早安世界》初二國道15路段易壅塞 北部低溫15度高山可望降雪
初二國道15路段易壅塞 北部低溫15度高山可望降雪
農曆大年初二往往是春節期間有許多民眾出行的日子，高速公路局提醒2日國1南向楊梅-新竹等15處路段易壅塞，公路總局則提醒10條省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。中央氣象局表示，初二至初四清晨水氣多，超過3000公尺以上高山有降雪機會，2日北部氣溫約15至21度，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，西半部地區易有霧。（看完整報導）
本土新增16例都在高雄、桃園 北市疫苗平台4日重啟預約
國內1日新增16例COVID-19本土個案及44例境外移入，本土個案分別為高雄9例、桃園7例；另無死亡個案。高雄市1日新增多項防疫加嚴措施，包括社區關懷據點、長照據點等停止共餐及接觸性活動，2日起電影院廳內禁止飲食。對於有個案自主健康管理時攜子前往百貨公司內自助餐廳饗食天堂，高市衛生局回應表示不排除開罰。另一方面，針對桃園某物流公司相關增4例，桃園衛生局將擴大採檢700人，釐清職場傳播鏈。北市預計4日宣布重啟台北市疫苗預約平台，7日開打，市長柯文哲表示，希望民眾第3劑可以打好打滿。（看完整報導）
憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊
越南去年因「鎖國防疫」導致外國旅客入境人次暴減96%。目前在疫苗護照架構下，7個省市以旅遊泡泡方式接待國際旅客，入境者須參與特定行程並完成相關隔離檢疫規定，但3個月累計約8500名旅客中，有半數是前往探親而非旅遊。11家航空公司與旅行社向政府請願儘快全面對外國旅客開放，主管單位則支持於3月31日開放國際旅遊。（看完整報導）
環球晶公開收購德商世創案破局 須付15.6億交易終止費
環球晶1日宣布，公開收購矽晶圓德商世創案因未取得德國政府核准，相關合約未能在截止日期之前完成，因此已經失效。環球晶須支付世創約新台幣15.6億交易終止費。德國經濟部指出，環球晶仍可再提併購，德方也會再執行投資審查。環球晶是全球第3大半導體矽晶圓廠，世創（Siltronic）排名第4，雙方結合後有望改變全球晶圓市場格局，成為世界第2大廠。專家分析，收購破局主要是受到各國保護主義崛起影響，環球晶仍可自行擴充產能壯大。（看完整報導）
美國染疫病故人數逼近百萬 占人口0.3%
COVID-19疫情爆發兩年來，美國染疫病故人數逼近100萬人，不只直接減少美國人的平均餘命，更凸顯疫情對社會與家庭難以磨滅的破壞。聯邦機構比對長期趨勢後估計，美國自2020年初以來，死亡人數比正常預期多98萬7456人，超額死亡絕大多數是因染疫病故。還有好幾千人死於疫情所衍生的因素，諸如原有醫療與照護機制被打亂與用藥過量。（看完整報導）
中國房市持續低迷 索羅斯：熱潮告終經濟危機將至
身價億萬的投資名人索羅斯指出，中國房地產業因一連串開發商債務違約及土地和公寓價格下跌而深受打擊，房地產熱潮去年告終，現正面臨危機。恆大集團負債超過3000億美元，其中包括國際資產經理人和民營銀行代表客戶持有的價值約190億美元海外債券，北京讓政府官員監督企業重整，不過未來發展相當不明朗。數據顯示，中國元旦新房成交量創近5年來新低，中古屋價格同樣下滑。索羅斯認為，中國國家主席習近平可能無法重振已陷入困境的產業信心，連任之路也將因此受阻。（看完整報導）
美俄外長磋商烏克蘭危機未獲突破 華府要國民勿前往白俄
聯合國安理會1月31日針對俄羅斯在俄烏邊境增兵展開討論，俄國指控西方升高烏克蘭緊張局勢，美國駐聯合國大使回嗆俄方行為是數十年來歐洲「最大軍事動員」，並說來自俄國的網攻和假消息數量都在增多。雙方在安理會互嗆後，美俄外交首長以電話磋商當前危機，美國國務卿布林肯要求俄國立即從烏克蘭邊界撤軍，俄國外長拉夫羅夫則說，華府已準備好討論莫斯科的安全疑慮。美方認為這次會談未達成突破或協議，華府也未看到任何可能降溫的跡象。美國國務院已下令政府員工眷屬撤離白俄羅斯，並警告民眾勿前往白俄旅行。五角大廈證實，可能將派更多美軍待命部署歐洲。（看完整報導）
小兵立大功 愛爾蘭漁民讓俄軍更改演習地點
俄羅斯原定2月在愛爾蘭外海約240公里處舉行軍演，愛爾蘭漁民憂心影響生計起而抗議，竟真的讓莫斯科同意更改演習地點，漁民們不禁驚呼「話語力量強過槍枝」。這場以漁船取代砲艇的外交登上全球媒體頭條，愛爾蘭南部與西部漁產組織負責人墨菲坦承自己真的很震驚，並說：「我沒料到渺小老弱的我們會在國際外交發揮影響力。」（看完整報導）
友台前東京都知事石原慎太郎辭世 享壽89歲
前東京都知事石原慎太郎1日辭世，享壽89歲。石原於1932年9月30日生於神戶市，大學就讀於東京的一橋大學，就讀大學期間以小說「太陽的季節」獲頒第34屆芥川獎，因書而生的「太陽族」一詞也成流行語。他兩度參加前總統陳水扁就職典禮，對台灣友好，但對中國一貫採取強硬態度，曾表明由東京都買下釣魚台列嶼。（看完整報導）
依國際奧會要求 台灣代表團將參加北京冬奧開閉幕
北京冬季奧運4日將揭幕，美國、澳洲、英國與加拿大等國採外交抵制，德國、日本也不派政府官員參加。中華奧林匹克委員會1日表示，基於防疫及交通因素，台灣代表團原規劃不派員參加冬奧開閉幕式，但日前國際奧會聯繫，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參加典禮責任，中華奧會與體育署等相關單位磋商後，決定在兼顧防疫與團員健康前提下，配合派員出席。（看完整報導）
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