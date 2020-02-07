中國大使剛說別反應過度 英國馬上出現武漢肺炎新例

中國駐英國大使劉曉明6日針對武漢肺炎疫情召開記者會表示，2019新型冠狀病毒的致死率比SARS、MERS和H1N1都低，英國政府建議英國公民離開中國是反應過度。不過，英國下午隨即證實出現第3例確診病患。（圖取自twitter.com/AmbLiuXiaoMing）

（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）中國駐英國大使劉曉明今天針對武漢肺炎疫情召開記者會表示，英國政府建議英國公民離開中國是反應過度。諷刺的是，英國下午隨即證實出現第3例確診病患。

劉曉明上午召開記者會，並透過推特直播。他指出，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的致死率為2.1%，相較於伊波拉病毒的40.4%、SARS的10%、中東呼吸症候群（MERS）的34.4%、2009年的H1N1新型流感的17.4%都低。

劉曉明表示，目前在中國的治癒率越來越高，中國政府有信心能擊敗新型冠狀病毒。

劉曉明指出，截至2月3日，海外確診病例有153例，不到整體的1%，「顯示中國政府採行的措施有效控制病毒傳播，保護中國與全世界人民的健康與安全」。他還表示：「中國本著公開、透明、負責任的態度與國際合作。中國和世界衛生組織（WHO）及相關國家及地區分享資訊，包括香港、澳門與台灣，分享病毒基因序列。」

劉曉明表示，中國關切居住在中國的外籍公民安全，透過各種管道讓他們了解疫情。截至2月2日，16名在中國的外籍公民感染武漢肺炎，其中2人已經痊癒，14人正接受隔離治療，情況穩定。

劉曉明說，他能理解英國和國際社會關切疫情，有些人擔心這會對中國經濟，乃至世界經濟產生不利影響。他表示：「個別國家最近對疫情作出過度反應，造成恐慌，甚至對海外中國公民出現侮辱性、歧視性的言行。」

劉曉明表示，WHO不贊成甚至反對對中國採取旅行和貿易限制措施，希望包括英國在內的各國政府，理解支持中國的努力，尊重WHO的專業建議，避免過度反應，不要製造恐慌。

他並表示，近期包括英媒在內多國媒體對疫情有大量報導，但其中有報導存在偏見，甚至惡意中傷、蓄意造謠。謊言和恐慌比病毒更可怕，媒體應該負起應有的社會責任。

劉曉明在回答記者提問時進一步表示，英國政府在發布旅遊建議，建議所有在中國的英國公民應該離境時，曾事先知會中國駐英大使館。他們建議英國政府尊重WHO建議，不要過度反應，但英方並沒有聽從。

記者提問劉曉明，若英國出現更多確診病例，可能會讓他所說中國有效管控疫情的話大打折扣。

劉曉明表示，他不能排除有更多確診病例的可能性，因為這是目前還不熟悉的病毒，各國科學家都在努力合作尋找疫苗，但他認為疫情是可治療、可管控的。結果記者會結束數小時後，英國政府下午就宣布出現第3例確診病例。

英國於1月31日確診2例，是約克大學的中國籍學生與他的家人，今天的第3例尚未公布國籍。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，第3例確診病患並非在英國感染。英國廣播公司（BBC）報導，據了解，第3例確診病患是一名中年男子，在新加坡感染，在布萊頓（Brighton）檢測陽性，隨後送至倫敦就醫。（編輯：高照芬）1090207