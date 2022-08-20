早安世界》日本議員團22日訪台深化雙邊關係 蔡總統將接見

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日本議員團22日訪台深化雙邊關係 蔡總統將接見

外交部19日宣布，日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日至24日訪問台灣，預計晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位政要，就台日雙邊各項重要議題交換意見。外交部指出，「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年推動台日友好交流不遺餘力，會長古屋圭司去年7月首次舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月並促成蔡總統與日本前首相安倍晉三在「日華懇」總會視訊會談。（看完整報導）

勞動基金炒股案 游迺文求升官圖利寶佳逾5億一審判9年

勞動部勞動基金運用局前組長游迺文被控任內接受高級餐飲招待後，涉嫌指示代操勞動基金的投信人員，以勞動基金資金高價買進大量遠百股票，讓寶佳集團出脫持股獲利。台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴游迺文等12人。台北地院19日宣判，游迺文因冀望寶佳集團政經影響力讓自己升官，操作炒股使寶佳獲利5億3879萬元，有辱官箴，惡性重大，依違反證交法等罪判刑9年，褫奪公權5年。（看完整報導）

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人

柬埔寨打工詐騙案頻傳，一名在當地耕耘近30年的台商告訴中央社說，他4月初曾帶近5萬美元前往西港救出兩名台灣人，由於柬埔寨地方官員受賄包庇，救援過程只能與中國黑道交手。台商描述兩名台灣人遭中國籍人士拘禁，救援難度不一，他與對方交涉救援一名健身教練時，對方坐地起價，要求另外支付1萬2000美元的「騙子養成訓練費」，為了救人，他請公司會計再匯差額給他，最終順利贖回兩人。這位台商呼籲台灣人別再涉險，勿輕信工作輕鬆、月領高薪的噱頭，以免落入陷阱。（看完整報導）

BA.5本土疫情將起 王必勝：最快10月才可能加速開放邊境

國內19日新增2萬2559例COVID-19本土病例，中重症增126例，32人死亡。同時，中央流行疫情指揮中心公布，127.68萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗19日運抵台灣，預計26日完成檢驗封緘、27日起配送各縣市政府，提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用，施打時程由各縣市規劃，最快27日當天可以開打。COVID-19疫情延燒超過2年，邊境鬆綁何時解封備受矚目。防疫指揮官王必勝表示，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土BA.5疫情升溫在即，最快10月BA.5疫情開始降溫後，才會加速開放腳步。（看完整報導）

新台幣收30.02元創2年新低 外資今年賣超台股逾1兆元創紀錄

新台幣近期盤中頻頻測試30元大關，央行多次力守2字頭，19日央行放手，新台幣兌美元收盤收30.02元，貶2.9分，創下2020年6月以來新低。學者分析，美國持續升息之下，台灣雖然有升息但速度比較慢，雙方利差拉大，新台幣短期要轉強並不容易，不過，台灣經濟成長仍有不錯表現，對新台幣仍有一定支撐力道，預期新台幣將在30元持續震盪整理一陣子。台股19日終場小漲，但外資再賣超73.05億元，累計今年賣超已達1兆11億元，超越前2年總和，創下台股史上外資賣超新高紀錄。（看完整報導）

外商稱中國不會V型復甦 並下調經濟成長預期

由於中國需求疲弱、動態清零防疫政策帶來的不確定性、房地產行業萎靡不振以及最近的限電措施帶來的衝擊，包括高盛投顧與野村證券等外商紛紛調降中國今年的經濟成長預期。中國媒體報導，摩根士丹利的專家更斬釘截鐵表示，下半年中國經濟不會V型復甦。摩根士丹利並預測，一旦秋冬疫情復發，中國各地又再度採取靜態管理而衝擊產業鏈，將使中國今年下半年和明年的經濟成長率減少2個百分點。（看完整報導）

歐盟通膨9.8%創新高能源為主因 法國較穩東歐悽慘

歐盟統計局18日發布最新經濟數據，第2季整體經濟成長率0.6%，7月年化通膨率9.8%續創新高，經濟信心指數跌至17個月最低。但各項指標在成員國間差異大，法國通膨率穩在6.8%，波羅的海3國都超過20%。歐洲通膨居高不下的關鍵是能源價格大漲，歐盟統計局分析顯示，7月歐元區能源通膨高達39.6%，若扣除能源，歐元區7月通膨率為5.4%。（看完整報導）

金融時報：台灣對大型武器平台需求增 與美方軍購歧見擴大

「金融時報」報導，美國拜登政府今年開始阻止台灣採購大型昂貴的軍事系統，稱這些武器在遏阻共軍犯台時無法展現效率。不過，隨著中國對台灣的軍事壓力遽增，加深台灣對大型武器平台如軍艦和戰機的需求，台灣在軍備採購上與美國之間的歧見擴大。報導指出，台灣正對近期共軍演習進行評估，並計劃與美方討論。美國政府一名高層官員則表示，中共最近的軍事施壓讓美國確信需要確保台灣擁有充足的不對稱戰力，以抵禦來自中共任何形式的威脅。（看完整報導）

數位中介法暫緩公聽會 政院：仍需多方溝通 蘇貞昌出手踩煞車

國家通訊傳播委員會（NCC）6月底公布數位中介服務法草案，經過近日3場公聽會後，除平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上難以遵循，網路上反彈聲浪也不止，政院官員19日表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，院長蘇貞昌定調修法先踩煞車，NCC也宣布，暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再辦理。（看完整報導）

首屆亞洲盃5人制棒球賽 台灣擊敗日本奪冠

2022年亞洲盃5人制棒球賽在馬來西亞吉隆坡舉行，5人制棒球賽起源於中南美洲，為街頭運動，不需要球棒、手套，只要一顆球就可以比賽。本屆亞洲盃賽事有9支球隊參賽，台灣代表隊在3戰2勝制的冠軍賽首戰吞敗，隨後展現韌性連拿2勝，以2比1擊敗日本隊，拿下首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍寫下紀錄，並取得年底世界盃參賽資格。（看完整報導）