早安世界》中二選區立委補選、林昶佐罷免案 2關鍵投票今天登場
中二選區立委補選、林昶佐罷免案 2關鍵投票今天登場
台中市第二選區立委陳柏惟遭到罷免後的補選9日進行投票，民進黨籍候選人林靜儀與國民黨籍對手顏寬恒選前卯足全力衝刺，台中市長盧秀燕在選前之夜為顏寬恒站台，她說，站出來不是為了顏家，而是為了海線鄉親、台中市和國家，總統蔡英文和副總統賴清德力挺林靜儀，呼籲中二區選民用選票改革家族政治。同樣在9日，台北市第五選區將舉行無黨籍立委林昶佐的罷免投票，成案需要約5萬8756同意票，且票數須多過不同意票。台中和台北這兩項投票，是年底地方選舉前藍綠陣營的一次重要民意測試，中央社於下午4時投票結束後提供官方直播畫面，給讀者最準確即時的開票結果。（看完整報導）
桃機相關感染累計14人 源頭研判為去年12/24入境確診者
桃園機場群聚案8日新增2例確診，分別為桃機保全及防疫計程車司機，均為打過3劑疫苗後突破性感染，前者曾搭乘桃園捷運，後者2採Ct值高，研判對社區影響小，住在新北，曾到訪台北和宜蘭。另新增2人快篩陽性，指揮中心晚間證實有一名60多歲的防疫計程車司機確診，Ct值30。為防堵疫情，桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，將擴大PCR採檢所有桃機第一線人員共約8000至9000人。桃園市府也將針對有金嗓歌友會足跡者，發送3000多封細胞簡訊提醒採檢。至於桃機群聚感染源，防疫指揮官陳時中表示，經比對病毒序列已鎖定一名境外移入病例，不僅序列與案17238完全相同，也上過同間廁所，研判可能是疫情源頭。（看完整報導）
桃機防疫司機與乘客Omicron序列關聯性高 研判為獨立事件
截至8日，桃園機場相關感染累計確診達14人，其中13人暫列群聚；另有1名防疫計程車司機（案17240）因Omicron病毒序列不同，研判為獨立事件。防疫指揮官陳時中表示，這名司機去年12月26日載過的入境確診個案，兩者病毒序列僅差1位點，研判遭染疫乘客傳染的可能性極高，但還須進一步檢驗另一名染疫乘客的基因定序，才能完全確定。（看完整報導）
桃園下週增設疫苗站隨到隨打 雙北高雄加強接種服務
針對桃機群聚感染事件，行政院長蘇貞昌8日召開擴大防疫會議，並表示中央疫苗預約平台必要時可重新上線。總統蔡英文8日視察中央流行疫情指揮中心後指出，將嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情。台北市疫苗預約系統8日因上線人數超過負荷一度擠爆，市長柯文哲表示，每週一、二北市的週期預約就又會開始，民眾不用恐慌。新北市疫苗預約系統11日開放，並加開大型接種站與機動接種站。高雄衛生局9日起到14日在大東文化藝術中心開設第3劑疫苗接種站，供符合資格者接種莫德納疫苗。桃園市長鄭文燦8日說，目前看來桃機不會只有一條傳播鏈，會有好多不同感染源，社區也有風險。桃園市下週將再開設疫苗隨到隨打站，讓民眾就近接種。（看完整報導）
北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
桃園機場COVID-19群聚案有多名確診者感染Omicron變異株，加上春節返鄉人潮增加，境外移入確診人數明顯上升，為了防堵疫情，各地方政府陸續宣布醫院及長照機構禁止探視等新規定。中央社整理各縣市最新防疫強化措施，方便讀者瞭解。（看完整報導）
巴基斯坦千輛車追雪受困 22遊客命喪雪中
巴基斯坦北部山間避暑小鎮摩理8日下起罕見大雪，吸引數以千計民眾蜂擁至當地追雪，但在興高采烈之際，路上發生嚴重交通阻塞，許多遊客受困車輛中，至少有22人在低溫中喪生。官員指稱，罹難者大多是被凍死，仍有1000多輛汽車尚未脫困，當局已調動準軍事部隊和1支山區特種部隊協助救援工作。對於國內冬季也常有上山追雪的車潮，公路總局官員表示，類似大批車輛受困引發悲劇的情況，在台灣不可能發生。（看完整報導）
江雪「長安十日」遭全面下架 胡錫進支持文章也被刪除
中國西安爆發大規模本土疫情，自去年12月23日凌晨起封城，中國獨立媒體人江雪發表紀錄西安封城的「長安十日」，被譽為是西安版的「方方日記」，引發國際關注，也在中國輿論場掀起激烈的正反議論，但文章8日在中國網路遭全面下架，前環球時報總編輯胡錫進表態支持江雪有發表自由的評論文，也因「內容違規」被刪除。（看完整報導）
喬科維奇去年12月曾染疫 盼免接種打澳網
塞爾維亞網球巨星喬科維奇的律師團8日在法庭文件中指出，喬科維奇因為去年12月感染COVID-19，所以能取得澳洲入境醫療豁免。根據澳洲規定，能暫時豁免於澳洲疫苗接種其中一項要求就是核酸檢測證明已罹患過COVID-19，得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗。律師團表示，喬科維奇要求搬出墨爾本拘留地點，以便為參加17日登場的澳洲網球公開賽進行訓練。（看完整報導）
青年成家貸款量能穩定增加 今年房貸緊縮需求更強
根據財政部網站最新統計，截至2021年11月底，青年安心成家貸款（簡稱青安貸款）累計撥貸戶數、金額分別為31萬6654戶、新台幣1兆2942億元，比前一年同期分別增加4.6%及5.3%。房仲業者分析，今年隨著銀行緊縮房貸，青安貸款可保障自住族取得低利房貸。對於本期青安貸款將於年底到期，財政部表示，將於第3季評估決定是否延長。（看完整報導）
奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世 生前力抗歧視打破種族藩籬
好萊塢首位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星薛尼鮑迪（Sidney Poitier）6日辭世，享耆壽94歲。薛尼鮑迪在1963年，以在「野百合」中的精湛演技成為第一位奧斯卡非裔影帝，寫下美國影史新頁。他力抗貧窮、歧視並努力掃除文盲，成為最早為人所知的非裔演員之一，於2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。丹佐華盛頓和歐普拉等非裔藝人致哀，美國總統拜登和前總統歐巴馬等政壇人士也哀悼這位傳奇演員。（看完整報導）
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