早安世界》中研院曝光銀河系最大黑洞清晰照 環狀特徵似甜甜圈

中研院參與的事件視界望遠鏡計畫12日晚間再發布新成果，成功解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果，這次發現也見證台灣在全世界的科學發現中占有一席之地。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月12日

中研院曝光銀河系最大黑洞清晰照 人類史上第2次捕捉影像

繼2019年首張黑洞照片問世，中研院參與的事件視界（Event Horizon）望遠鏡計畫12日晚間再發布新成果，解析出人馬座A星影像，是天文學上另一重大成果。中研院院長廖俊智表示，跟前一次亮相的M87星系黑洞相比，這次的黑洞離地球近2000倍、也小2000倍，但已是銀河系超大黑洞，由於質量小很多，成像難度高，也因氣體在軌道周圍運轉速度較快，需要更高深的技術才能成像。中研院天文所博士郭駿毅說，這次觀測到的影像跟M87星系黑洞有相似的甜甜圈狀或環狀影像，顯示環狀是黑洞的特徵。（看完整報導）

衛福部估疫情5月中下旬達高峰 唾液快篩3類對象陽性視同確診

國內12日新增6萬5385例COVID-19本土病例、17人死亡。確診個案中新增61例中症、18例重症，重症個案包括一名幼兒園年紀的男童，無慢性病史，染疫後呼吸窘迫，在加護病房以呼吸器救治中。近日本土病例及中重症個案仍在上升，衛生福利部預估疫情高峰會落於5月中下旬。另外，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性由醫師認定確診新制上路，中央流行疫情指揮中心表示，經緊急使用授權核准的唾液快篩可適用3類對象快篩陽性視同確診規定，但唾液快篩不適用於2歲以下幼兒。（看完整報導）

視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

居家照護確診者持續增加，視訊問診需求隨之提高，疫情指揮中心提供健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通等3大預約管道。哪些醫療機構提供視訊診療服務？中央社根據衛福部資料建立搜尋器，讓讀者快速找到住家附近的遠距醫療資源。另外，開放「電話問診」代替或輔助視訊問診，減少確診長輩居家照護的數位落差。符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，13日起可由親友至防疫門診代領。（看完整報導）

楊金龍稱經濟成長率年增4%有疑慮 輸入性通膨壓力持續

鑑於俄烏戰事延燒、通膨持續升溫，國際局勢充滿不確定性，中央銀行總裁楊金龍12日坦言，今年經濟成長率要達到4%可能有疑慮，且輸入性通膨壓力依然持續。至於6月是否再升息？他說，如果台灣通膨依然很嚴峻，央行緊縮方向會持續。另外，央行2020年底至今已祭出4波選擇性信用管制，楊金龍說，選擇性信用管制「還有（調緊的）空間」，後續可能瞄準30年以上房貸、第2戶、限縮熱區房貸成數等方向，也希望不動產貸款集中度降至35%以下，讓房市能軟著陸。（看完整報導）

台股重摔跌破萬六 台幣貶至近2年新低

美股領跌之下，台灣股匯市12日雙雙下挫，台股收在15616.68點，大跌389.57點，跌幅達2.43%，成交量新台幣2583億元。在美元強勢、台股下殺、熱錢出逃等因素夾擊之下，新台幣兌美元以29.823元作收，重貶1.18角，創下2020年6月初以來最低紀錄。台股重摔跌破萬六大關，金管會強調，目前融資擔保維持率仍在相對穩健狀態，未看見斷頭潮跡象。（看完整報導）

芬蘭政府將申請加入北約 瑞典傳下週跟進

芬蘭總理馬林與總統尼尼斯托12日共同發表聲明，支持芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的決定。芬蘭政府預計15日宣布申請加入，接下來將把提議交付國會辯論，取得國會通過後，才會正式送出申請。北約秘書長史托騰柏格表示，歡迎芬蘭領袖支持加入北約，最終的入會程序將「順利快速」。俄羅斯警告將採取「軍事技術」措施來回應，但在俄軍侵略鄰國烏克蘭的行動催化之下，芬蘭鄰國瑞典也傳出下週將提出加入北約的申請。（看完整報導）

中國清零政策加碼 嚴格限制公民非必要出境

中共總書記習近平下令堅持「動態清零」的防疫策略之後，近日傳出有民眾護照在出境關卡被剪。官方未證實此事，但中國國家移民管理局10日強調，要嚴格執行「從嚴從緊」的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，如出國旅遊、探親等，並嚴格審批出入境證件簽發。（看完整報導）

北韓爆染疫首例全國封鎖 日本戶外維持2公尺以上距離可脫口罩

北韓中央通信社報導，在北韓證實出現第一例COVID-19病例後，領導人金正恩12日下令全國封鎖，「目標是在最短的時間內根除源頭」。另外，日本首相岸田文雄表示，現階段放寬口罩對策並不實際，但考量到氣溫與濕度升高將增加中暑風險，民眾在戶外若能保持足夠社交距離可脫口罩；內閣官房長官松野博一說，跟他人要保持2公尺以上距離，以防病毒散播。（看完整報導）

拜登政府起草新行政命令 阻中國取得美國人個資

根據路透社取得的文件摘錄內容和知情人士所述，拜登政府已起草一項行政命令，將賦予司法部巨大的權力，以阻止中國等外國對手取得美國民眾個資。這項草案反映出，在川普政府試圖禁止美國人使用TikTok和Wechat等源自中國的熱門社群媒體平台失敗後，拜登政府更積極回應，以應對中國企業構成的國安威脅。（看完整報導）

沙烏地阿美石油超越蘋果 登上全球市值王寶座

沙烏地阿美石油公司11日擠下蘋果成為全球最有價值的企業，主因是油價攀升推高股價，以及近來科技股重挫。沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯的國營原油與天然氣公司，號稱是全球規模最大的石油生產公司。根據11日的收盤價，這家公司市值達2.42兆美元（約新台幣72.5兆元），比蘋果高出500億美元。（看完整報導）