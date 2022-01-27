亞東醫院再增1確診 染疫母子隔壁房陪病者陰轉陽

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新北市衛生局27日表示，亞東醫院快速PCR篩檢驗出1名陰轉陽的陪病者，他住在先前染疫母子的隔壁病房。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市衛生局今天表示，接獲亞東醫院告知快速PCR篩檢驗出1名陰轉陽的陪病者，靜待檢驗結果，後續依防疫程序進行。亞東醫院表示，新個案是匡列隔離期篩出陽性，民眾不須驚慌。

亞東醫院今天下午發新聞表示，24日起醫院重啟院內超過7日住院與陪病者採檢，發現1名病患（案18548）與其陪病兒子（案18560）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

亞東醫院表示，案18560持續檢測發現Ct值從28上升為35，並出現N抗體，代表案18560（陪病兒子）比他的住院母親先染疫。1月25日當天病房其他醫護人員及病家，雖然篩檢PCR為陰性，仍比照以往防疫程序匡列隔離並持續篩檢。

院方表示，今天進行再次篩檢作業時，驗出1名PCR陰轉陽的陪病者，這名陪病者與上述母子染疫案為隔壁病房關係，依空間時序研判為同一傳播鏈，詳細基因序列及疫調，仍依中央流行疫情指揮中心判斷為主。

亞東醫院說，案18548（住院女性病患）確診時，亞東醫院立即匡列接觸者，並採取隔離管制措施，圍堵病毒散播；今天篩檢出的新個案是於匡列隔離期中篩檢出陽性，請民眾不要驚慌。

院方說，這次主動篩檢有助於防止擴大傳播鏈，提供民眾安全的就醫環境，請全民靜心正面看待。面對病毒來襲，儘早接種疫苗接種加強防護，是最好的抵禦方式。

院方說，面對疫情升溫，亞東醫院從今年1月中旬至今，每星期執行全體員工核酸檢測PCR篩檢，已完成3次、累計達1萬5000人次，全部都是陰性，代表醫療人員發揮防疫的韌性，全力保障安全的工作環境與醫療量能。（編輯：李錫璋）1110127