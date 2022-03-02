早安世界》俄羅斯濫炸烏克蘭目標 基輔恐遭圍城火海攻擊
俄羅斯濫炸烏克蘭目標 基輔恐遭圍城火海攻擊
俄羅斯入侵烏克蘭第6天，俄軍轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）多處目標，造成重大破壞與人員傷亡，影片顯示，其中一枚威力驚人的飛彈擊中哈爾科夫市中心。紐約時報報導，俄軍在2月24日入侵烏克蘭初期，因低估烏克蘭軍民抗敵決心加上戰術錯誤，軍事行動不斷受挫，但專家認為俄軍可能再次使用曾用於車臣戰爭的「火海戰術」，對死守基輔不退的烏克蘭軍民進行無差別攻擊，因此戰局在本週恐將翻轉。從俄軍持續猛轟哈爾科夫，甚至動用集束彈藥等武器，可以看出俄軍將投入更多部隊，可能發動更多地毯式轟炸，藉著大量傷亡迫使烏克蘭投降。（看完整報導）
澤倫斯基歐洲議會演說逼哭口譯 指人民為自由生存而戰
烏克蘭總統澤倫斯基1日在歐洲議會發表視訊演說，指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰。他表示，哈爾科夫市中心的自由廣場是烏克蘭最大的廣場，「你能想像兩枚巡弋飛彈擊中它嗎？我們正在為我們的土地及自由而戰，這就是自由的代價」。澤倫斯基也怒批，俄羅斯總統蒲亭一次次宣稱俄軍是在攻擊烏克蘭軍事設施，但卻殺死無辜孩童平民。澤倫斯基最後呼籲歐盟接納烏克蘭，別讓烏克蘭落單，演說結束時歐洲議會議員起立鼓掌，連口譯都數度哽咽。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩也在議會致詞指出，各國今天如何回應俄羅斯的作為，將決定國際體系的未來。（看完整報導）
好萊塢影星聲援烏克蘭 國際軍事、人道援助一次看
俄羅斯侵略烏克蘭引發各界撻伐，好萊塢資深男星麥克道格拉斯、音樂天后Lady Gaga等人，在美國演員工會獎頒獎典禮上齊聲支持烏克蘭。美國名作家史蒂芬．金也在推特上傳穿著「我支持烏克蘭」T恤的照片表達立場。同時，各國持續向烏克蘭提供軍援，美國將額外捐助3.5億美元（新台幣約98億元）的軍備給基輔，德國則打破長久以來不出口武器至衝突地區的禁忌，宣示將運交1000件反戰車武器、500枚刺針地對空飛彈給烏克蘭。人道援助部分，波蘭開放邊界，讓烏克蘭人無需簽證就可逃到波蘭避難，並對烏克蘭難民放寬COVID-19限制，不需檢測和隔離等措施。台灣也在2月28日啟運對烏克蘭的人道救援醫療物資。（看完整報導）
俄羅斯無差別砲擊烏克蘭 英國警告蒲亭可能因戰爭罪受審
俄羅斯砲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫，該市市長稱至少造成11名平民喪生。英國政府1日警告，俄羅斯總統蒲亭和他的指揮官可能因觸犯戰爭罪而面臨起訴。荷蘭海牙的國際刑事法院表示，自俄羅斯2014年奪佔克里米亞半島以來，該法院發現俄羅斯犯下戰爭罪和違反人道罪的合理證據，正對此展開調查。英國司法大臣拉布表示，國際刑事法院若採取行動，英國和盟國將給予支持。（看完整報導）
阻假消息 臉書推特YouTube等限制俄羅斯官媒資訊傳播
為遏止俄羅斯官媒在持續入侵烏克蘭之際散播假消息，臉書、TikTok、微軟等全球主要科技企業紛紛採取行動，限制與俄羅斯政府有關的新聞媒體觸及範圍。外界指控，這些媒體對於莫斯科侵略烏克蘭戰事發布不實資訊。臉書母公司Meta表示，它將在歐洲聯盟限制獲取今日俄羅斯（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）消息的管道，這2家俄羅斯媒體被視為克里姆林宮的喉舌。推特也宣布，分享俄羅斯國營媒體連結的推文將被標註警告。YouTube已在歐洲封鎖「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」的頻道。（看完整報導）
美跨黨派前任官員抵台將會蔡總統 前國務卿蓬佩奧今到訪
在烏克蘭危機引起台海情勢聯想之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派前資深官員代表團於1日抵台，成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊、前白宮副國安顧問歐蘇利文等人。訪團預計2日拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，3日搭專機離開。學者分析，訪團在此時來台表明美國對台灣的重視。同時，美國前國務卿蓬佩奧預計2日至5日訪台，蔡總統3日將接見並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰蓬佩奧對提升台美關係的卓著貢獻。（看完整報導）
1月景氣燈號轉呈黃紅燈 國發會：經濟穩健續處高原
國發會1日發布1月景氣燈號，綜合判斷分數為36分，較去年12月修正值38分減少2分，燈號由熱絡的紅燈轉呈黃紅燈。9項構成項目中，股價指數、製造業營業氣候測驗點皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分，其餘7項燈號不變。國發會解釋，主因是基期墊高、高成長的挑戰變大所致，國內經濟成長依舊強勁，續處高原。而俄羅斯入侵烏克蘭衝擊全球政經，國發會稱目前尚不影響台灣經濟基本面，但會對全球物價造成壓力，特別是能源與大宗商品價格，政府將密切關注後續物價走勢。（看完整報導）
學測數學A太難頂標僅10級分 個人申請估57級分有機會上醫科
大考中心1日公布111學年度學測成績，數學首度分為數A和數B，其中數A頂標10級分、滿級分（15級分）789人，兩者都比近10年學測數學更低。專家表示，申請入學自然組中前段校系門檻約下降1到4級分，想進入醫、牙校系，預估57級分（4科）有機會，是申請入學改為學測最多採計4科後最低的一次。近3年台大醫學系、陽明交大醫學系醫師組基本上都要60級分（滿級分），今年因數學A太難，從累計人數來推估，59級分就有機會；自費醫牙校系部分估需57級分。（看完整報導）
機組員打滿3劑檢疫鬆綁 3/7起長程航班改為5+5
全球COVID-19疫情走向輕症化，各國防疫規定相繼鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布，7日起打滿3劑疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9（5天居家檢疫加上9天加強自主健康管理）改為5+5（5天居家檢疫加上5天自主健康管理），可1人1戶，搭配密集採檢，但入住防疫旅館或公司宿舍者，入境時可少做1次PCR。短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測，未接種第3劑者檢疫規定不變。（看完整報導）
香港新增確診連兩天破3萬 最新調查指COVID-19源自武漢華南市場
香港第5波疫情嚴峻，有醫學專家估計，這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最終可能導致幾10萬人甚至是100萬人感染，推估3月中旬將是這波疫情高峰。同時，據紐約時報報導，科學家上週末發布兩項廣泛研究，直指COVID-19疫情，極可能源自中國武漢銷售食品和活體動物的華南海鮮批發市場。（看完整報導）
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