快樂」。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月1日
國民黨高雄市長參選人柯志恩1日登記參選，團隊準備「邁鄉」飲料看板等3個禮物，要祝尋求連任的高雄市長陳其邁「畢業快樂」。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月1日
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