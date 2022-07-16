烏克蘭4歲唐氏症童遭炸死 俄對伊朗無人機感興趣

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4歲女童麗莎（右）遭俄軍火箭彈攻擊身亡，醫師至今還不敢將消息告訴她的母親（左）。（圖取自instagram.com/l.i.z.i.love）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯14日以飛彈攻擊烏克蘭西部的文尼察市，造成23死，包括4歲唐氏症女童麗莎，她母親身受重傷；此外，俄國代表團上月至少2次訪問伊朗中部機場，檢視可攜帶武器的無人機。

●烏克蘭4歲唐氏症女童遭炸死 醫師不敢告訴重傷母

俄羅斯14日以飛彈攻擊烏克蘭西部、基輔西南方約200公里處的文尼察（Vinnytsia），造成至少23死，包括1名4歲唐氏症女童，她的母親也受了重傷。醫師擔心女童母親承受不了打擊，還不敢將不幸的消息告訴她。

烏克蘭表示，市內一棟辦公大樓遭俄羅斯從黑海的潛艦發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈襲擊，飛彈還摧毀了附近一所醫療中心。

中心負責人表示，一些來就醫的人在醫院外的車裡被活活燒死，兩名醫師重傷。

死者包括患有唐氏症的4歲女童麗莎（Liza），她的遺體在嬰兒車旁的殘骸中被發現。遇襲不到兩小時前，麗莎的母親德米崔耶瓦（Iryna Dmitrieva）在部落格上傳一張麗莎推著同一輛嬰兒車的照片，事發後很快就在網路上瘋傳。

醫生表示，由於擔心重傷的德米崔耶瓦得知女兒死訊可能也活不成，因此醫院暫時封鎖了外界消息。

●CNN：俄國代表團兩度赴伊朗 檢視可攜武器無人機

根據美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國有線電視新聞網（CNN）取得獨家衛星畫面，一支俄國代表團上月至少2次訪問伊朗中部一處機場，檢視可攜帶武器的無人機。

美國官員對CNN透露，伊朗6月開始在德黑蘭以南的卡善機場（Kashan Airfield）向俄羅斯展示Shahed-191型和Shahed-129型無人機。這兩種機型都能夠攜帶精確導引飛彈。

蘇利文稱，就美方所知，6月的訪問是第一次。美國官員指稱，俄國代表團在7月5日於同個機場又參加一次類似展示。

CNN報導，一支俄國代表團6月至少2次訪問伊朗中部一處機場，檢視可攜帶武器的無人機。圖為Shahed-129型無人機。（圖取自維基百科共享資源，作者：Fars Media Corporation，CC BY 4.0）

●烏克蘭：俄軍在烏境歐洲最大核電廠部署飛彈

烏克蘭國家核電公司15日表示，俄羅斯正利用烏國境內的歐洲最大核電廠作為基地，來儲存包括「飛彈系統」在內的武器，並藉以砲擊周邊的地區。

歐洲最大核廠─札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠位於烏克蘭東南部的第聶伯羅河（Dnipro River）河岸，俄軍入侵烏國沒多久便遭占領，但仍由烏國工作人員維持運作。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁柯亭（Pedro Kotin）受訪時表示，多達500名俄軍控制核電廠，情勢「極度緊張」，「占領者把機械帶到核電廠，包括飛彈系統」。

●烏克蘭國防部：約7成俄飛彈鎖定非軍事目標

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日表示，高達70%的俄羅斯飛彈攻擊是針對和平城市與非軍事目標，只有30%的俄羅斯飛彈攻擊是針對軍事目標。

他說：「70%攻擊是俄羅斯蓄意攻擊和平城市。俄羅斯應該被認定為恐怖主義國家。阻止這種飛彈攻擊恐怖事件的唯一辦法，就是摧毀俄羅斯朝烏克蘭發射的飛彈。」

●首批M270多管火箭系統運抵烏克蘭

烏克蘭國防部長列茲尼科夫15日指出，首批「M270多管火箭系統」已運抵國內，但未確切說明交付這種武器的國家。

列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文表示：「在戰場上，這批武器將與高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）搭配作戰。」

●英國志工在烏東拘留死亡

俄羅斯支持的烏克蘭分離主義者15日表示，遭親俄軍隊逮捕的英國男子尤瑞（Paul Urey）在拘留中死亡。

烏東宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）代表莫洛佐娃（Darya Morozova）在通訊軟體Telegram上表示，「他在7月10日死亡」，並稱尤瑞有糖尿病。

英國首相官邸發言人說：「這顯然是令人心驚的報導，我們關心尤瑞的家人和朋友。」

英國外相特拉斯（Liz Truss）說：「聽到英國志工尤瑞在遭烏克蘭的俄羅斯代理人拘留時死亡，我感到震驚，俄羅斯必須為此負起完全責任。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110716