早安世界》入境檢疫9/1起鬆綁 後4天自主防疫可返家1人1室
入境檢疫9/1起鬆綁 後4天自主防疫可返家1人1室
中央流行疫情指揮中心公布自9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天檢疫處所調整為1人1室，可於符合條件的自宅或親友住所進行，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。入境時除配合採集深喉唾液檢體、進行PCR檢測外，2歲以上每人將可領到2劑家用抗原快篩試劑，供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。新制實施2週後，將根據防疫旅館量能評估是否放寬自7月以來每週入境最多不超過4萬人的限制。行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議上宣布，邊境管制措施政策調整，包括取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告的規定，也請指揮中心確實執行配套措施。（看完整報導）
BA.5疫情最快2週後升溫 高推估每天6萬例確診
國內15日新增1萬5596例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，中重症33例創5月3日以來新低，22人死亡，12歲以下兒童重症累計168例，MIS-C98例；另增境外移入196例。本土個案包含首例Omicron BA.4病例，為北部30多歲男性，同住3人均為陽性疑似家庭群聚；本土BA.5累計58例，全國占比達15%。防疫指揮官王必勝表示，BA.5本土疫情最快2週後升溫，推估若疫情嚴峻，單日最高可能達6萬例。他表示，127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗預計本週到貨，最快下週開打，請家長盡快帶孩子接種疫苗。（看完整報導）
蔡總統會晤美國會訪團 參議員馬基讚許台灣因應挑戰展現自制
總統蔡英文15日接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基所率的訪問團時說，希望台美能簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方創造更多利基。馬基指出，他1979年擔任眾議員時投票贊成「台灣關係法」後，對台美關係的支持40年來只有更加堅定。台灣為捍衛民主人權及言論自由每天受到威脅，在因應挑戰時展現高度自制與審慎的態度，他非常榮幸能跟台灣站在一起。訪團成員晉見蔡總統前，先赴立法院外交及國防委員會拜會，閉門討論美國對台海戰略應走向清晰或保持模糊等議題，並強調共同捍衛自由民主價值。（看完整報導）
台美貿易倡議談判近日啟動 鄧振中：年底將有小範圍成果
台美將在近日啟動21世紀貿易倡議談判，行政院政務委員鄧振中15日表示，台美步調一致且溝通順暢，預期年底會有小範圍成果，明年希望完成談判。面對中國小動作頻頻干擾，他強調台美雙方維持談判進度才是重點。他說，台灣與美方是在進行對等談判，將來簽訂條文對雙方都有拘束力，而非台灣單邊承擔許多義務，終極目標是簽訂自由貿易協定。（看完整報導）
紐時：中國制裁台灣產業有政治考量 可能打擊民進黨執政縣市
為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，中國舉行圍台軍演並對台實施多項貿易禁令，但沒有禁止從台灣進口半導體產品，紐約時報綜合專家分析說，這種「高度選擇性」的貿易禁令與經濟報復戰略相符，相關經濟報復行動效果有限，未來中國的禁令可能會更有針對性地打擊民進黨執政縣市的產業。（看完整報導）
美管制3奈米EDA出口 專家：中國先進半導體研發恐受阻
美中科技戰未歇，中方持續投入半導體核心技術研發，中芯國際製程技術推進至7奈米，令美方感到震驚，美國商務部最新管制措施項目含影響半導體開發晶片的必要工具電子設計自動化（EDA）軟體，引發外界關注。產業專家分析，目前EDA市場仍由美系業者寡占，美國雖先前沒有明文規範但實質已限制出口至中國，這次明文「限制開發3奈米以下的EDA軟體出口」，預期將影響中國先進製程推進。（看完整報導）
塔利班重掌阿富汗週年 女權遭嚴重剝奪、家庭絕望賣子
美軍去年8月倉促撤軍、塔利班在阿富汗重新掌權的景況震撼世人。一年過去，BBC記者發現阿富汗職場女性現大多在護理、教育與機場櫃檯等崗位服務，遠不如過去一度有1/4政府公職人員為女性的盛況，她們薪水也比男性低很多。當地戰火雖歇，但女性權益遭嚴重剝奪，西方制裁加劇，人道危機成為無解難題。（看完整報導）
不只關心通膨與經濟 中國威脅論成西方選戰話題
近期通膨和衰退的擔憂深深盤據英國、澳洲、美國等地選民心中，「中國帶來的威脅」同樣主宰選情議題。民調顯示，許多民主國家出現反中情緒，促使政治人物將將種種經濟慘況歸咎中國，同時聲討中國對鄰國和世界各地造成安全威脅。美聯社報導，各國多年來一直尋求在促進與中國這個世界第二大經濟體進行貿易投資，以及對其投射軍事力量、間諜活動和人權記錄的擔憂之間取得平衡，如今天平已逐漸朝後者傾斜。（看完整報導）
柬埔寨打工詐騙集團成員被捕聲押 桃檢：從嚴從速偵辦
台灣12名國人遭詐赴柬埔寨工作，在計畫轉往他處時於泰國機場被攔下，其中9人經勸導在14日返台，桃園地檢署15日偵訊發現其中1名何姓男子疑為人口販運等集團成員，涉犯刑法意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪條例參與組織、人口販運防制法以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲押。檢方表示將針對此類案件從嚴從速偵辦，同時呼籲國人面對海外高薪求職廣告時務必提高警覺，以免受騙上當。刑事局統計，各警察機關偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，累計4案與竹聯幫相關、6嫌聲押獲准。（看完整報導）
該死的阿修羅代表台灣角逐奧斯卡 爭最佳國際影片
文化部15日表示，今年台灣報名奧斯卡金像獎參賽影片總計11部，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦樓一安執導的「該死的阿修羅」代表參賽。全片結合懸疑驚悚和燒腦元素，從隨機殺人事件去探討家庭、職場文化、網路與階級等社會寫實的普世議題，女配角王渝萱先後獲金馬獎與台北電影獎肯定。樓一安表示，今年還有很多精彩的台灣電影，能入選有點受寵若驚。（看完整報導）
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