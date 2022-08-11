早安世界》薪水漲幅創22年新高 受通膨影響上半年實質薪資負成長
薪水漲幅創22年新高 受通膨影響上半年實質薪資負成長
行政院主計總處10日發布數據顯示，今年前6個月全體受僱員工經常性薪資比去年同期增加3.02%，增幅創22年新高，但通膨持續抵銷薪資成長，導致實質經常性薪資新台幣4萬1452元，年減0.11%，是6年來首見負成長。展望後續發展，主計總處指出，隨著疫情持續趨緩，7月進入暑假，國內旅行也推出補助方案，可望推升內需消費動能，預期產業狀況有機會逐漸改善。（看完整報導）
共軍武嚇台灣之際國民黨出團訪中 蔡英文：向國際傳遞錯誤訊息
共軍針對台灣舉行的演訓常態化，國民黨卻派團訪問中國，引發許多批評，同黨籍的新北市長侯友宜也說此行「值得商榷」。率團的國民黨副主席夏立言在機場說，此行是要關懷在對岸的台灣民眾，這是應做的事，不因一時的演習就卻步，也不會考慮到選情的問題；至於是否會與中國官員見面，他說客隨主便。對此，民進黨主席蔡英文說，國民黨在此時執意前往中國，令人民失望，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。她說，國民黨聲稱要挑起兩岸和平的重擔，但她要正告國民黨，真正挑起重擔的是不眠不休的國軍。（看完整報導）
中國對台白皮書再提一國兩制 陸委會：請認清兩岸現實
北京當局10日發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，全文共1萬3000多字，闡述中共自習近平掌政以來，北京對台的基本方針與有關政策，它重申「台灣是中國的一部分」以及「和平統一、一國兩制」，也不承諾放棄使用武力。行政院陸委會批該文「一廂情願，罔顧事實」，並強調兩岸互不隸屬、台灣堅拒一國兩制才是台海現狀和事實。學者張五岳分析說，相較於1993和2000年的類似文件，這份白皮書有關「兩岸統一」後的規劃未再提「不派行政人員和軍隊駐台」，一方面是因主客觀環境不同，另一方面香港「反送中」抗爭也影響北京對一國兩制的想法。（看完整報導）
邊境再鬆綁 8/15起所有來台旅客免搭機前2日PCR陰性證明
本土COVID-19單日個案數持續為1萬至2萬多例，中央流行疫情指揮中心分析，10日確診數與上週同期相當，顯示國內疫情處於穩定狀況，但再下降幅度有限，不排除可能產生變化。醫療應變組副組長羅一鈞則提醒，疫情恐持續侵襲未打COVID-19疫苗的幼童，他呼籲家長盡快帶著孩子接種，以提升保護力。另外，15日起邊境管制再鬆綁，所有來台旅客取消不須提出搭機前2日內PCR陰性報告，但若境外篩檢陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機。（看完整報導）
颱風米雷估11日生成 桃園以北、嘉義以南防年度大潮
氣象局10日表示，未來一週西半部、東北部及東部山區午後防短暫雷陣雨；11日至15日桃園以北、嘉義以南沿海及低窪地區要留意年度大潮。而日本南方的熱帶低壓11日有機會成為今年第8號颱風「米雷」，將持續向北往日本前進，對台灣無直接影響。（看完整報導）
家事移工調薪至2萬即起實施 契約未屆期就加薪雇主可獲補貼
勞動部拍板家事移工從目前新台幣1萬7000元調高至2萬元，新引進及期滿轉換雇主的移工即日起適用；契約未屆期移工，雇主若在今年底前主動加薪到2萬元，可申請薪資補貼，估計超過6成雇主願意加薪3000元。移工團體對此認為，加薪僅解決現階段移工引進問題，但2萬元仍低於台灣的基本工資，應思考將家事移工納入長照資源。（看完整報導）
哈根達斯使用香草精驗出致癌物 5品項45萬杯即起停售回收
哈根達斯使用的香草精受污染日前被驗出含潛在致癌物，食藥署10日表示，經比對國際警訊，發現台灣共重疊5個品項、特定批號約45萬杯、6萬公斤，已要求業者停止販售並回收。哈根達斯表示，即日起接受消費者退款，在哈根達斯門市購買者，可攜帶發票到門市退換貨，其他通路則需持購買證明撥打客服退款。（看完整報導）
不畏半導體景氣趨緩影響 台積電7月營收1867億飆高
晶圓代工廠台積電7月營運表現亮麗，營收達新台幣1867.63億元，再創新高。法人表示，市場對於5奈米及7奈米製程需求強勁，是推升台積電7月營收創高的主要動力，不受當前半導體產業景氣趨緩影響。法人並樂觀預期，台積電8、9月營收可望挑戰2000億元大關。（看完整報導）
彰銀經營權案纏訟7年落幕 台新金與財政部達共識撤回訴訟
台新金控自2005年入主彰化銀行成為大股東，歷經17年糾葛、7年纏訟，台新金和財政部的彰銀經營權爭議終於落幕。台新金10日宣布與財政部達成解決爭端共識，並撤回向最高法院提出的訴訟。財政部肯定台新金經營彰銀9年的績效，將鼓勵雙方所轄金融事業在符合法制原則下進行業務合作。（看完整報導）
日相岸田大幅改組內閣 重視經驗兼顧派閥平衡
日本首相岸田文雄10日進行內閣改組，新的內閣平均年齡較上次岸田組閣時略高、女性閣員僅2人，並可看出各派閥入閣人數與派閥在黨內實力成正比，讓這次改組在重視具經驗閣員的情況下，也能兼顧「派閥平衡」，有意打造全黨團結一致態勢。已故首相安倍晉三的胞弟岸信夫將卸下防衛大臣職務，擔任負責國家安保事務的首相輔佐官。（看完整報導）
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