議員批城博會便條指示如手諭 黃珊珊：有公文程序

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台北市議員簡舒培指北市府辦城市博覽會時任副市長黃珊珊寫便條下指示，如同手諭。無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）25日表示，類似便條寫過上百張，後續皆有正式公文等，「我寫的我負責」。中央社記者張皓安攝 111年10月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議員簡舒培指北市府辦城市博覽會時任副市長黃珊珊寫便條下指示，如同手諭。無黨籍市長參選人黃珊珊說，類似便條寫過上百張，後續皆有正式公文等，「我寫的我負責」。

黃珊珊今天上午在競選總部召開宣布文化政見記者會，會後接受聯訪，媒體提問，民進黨台北市議員簡舒培提到，北市府先前舉辦台北城市博覽會，是因黃珊珊去年10月初，擔任副市長時，寫便條指示相關局處交辦，如同手諭，並認為未循編預算程序。

黃珊珊對此回應，北市城博會是相關局處先討論，再由市長柯文哲裁示後，由她寫便條請研考會按決議辦理，類似便條都有公文和內簽且非常完整，也報請審計部，議員不要扭曲便條意義。

黃珊珊說，不是只有她才可寫便條，是經討論後及柯文哲裁示，且後續有正式公文，包含動用經費等，經費也循公開程序，若議員願意調資料都可調閱，北市辦城博會預算，是因當時已編列完成公務預算後，才提出的新計畫，當然是動用第二預備金辦理。

黃珊珊表示，類似相關便條都是她寫的，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間也曾寫過上百張便條，是否要一次調閱相關資料，「我寫的我負責」，不像有些人說會負責，到時候卻不負責。

針對11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會準備狀況，黃珊珊說，市政題目不用特別準備，唯一要準備是政治議題。

至於臉書（Facebook）發文提到假民調真文宣選風又開始的發文？黃珊珊表示，因某些民調數據天差地遠，覺得神奇，要用民調沒意見，但變成文宣，已非單純民調，而是故意操作，且從她參選前就一直提棄保，現在還以民調講棄保，這是沒出息表現。

媒體詢問，近期2份民調顯示，支持度落差大，是否受柯文哲近日發言影響？黃珊珊指出，2份民調時間差不多，但內容差別大，不認為是單一事件，她就是每天做好該做的事，像是提政見及呼籲放棄藍綠與噴口水。

媒體問及，傳出柯文哲可能在投票日前2週請假輔選？黃珊珊表示，現在才聽到此事，不知道柯文哲規劃，但若要輔選，當然高興。

高端疫苗昨天宣布會協助政府解決部分國人赴日本的不便，10月28日至年底前，免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。

黃珊珊今天被問此議題說，高端疫苗未得到國際認證，當然要負責，且未宣布相關措施之前，是否也應補償民眾，若民眾明年要出國，還是會遇同樣問題，未取得國際認證前，應持續協助民眾PCR檢測費。（編輯：張銘坤）1111025