早安世界》高雄橋科園區招商大廠搶進 蔡總統：力拚最短時間到位
橋頭科學園區招商大廠搶進 蔡總統：力拚最短時間到位
高雄橋頭科學園區24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文致詞表示，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍，南部將來會是很有競爭力的高科技所在地，也會是全球最重要的高科技聚落。這次招商搶進插旗的半導體、電動車業者名單包括國巨、日月光、鴻海、順益及群聯等大廠，市長陳其邁表示，橋科園區動土期程從6年縮短為3年，市府團隊有信心跟廠商一起攜手打世界盃。（看完整報導）
立院三讀 夫妻可同時請領育嬰留停津貼 軍公教同步
立法院會24日三讀通過就業保險法部分條文，未來夫妻均可同時申請育嬰留職停薪津貼。以留停之前6個月的平均投保薪資60%計算，每一子女合計最長發6個月。此外，立法院會今天也三讀修正通過公教人員保險法、軍人保險條例、志願士兵服役條例部分條文，讓軍公教人員夫妻也可同時請領育嬰留停津貼。（看完整報導）
Omicron境外移入一週檢出23例 皆突破性感染
國內24日新增20例境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，無本土或死亡病例。指揮中心表示，過去一週共驗出23例Omicron變異株，累計感染這個變異株的27例都是境外移入。這27人全數為突破性感染，且都屬無症狀或輕症，入境國家以美國12例最多。因應全球疫情延燒，專家表示，無論接種2劑莫德納或BNT疫苗，中和抗體都會隨時間消退，但只要追加第3劑，就能有效中和Omicron變異株。疫苗地圖「COVID-19防治一網通」未來將每週更新，由地方政府提供指定醫院、是否可隨到隨打等資訊供民眾查詢。（看完整報導）
攸關大新竹合併升格 地方制度法修正草案付委審查
立法院會24日處理報告事項議程，在野黨團提議將攸關大新竹合併升格的地方制度法第4條條文修正草案退回程序委員會，但經野立委表決未能通過，將交由內政、司法及法制委員會審查。新竹市長林智堅拋出「大新竹」縣市合併議題引起諸多討論，修法會造成什麼影響？竹竹併有哪些優缺點？中央社帶讀者一次看懂。（看完整報導）
衛生紙農曆年後喊漲 經長：廠商反映進口成本上揚4到5成
旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實24日宣布，產品將隨原物料價格調漲，8成消費者主要購買的抽取式衛生紙漲幅平均約8%。經濟部長王美花對此表示，廠商指出原料進口成本已上漲40%至50%，她會再向廠商了解相關細節。（看完整報導）
韓國前總統朴槿惠獲特赦 離大選不到80天時機受矚目
韓國政府24日宣布的數千人特赦名單，包括在2017年3月遭到彈劾入獄的前總統朴槿惠，這些受刑人可在12月31日獲釋、減刑或復權。青瓦台表示，朴槿惠過去5年健康狀況大幅惡化，希望反對者給予寬容理解，韓國法務部則表示，盼特赦能治癒社會衝突。韓國下次總統大選定於2022年3月9日舉行，距今剩下不到80天，文在寅政府在此時特赦朴槿惠，引發各界對於執政黨用意的議論。（看完整報導）
專題／獨生子女烙印伴隨終生 中國一胎化政策城鄉有別
中國最早一批「一胎化寶寶」如今大約處在40歲的中年，多數面臨奉養父母和養育子女的壓力。對他們來說，一胎化代表的不只是統計學上的意義，也決定了「長大」過程中的許多感受，而「一胎化」政策的執行力度一直城鄉有別，也有打破外界刻板印象之處。（看完整報導）
中研院P3實驗室防疫漏洞百出 指揮中心從嚴開罰15萬元
中央研究院P3實驗室離職工作人員12月初傳出確診之後，調查報告列出實驗人員未依規定穿著防護裝備等3大疏失，院內生物安全會也沒有落實稽核，中央流行疫情指揮中心24日宣布依「傳染病防治法」規定，對中研院處最重15萬元罰鍰。（看完整報導）
石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案 懲戒法院判決罰俸1年
前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院24日認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年、約新台幣354萬餘元。101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。民間司改會發表聲明指出，石木欽犯後態度惡劣，罰俸1年不符比例原則，且時效爭議尚待釐清，建議監察院提起上訴。（看完整報導）
友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億
友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，讓對方低價購得友達生產的面板後以高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣逾24億元，新竹地檢署24日以違反證券交易法等罪嫌起訴蘇、蔡兩人，蘇姓男子犯嫌重大且有串供滅證之虞，遭聲押獲准，蔡男及另一名任職於友達的涉案宮姓男子各以200萬元交保。（看完整報導）
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