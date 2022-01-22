早安世界》本土增23例創今年新高 高雄10個案感染源疑為外籍船員

本土增23例創今年新高 高雄10個案感染源疑為外籍船員

國內21日新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創今年本土病例新高，另有45例境外移入病例，此外，台灣Omicron染疫者首次出現中重症病例，尚無死亡個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案數看似很多，但大多有脈絡可循，僅高雄市疫情涉及港區較為複雜，疫情恐得觀察到農曆年後才會比較明朗。與高雄相關10例本土已知皆為Omicron變異株，感染源疑似來自獅子山籍新光輪船，匡列接觸者約625人。高雄市衛生局因應防疫，呼籲市民若有呼吸道感染症狀可到23家採檢站採檢，或到65間診所進行快篩。（看完整報導）

桃機自貿港區移工染疫和同事睡通鋪 再增60例確診

桃園機場群聚疫情擴及聯邦銀行與西堤餐廳，聯邦銀分行染疫行員7日赴中壢西堤尾牙引起群聚，位在桃機附近的遠雄自貿港區工廠21日確診的6名移工也與西堤相關。桃園市衛生局表示，由於移工都睡通鋪，全廠已採檢1100人，隔離人數可能破百並擴及其他廠區。桃園最新個案疫調足跡，包括大園公有市場、台新銀行中壢分行、Costco桃園中壢店等13處。21日深夜指揮中心再度公布，移工所處職場採檢後再添60人陽性，累計有66人染疫，仍有270人檢驗中。（看完整報導）

黃偉哲譴責高雄個案隱匿台南足跡 北市居檢者潘茹玉失聯遭罰60萬

台南市長黃偉哲21日下午緊急召開記者會，公布案18212足跡圖，並痛斥這名高雄個案確診後違反防疫規定，未在第一時間誠實告知16日曾到台南安平參加喜宴，市府將研議相關罰則及採取法律行動。另外，19日入境的26歲女性潘茹玉居家檢疫期間失聯，經警方調閱監視器循線追查後尋獲，台北市政府民政局21日依春節防疫規定加重裁罰新台幣60萬元。（看完整報導）

陳建仁：追求零確診不切實際 要準備與病毒共存

國內近日出現多起感染Omicron變異株的確診個案，讓外界憂心疫情再起，陳建仁21日貼文呼籲應繼續提升完全接種覆蓋率，也提醒民眾不要害怕與病毒共存。他指出，COVID-19已演變出傳染力高但感染者以輕症或無症狀占多數的新變異株，人類很難完全將它撲滅，很可能會轉變成地方性疾病，而目前已經有快篩、疫苗、口服抗病毒藥物，追求「零確診」已經不切實際。（看完整報導）

立院初審酒駕罰責加重50% 首犯未肇事可判3年罰30萬元

立法院司法及法制委員會21日初審通過刑法第185之3條條文修正草案，將酒駕即便未肇事的刑責，從現行的最重可判2年有期徒刑提高為最重可判3年，且得併科罰金也從原本最高新台幣20萬元罰金提高到30萬元。委會員也通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛生福利部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施，以保障國人生命安全。（看完整報導）

學測數學A難度高 自然科搭時事考疫苗與中和抗體

111學年度學科能力測驗21日登場，首節「數學A」的題目被補教老師認為堪稱史上最難，對中上程度學生的鑑別度較差，頂標估計落在10級分，建議學生考完就忘掉這一科。自然科試題結合生活、時事或科學探究，例如110年諾貝爾物理學獎和化學獎、電磁天平、血流儀、溫室效應、疫苗注射對中和抗體產生量的影響等入題。（看完整報導）

鄭州暴雨水淹地鐵、隧道釀380死亡失蹤 北京究責地方官員

中國國務院21日公布調查報告，認定去年7月20日造成380人死亡失蹤的鄭州暴雨是「特別重大自然災害」，主要負責人對地鐵、隧道等不應該發生的傷亡事件有領導責任。河南省委常委會隨後開會，免去徐立毅的鄭州市委書記、常委、委員職務，由河南省常委、周口市委書記安偉接任；河南省相關部門另有86名公職人員遭問責。調查報告指出，去年7月20日暴雨後，鄭州官方瞞報死亡失蹤人數，直到國務院總理李克強多次要求才上報。（看完整報導）

擔心遭中國監控 外媒帶拋棄式手機電腦採訪北京冬奧

北京冬季奧運將於2月4日揭幕，不開放海外觀眾入場，且所有參與人員只能在閉環系統中行動，與外界隔絕。儘管中國官方表示這些限制是為了防疫，但華盛頓郵報質疑，真正目的是透過壓制獨立報導以維護中國形象。預備前往採訪的記者透露，將使用全新手機與筆電，奧運結束後就不再使用以防被中國監控。（看完整報導）

境外敵對勢力認知戰升級 藉大量帳號發布假消息

法務部調查局21日示警境外敵對勢力認知作戰升級，由中國、柬埔寨背景人士管理的「茯苓有點兒甜」臉書粉絲專頁等散布第一層爭議訊息，再由近400個臉書假帳號散布。調查局指出，假訊息和爭議訊息經轉傳深入社會各階層，以營造錯誤認知及挑起國民對立，嚴重危害社會秩序及國家安全。（看完整報導）

莊豐嘉請辭華視總經理 新聞台長陳雅琳暫代

中華電視股份有限公司21日召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期至1月底。華視會後發表聲明說，由新聞台長陳雅琳代理總經理一職。對於莊豐嘉請辭，文化部長李永得表示尊重各方決定，但他強調含華視在內的公廣集團接受國會監督，以及堅持新聞自由，2件事情都重要，都是國家進步的元素。（看完整報導）