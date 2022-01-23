COVID-19全球最新情報1/23

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高雄市長陳其邁22日宣布，高雄市新增14人確診COVID-19，其中12例是新光輪相關群聚感染；病毒定序為盛行於菲律賓的Omicron變異株，與桃園不同。圖為高雄港34號碼頭設置快篩站。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）法國疫苗通行證將於24日上路，全法有3.8萬人上街抗議。英國在調查一種被稱為「Omicron的妹妹」的病毒株，目前沒有證據顯示這個子系BA.2會比Omicron原始變異株更嚴重。而高雄港有一家3口個案都檢出BA.2。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間23日上午7時，全球至少558萬9204人因染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億4810萬9151人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指疫情指揮中心指揮官陳時中22日宣布，國內新增82例COVID-19本土病例，再創今年新高，包括高雄港14例、桃園亞旭公司64例，另外台北市、新北市也各新增1例及其他零星個案，防疫措施將升級；境外移入增48例，無死亡個案。

本土疫情升溫，內政部22日宣布宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會，台中市大甲鎮瀾宮與烏日玉闕朝仁宮都表示，一律配合中央指示辦理，取消相關活動。

高雄港區爆發群聚疫情，指揮中心22日公布高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），這病毒株被英國媒體稱「Omicron的妹妹」，是第8條Omicron本土傳播鏈。

這張病例關係圖一方面顯示病毒的傳染力，另一方面也可看出防線一旦出現破口，會有什麼後果。（中央社製圖）

● 中國

北京冬奧會腳步臨近之際，當地的COVID-19本土病例卻逐日增多，引起關注，中國官方22日通報各地新增23例本土確診，其中北京市占了10例。

距離北京冬奧開幕只剩13天，北京市Omicron本土疫情雖已受到控制；但冷鏈傳播而起的Delta本土疫情持續升溫，22日再添12個病例，豐台區一個社區因此被列為高風險地區。

● 香港

香港大學微生物學系研究發現，COVID-19變異株Omicron的病毒複製能力及致病性較其他變異株來得低，有望循序進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

香港第五波疫情大爆發，22日新增本土病例突破百位數，主因是新界的葵涌邨出現嚴重的社區傳播。特首林鄭月娥宣布圍封該邨多座大樓，所有居民都要強制檢測。

葵涌邨是香港居住人口最多的公共屋邨，共有16座大樓，居民3.5萬人。

香港第五波疫情大爆發，22日新增COVID-19本土病例突破百位數，主因是新界的葵涌邨出現嚴重的社區傳播。圖為21日遭圍封強制檢測的葵涌邨逸葵樓。（中通社提供）中央社 111年1月22日

● 日本

日本全境COVID-19疫情延燒，包括東京都、大阪府、京都府等地22日新增確診病例分創當地新高紀錄，造成日本全境單日新增首逾5萬例，也是連5天創歷史新高。

日本東京都COVID-19疫情持續延燒，22日新增1萬1227例確診病例，是疫情爆發以來首度單日新增逾萬例，再創歷史新高紀錄。

日本全境COVID-19疫情延燒，單日新增首逾5萬例，連5天創歷史新高。（共同社）

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部22日通報，截至當天零時，境內確診病例新增7009例，累計確診72萬6274例。

單日新增病例較前一天增加240例，較一週前增加2590例，時隔一個月再超7000例。

新增死亡病例28例，累計6529例，平均致死率0.9%。

● 印尼

印尼22日首度通報兩起受到Omicron變異株感染患者不治的案例，一名患者是因本土傳播感染，一名患者是外籍人士。

Omicron變種病毒在全球蔓延，印尼疫情也升溫，22日通報新增3205例確診，是去年9月中以來的新高，22日有5名確診患者不治。印尼去年12月15日出現首例Omicron個案，至今累計1161人感染Omicron變種病毒，其中831例境外移入。

印尼目前的疫情集中於爪哇島，尤以雅加達最多，22日新增1825例。

※ 歐洲

● 法國

法國最新的疫苗通行證即將於24日上路，22日約有3萬8000人上街抗議。

法新社報導，從24日起16歲以上法國民眾，必須擁有完整疫苗接種證明才能進入劇院、餐廳、酒吧，從事娛樂活動以及搭乘高鐵等。除了兒童以外，COVID採檢陰性證明將不再足夠，但進出醫療機構無需出示疫苗通行證。

反對這項政策的人士表示，這項強制措施將會妨礙日常「自由」，並號召上街抗議這類社會「隔離」。

同時，法國22日通報新增38萬9320人確診感染COVID-19，累計確診增至1639萬818例，排名全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。染疫重症病患則是連續第5天下滑。

此外，新增167名染疫患者在醫院病故，累計醫院內病故12萬8514例。

法國疫苗通行證將於24日上路，各地22日約有3萬8000人上街抗議。（圖取自facebook.com/philippot.f）

● 義大利

義大利22日通報新增17萬1263人確診感染COVID- 19，較前一天的17萬9106人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡333例，也較前一天的373死減少。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計14萬3296人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第9高。截至目前境內累計通報確診980萬例。

● 英國

英國媒體報導，英國衛生當局正在調查一種被稱為「Omicron的妹妹」的病毒株，但專家表示，目前沒有證據顯示這個子系BA.2會比Omicron原始變異株更嚴重，因此還不用過度擔心。

此外，英國22日通報新增7萬6807人確診感染COVID-19，累計確診增至1578萬4488例，排名全球第5高，僅次於美國、印度、巴西和法國。

英國新增297人於確診28天內不治，累計染疫病故增至15萬3787人。

● 波蘭

波蘭的自由象徵、前總統華勒沙（Lech Walesa）21日宣布，儘管他已完整接種疫苗且打過追加劑，仍確診COVID-19，經此教訓後，「再也不和口罩分離」。

● 俄羅斯

俄羅斯防疫小組22日通報，Omicron肆虐下，境內單日確診病例數來到新高，有5萬7212人染疫，翻新前一天才剛創下的單日4萬9513人確診的紀錄。

首都莫斯科依舊是疫情核心，24小時有1萬6094人確診。

防疫小組另通報新增681人病故。政府官方數字顯示，自疫情爆發以來，俄國累計有32萬5433人病故，為全球第4高，僅次於美國、巴西和印度。

官員估計，Omicron變異株占俄國確診的47%。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心21日表示，3項美國研究報告顯示，第3劑的mRNA疫苗是對抗Omicron變異株的關鍵，它有90%的保護力，能預防患者因COVID-19而必須住院的情況。

● 墨西哥

墨西哥衛生部22日通報新增364人因COVID-19病故，自疫情爆發以來，累積病故人數來到30萬3085人。

22日通報的死亡病例，為去年11月底以來的單日新高。（編輯：陳正健/核稿：蔡佳敏）1110123