美研究指mRNA疫苗追加劑 為抗Omicron關鍵

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心今天表示，3項美國研究報告顯示，第3劑的mRNA疫苗，是對抗Omicron變異株的關鍵，它有90%的保護力，能預防患者因COVID-19而必須住院的情況。

路透社報導，這些由美國疾病管制暨預防中心（CDC）領導所做的研究，是美國第一批針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑對Omicron變異病毒株影響的研究。目前新增的COVID-19確診病例，有99%染上的是Omicron。

整體而言，他們認為追加劑有助預防染疫和出現症狀後帶來的疾病。50歲以上的成年人更是德國生技公司BioNTech和美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）合作研發的疫苗或美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）研發的疫苗兩種追加劑的最大受益者。

美國疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮簡報時說：「對及時注射疫苗的人來說，也就是一獲資格就立刻去打追加劑的人，疫苗在對抗Omicron變異病毒株上，使人免於感染或需要住院的保護力是最高的。」

但正如其他國家顯示出的情況一樣，疫苗追加劑對Delta的保護力優於Omicron。Omicron是SARS-CoV-2病毒高度突變的變異株，能夠突破疫苗形成的保護力及先前染疫後產生的抗體。

其中一份報告今天發表於美國疾管中心的「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report），檢視2021年8月26日到2022年1月5日間，美國10個州的住院率、掛急診或需要急救的病患數據。

該研究發現，接種兩劑疫苗的人，在第2劑打超過6個月後，保護力會下降到57%。接種追加劑者，疫苗預防住院與急救的保護力達90%。

另一篇報告發表於「美國醫學會期刊」（JAMA），研究人員檢視2021年12月10日到2022年1月1日間接受篩檢，確診染上Delta或Omicron的2萬3391個COVID-19病例。

他們發現，因為出現類似COVID-19症狀而前往篩檢的患者中，與接種兩劑或沒有接種疫苗的人相比，打了3劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗的人，對預防染疫的保護力最強。

根據美國疾管中心的資料，完整接種兩劑疫苗的美國人中，只有8250萬人，也就是約39.3%的人，施打了追加劑。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110122