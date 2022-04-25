早安世界》政院同意縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門

政院同意縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門、實施日待定

有鑒於今年本土病例99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，行政院24日表示，院長蘇貞昌原則上同意中央流行疫情指揮中心提出的「3+4」新制，即居家隔離3天，第4天快篩陰性就可出門，但必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等，但配套及相關細節都需地方政府配合，會再擇定實施日期。（看完整報導）

亞培、泰博快篩試劑降至每劑200元 快篩實名制5月初上路

本土疫情升溫，面對國內快篩試劑需求大增、價格偏高的問題，行政院官員24日表示，副院長沈榮津介入協調兩家業者，除了請國產的泰博降價，也請亞培調配進口量來供應市場，以每劑200元販售。泰博宣布，福爾威創抗原快篩終端售價25日起5入裝每劑降至新台幣195元，1入裝每劑200元。疫情指揮中心指揮官陳時中說，快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑，估有1000萬人可購買。第一階段以藥局販售為主，擬以身分證單雙號流採購，至於每一輪購買間隔7天或14天，仍待指揮中心拍板定案。（看完整報導）

國衛院估高峰期單日確診達4.5萬例 陳時中：確保藥物充分供應

國內24日新增5092例COVID-19本土個案，再創新高，新北、桃園及台北等3縣市病例數破千，中症增10人、重症1人，無死亡。疫情指揮官陳時中表示，未來確診病例會越來越多，根據國家衛生研究院推估，高峰單日確診可能達4.5萬人，最高甚至是10萬人，屆時累計染疫總數將達350萬至500萬人。而疫苗、藥物及確診者輕重分流落實是防疫關鍵，針對高風險族群投藥，推估使用藥物約為350萬名染疫人數的20%，中央已購買70萬劑量，數量充足。（看完整報導）

北市關懷中心警消等防疫人員以篩代隔 下一步納入教職員

台北市防疫人員24日啟動「以篩代隔」，對象包含關懷中心、警消、環保局等第一線人員，下一步將再納入公共運輸、批發市場、學校教職員等。若被匡列居家隔離，人員自主快篩陰性就繼續上班、陽性須立刻通報，但要每天快篩或依中央目前規範每2天一次，將再討論。新北市府表示，去年就實施類似以篩代隔醫護專案，並已向中央報備，防疫人員也比照醫護專案實施。（看完整報導）

馬克宏拿下58%選票連任法國總統 極右派雷朋得票率創新高

法國24日舉行總統大選第二輪投票，根據主要出口民調預測，現任總統馬克宏以58.2%得票率，擊敗得票率為41.8%的極右派國民聯盟領袖雷朋，成為法國20年來首度連任的總統，任期到2027年。值得注意的是，雷朋創下極右派在法國總統大選歷年最高得票率，這次選舉與馬克宏的勝負差距明顯縮小。（看完整報導）

上海「硬隔離」惹議 香港估逾400萬人染疫已建起免疫屏障

上海疫情仍嚴峻，浦東23日實施封控區「硬隔離」措施，封控區的小區門口圍起鐵柵欄，居民宛如被關在籠子裡，作法引起爭議，尤其封控區的居民已不能下樓，許多上海人不明白為何還要再「上一道刑」，也有民眾質疑若發生火災要怎麼辦。據報導，浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區採取同樣措施。另外，人口近750萬的香港疫情趨緩，專家估計染疫人數已逾400萬，形成「免疫屏障」，港府可加快放寬第2階段社交距離措施。（看完整報導）

北京朝陽區今起全區核酸檢測 市民唯恐封城忙搶購

北京市官方24日宣布，COVID-19疫情最嚴重的朝陽區25日起全區進行常態化核酸檢測，做完檢測後再上班，並呼籲民眾減少社會面活動。北京人口超過2100萬人，朝陽區人口為345.2萬，22日以來，北京累計通報41例COVID-19感染者，涉及5個區，其中朝陽區占26例。在對疫情封控的預期心理下，北京多家超市24日出現搶購，唯恐出現類似上海封控後糧食供應中斷的慘況。（看完整報導）

台灣射箭男團6比0擊敗義大利 世界盃安塔利亞站摘金

繼台灣射箭女團奪銅後，台灣男子反曲弓射箭代表隊24日在土耳其安塔利亞射箭世界盃男團決賽，以6比0橫掃義大利拿下金牌。東京奧運國手湯智鈞、魏均珩為近年國家隊常客，這次搭配蘇于洋組成台灣男子反曲弓射箭代表隊，出征安塔利亞射箭世界盃，為台灣隊本季首場國際賽。湯智鈞賽後表示，金牌不單是男團的，是大家一起得到的，奪牌當下台灣隊是世界第一，未來會一起努力備戰9月杭州亞運，讓世界看見台灣。（看完整報導）

跆拳道品勢世錦賽台灣隊力抗地主韓國 奪4金總成績第2

為期4天的世界跆拳道品勢錦標賽24日落幕，在台灣選手活躍表現下，代表隊共抱回4面金牌、8面銀牌及7面銅牌，總成績排名第2，僅次於地主韓國隊。台灣代表隊今年在30歲以下公認品勢男子團體、15至17歲公認品勢混雙配對、12至14歲公認品勢混雙配對、30歲以下公認品勢混雙配對共4個項目奪金，追過2018年台灣主辦時的3面金牌紀錄。（看完整報導）

美股雪崩 葉倫喊話稱經濟有韌性、通膨可能已見頂

美股近幾週籠罩低氣壓，22日道瓊工業指數下跌近千點，主因為投資人預期聯準會5月可能升息2碼並宣布縮減規模9兆美元的資產負債表，加強抑制通膨。美國財政部長葉倫被問及美股重挫時表示，股市並非反映深層經濟實力，美國經濟很有韌性。她並說，通膨可能已見頂，她不預期會發生經濟衰退。（看完整報導）