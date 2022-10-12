陸股午後翻紅大反彈 分析：一股神秘力量出手

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（中央社台北12日電）中共20大即將在16日召開，陸股近期表現不佳，今早開盤三大指數均下跌，但午後突然上演「深V」大反彈，三大指數直線拉升收紅盤。大陸知名分析師形容，有「一股神秘的力量」出手。

至截稿，未見陸媒分析今天「一股神秘的力量」是否為國家隊資金進場護盤。綜合多名財經博主分析，此前國資大量布局ETF基金（交易型開放式指數基金），今天有大量資金借道ETF抄底（逢低買入）。

綜合中新經緯、新浪財經報導，A股三大指數12日早盤低開下探，滬指、深成指均跌超過1.5%。午後股指急速拉升，三大指數均翻紅，滬指收復3000點關卡。

截至收盤，上證指數漲1.53%，報3025.51點；深證成指漲2.46%，報10838.48點；創業板指漲3.6%，報2343.30點。

盤面上，行業板塊全漲，概念板塊全紅。值得一提的是，中國官方大力扶持的半導體板塊，在連續多日下跌創近2年來新低後，午後迎來大反攻，多股大漲，整體漲幅高達5.14%。

英大證券首席經濟學家李大霄在微博發文指出，下午1時9分開始，「一股神秘的力量」，瞬間將大盤拉升，這絕非偶然。不排除有外力作用於市場，值得高度重視。

他指出，觀察到多個股票資金流入時間比較一致，估計並非散兵游勇所為。

李大霄指出，上證指數這次在3000點之下，只待了兩天；4月份待了4天，和之前待1000天不可同日而語，異常珍貴的3000點之下的美好時光，短暫且珍貴。他形容今天深V反彈可謂「行至水窮處，坐看雲起時」。

多名財經博主發文也提到，今天A股突然拉升，午後的大幅反彈肯定是場外的力量，而不是散戶抱團所為。和今年4月一樣，面對外資做空，資金忍無可忍就會進場了。他們多認為A股今天收盤已形成中期的底部。

據銀河證券基金研究中心統計，9月15日至10月10日，股票ETF整體資金淨流入約達人民幣500億元（約新台幣2220億元）。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1111012