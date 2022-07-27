早安世界》救國團遭認定不當取得財產 61筆不動產近14億現金轉歸國有
黨產會認定救國團不當取得財產 61筆不動產近14億現金轉歸國有
黨產會26日召開委員會議，認定救國團現有財產如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，應轉為國有。黨產會主委林峯正表示，下午送達處分書，若30天後不履行，就進入強制執行程序。對此，救國團回應，法院一審尚未宣判救國團是否為國民黨附隨組織，黨產會就做出沒收救國團財產的行政處分，有違黨產條例規定，將向法院聲請停止執行。（看完整報導）
獨家／漢光演習第2天 中國水聲監聽船、飛彈護衛艦現蹤
國軍漢光38號演習第2天，重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」共20艘艦艇、15架次戰機於蘇澳外海參演，也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演。總統蔡英文登上基隆軍艦視導，總統說，這場精實的操演展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心。根據軍方人士消息，中國船艦連續兩天在花蓮及台東外海現蹤，中國人民解放軍水聲監聽船「天璣星」和飛彈護衛艦「黃岡」號26日上午更出現在台東綠島鄉外海。（看完整報導）
邊境再鬆綁觀察指標 5歲以下疫苗接種率須達50%
中央流行疫情指揮中心26日說，5歲以下嬰幼兒COVID-19疫苗接種率目前僅約6.6%，目標至少要達到50%。指揮中心發言人莊人祥呼籲家長帶嬰幼兒接種疫苗，以降低重症風險。各界關注邊境管制是否在8月進一步鬆綁，莊人祥說，鬆綁是政策方向，但會根據國際及國內疫情等情形考量，對於是否在8月實施尚無定論。（看完整報導）
染疫死亡與中重症病例雙創70天新低 但BA.5構成隱憂
本土COVID-19個案26日回升至2萬多例，新增37例死亡和68例中重症皆是自5月17日以來最低。國內疫情緩步降溫，但國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情再起，國內也出現零星BA.5群聚事件，有學者稱8月中恐出現一波BA.5疫情。防疫指揮中心發言人莊人祥26日表示，如果本土確診數再次攀升或是BA.5定序比率上升到一定程度，很可能就是BA.5疫情流行警訊。（看完整報導）
如興爆財務危機 國發基金打集體訴訟求償創首例
國內牛仔褲代工大廠如興公司因25日重大訊息仍未詳述董事會決議等重大事項，證交所宣布如興自27日打入全額交割股，26日開盤時，如興股票跳空跌停至新台幣3.96元。根據金管會統計，目前有4家本國銀行對如興有授信，授信餘額為新台幣6.8億元，有擔保品比率不高於5成，不過目前為止尚無逾期放款情形發生。推算如興大股東國發基金投資部位帳面損失已逾新台幣11.71億元，國發基金官員26日證實已加入投保中心集體訴訟案，將針對當年如興現金增資說明書不實向如興求償，但國發基金短時間內不考慮出清持股。（看完整報導）
物價攀升衝擊 IMF調降全球年度經濟成長率預測至3.2%
中俄經濟下滑、全球通貨膨脹高於預期，加上俄烏戰爭帶來的負面效應衝擊，國際貨幣基金（IMF）26日再度調降全球2022年經濟成長率預測至3.2%，明年也下調至2.9%，分別較4月的預測值低0.4與0.7個百分點。報告預估，已開發經濟體的年度通貨膨脹率為6.6%、新興市場與開發中經濟體的通貨膨脹率則為9.5%，上修0.9與0.8個百分點。報告也預期物價攀升現象還將維持一段時間。（看完整報導）
CNN：裴洛西長期抗中 為訪台與北京對決
針對美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台一事，美國有線電視新聞網（CNN）指出，不輕易退縮的她抗中事蹟繁多，現在為了訪台對決中國可能已醞釀好一陣子，敵對政黨共和黨籍的議員薩斯也出言相挺。裴洛西的幕僚和安全人員不排除議長8月初出訪台灣的計畫，而這趟尚未拍板定案的訪台計畫已導致美中關係更加緊張。另據紐約時報報導，因事態敏感而要求匿名的美方官員表示，行政團隊私下運作，嘗試勸阻裴洛西訪台，但裴洛西方面持續規劃相關事宜。（看完整報導）
安倍晉三外交顧問警告 中共將試圖操控台灣2024大選
日本前首相安倍晉三的外交顧問谷口智彥26日在線上參與台北凱達格蘭論壇時警告，中共將試圖操控2024年的台灣總統大選，他並預言人民解放軍在2027年8月慶祝建軍百年前，中國國家主席習近平會更想拿下台灣來達成他的統一中國夢。對谷口來說，阻止台灣被中國侵略的方法就是在美日幫助下，加速台灣加入更多的國際組織。他指出在安全方面，美日也是唯二最有可能在軍事上保護台灣的國家。（看完整報導）
2008年秋葉原隨機殺人7死嫌犯伏法 日本政府：廢死不適當
日本秋葉原隨機殺人事件的凶手加藤智大26日伏法，日本內閣官房副長官磯崎仁彥表示，國內輿論多認為窮凶惡極的犯罪不得不以極刑嚴懲，因此「廢除死刑並不適當」。這是首相岸田文雄在2021年10月上任後，日本當局第2度執行死刑。這起發生在2008年、震驚日本全國的秋葉原殺人事件後，曾引發其他犯嫌模仿犯案。類似的隨機殺人及傷人事件，在日本社會曾多次發生。（看完整報導）
冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
路透社獨家報導，自60餘年前開始紀錄以來，阿爾卑斯山冰川的體積正以史上最快速度消融。透過測量冬季降雪量與夏季融冰量的差距，科學家計算出每年的冰川縮減體積。去年冬天的降雪量已少於往年，今年初夏，阿爾卑斯山又經歷了兩波凶猛熱浪。之前科學家都會等到9月下旬、阿爾卑斯山夏季融冰季節結束後才測量並記錄融冰狀況，專家說，原本預計數十年後才會出現的狀況，現在已經發生。（看完整報導）
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