早安世界》去年死亡人數增加1.1萬 癌症蟬聯40年10大死因之首
去年死亡人數增加1.1萬 癌症蟬聯40年10大死因之首
衛福部6月30日公布台灣去年10大死因及總死亡人數統計，其中總死亡人數18.4萬人，較前年增加1.1萬人，國人最主要死因仍是癌症，它已連續40年成為台灣10大死因之首，每年平均造成5.1萬多名民眾死亡，最致命的前3名為肺癌、肝癌、大腸癌，其中肺癌及肝癌蟬聯42年排名前2名，癌症時鐘為10分10秒，較前一年再快轉20秒。除了癌症奪命以外，10大死因第2至第5名依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。此外，雖然台灣去年經歷COVID-19社區大流行，不過染疫死亡896人居死因第19名，衛福部研判總死亡人數上升與疫情關聯性低，整體超額死亡仍為負數。（看完整報導）
輕颱芙蓉帶水氣南部、東南部防雨 颱風艾利最快今天生成
中央氣象局表示，目前有兩個熱帶系統將接力為台灣帶來水氣，預估影響時間約一個星期，其中輕颱芙蓉1日至4日會使台灣南部、東南部易有陣雨或雷雨。另位於菲律賓東方海面的熱帶低壓最快1日增強為颱風艾利，5日起中南部、東南部地區可能會有局部大雨發生，北台灣則是以多雲及午後短暫雷陣雨為主。氣象局指出，兩者都不會直接侵襲台灣，且因為兩個颱風彼此相距遙遠，不致有相互牽引的藤原效原發生。（看完整報導）
擴大租金補貼專案今上路 新戶申請5步驟完成10/3撥款
行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案7月1日至8月31日開放申請，計畫為4年期，每年有50萬戶租屋族受惠。行政院長蘇貞昌說，這次租屋補貼放寬申請資格，連在台北市月薪5萬6046元以下的租屋民眾都能申請，讓過去無法享受到補貼的租屋族都能受惠。至於申請方式很簡單，曾申請過租屋補貼者由政府協助試算後即完成申請，新戶則是線上驗證身分、填寫資料、上傳租約與存摺封面、核對資料後就能完成申請，10月3日直接撥款至資格符合的民眾帳戶。（看完整報導）
台股上半年跌3393點 外資賣超9425億元達去年兩倍以上
台股6月30日下跌414.4點，指數失守14900點關卡，收在14825.73點，寫下近一年半新低。金管會強調，集中市場跌停僅3家，顯示投資人仍理性看待後市，目前尚未看見非理性下跌跡象。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，股市確實有些信心不足，但是台灣經濟基本面穩健，市場沒有失序，國安基金將緊盯盤勢發展。值得注意的是，今年上半年全球面臨貨幣緊縮、俄烏戰爭、中國封控及供應斷鏈等變數，通膨風險升溫，台股上半年累計下跌3393點，外資賣超達新台幣9425億元，較去年全年賣超金額多出一倍以上。（看完整報導）
去年外銷訂單 國內生產占比增至48.4%創9年來新高
受惠於全球景氣復甦、需求回升以及全球供應鏈重組加速，經濟部統計，台灣去年度外銷訂單、國內生產比率較109年上升2.4個百分點，提高至48.4%，創下9年來新高。至於海外生產占比最大的中國及香港生產比，去年度降至42.4%，呈現不增反減格局。統計處說明，中國及香港生產占比下降，是因美中貿易紛爭，以及COVID-19疫情加速全球供應鏈重組，台商逐漸將生產基地移回國內，或擴增中國以外的生產基地。（看完整報導）
北約新戰略概念首提中國 表明將加強因應北京野心
北約各國領導人6月29日通過最新第8版戰略概念，這是自2010年里斯本峰會後，北約時隔12年再度更新這項戰略規畫，其中正式設定30個會員國未來10年的優先事務、核心任務與途徑。文件除了將莫斯科視為主要「對手」，更有史以來首次提到中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全，企圖顛覆以法規為基礎的國際秩序，並說北約將強化合作以應對中國的挑戰。紐約時報分析，北約誕生於冷戰期間，原本將後蘇聯時代的俄羅斯視為潛在盟友，且對中國毫無興趣，如今這個軍事聯盟推出的最新戰略概念，堪稱「根本性的轉變」。（看完整報導）
習近平7/1前夕訪港不過夜 肯定林鄭月娥讓香港浴火重生
香港7月1日迎來主權移交25週年，中國國家主席習近平及夫人彭麗媛6月30日搭高鐵抵達香港，警方維安高度戒備，習近平伉儷的車隊沿途所過之處，包括行人道及天橋全部封鎖。習近平致詞時說，過去一段時間裡，香港經過一次次考驗與風雨後「浴火重生」，並說一國兩制是個「好制度」，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好。他肯定未獲北京留任的林鄭月娥特首推動香港由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，在接受林鄭月娥主持的晚宴之後，依計畫轉往深圳過夜，1日再到香港參加紀念香港主權轉移25年的儀式。（看完整報導）
猴痘疫情蔓延 疾管署提升44國旅遊警示至第2級
疾管署指出，全球自5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至6月29日累計55國通報超過5000人確診，其中11國個案皆屬境外移入，另44國有本土或感染來源不明個案，以歐洲及美洲區域疫情最為嚴重，累計病例前5名分別為英國、德國、西班牙、法國、葡萄牙。據此，疾管署提升全球44國猴痘旅遊疫情建議至第2級警示（Alert），國人前往旅遊應避免至可能與不特定人士密切接觸的高風險場域。（看完整報導）
東京6月有11人疑中暑死亡 連6天達35度可能與高壓重疊有關
日本東京市中心6月30日飆出攝氏36.4度高溫，創當地6月觀測史新高紀錄，也是連續第6天出現逾35度的高溫。東京都6月截至29日為止已有11人疑因中暑死亡，創10年來6月新高紀錄。日媒報導，多數地區連日酷暑可能跟太平洋高壓及西藏高壓斷斷續續重疊有關，這種情況通常在日本7月到8月的猛暑季節時才會發生。此外，日本關東地區因為連日酷暑用電量大增，造成供電陷入窘迫，當局一連4天發布「注意報」、呼籲各界配合節電後，6月30日因部分電廠重啟運轉等暫解缺電危機，解除「注意報」。（看完整報導）
2015年巴黎恐怖攻擊130死 伊斯蘭國主嫌被判無期徒刑
恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月在巴黎鎖定巴塔克蘭劇場、6家酒吧與餐廳以及法國國家體育場大開殺戒，造成130人死亡。法國法院今年6月29日判處IS攻擊者唯一生還成員阿布岱斯蘭無期徒刑，不准提早獲釋，這在已廢除死刑的法國最嚴重的刑事判決。阿布岱斯蘭在受審之初自稱是伊斯蘭國「戰士」，但後來向受害者道歉，並在庭上表示，他在最後一刻選擇不引爆炸彈背心，不過法院認為是炸彈背心故障。除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。（看完整報導）
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