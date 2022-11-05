早安世界》台灣首傳志願軍陣亡 25歲曾聖光因正義感遠赴烏克蘭前線

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台灣首傳志願軍陣亡 曾聖光因正義感遠赴烏克蘭參戰

來自花蓮吉安鄉的25歲退役軍人曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多而死，家屬4日晚間證實接到消息，指曾聖光2日在任務中陣亡。曾聖光妻子表示，先生從軍5年，個性正直且富正義感，俄烏戰爭在2月全面開打之後，退伍1年的他就一直想去烏克蘭加入志願軍行列，對抗入侵的俄軍，雖然家人並不贊成，但他還是在6月成行。（看完整報導）

詐騙集團在新北、桃園囚禁凌虐求職者 3死58人獲救

新北市警方日前獲報，有詐騙集團打著新台幣5至20萬元的高薪工作徵才，卻對前來面試的應徵者施以囚禁和凌虐。受害者被救出之後說，嫌犯疑似在泡麵內下藥，讓人吃完有迷幻感覺。在被囚禁期間，只要有人交談就會被拖出去電擊、毆打。警方在詐騙集團新北淡水與桃園中壢2處據點逮捕16名嫌犯並救出58名受害者。警方另得知桃園案有3名受害者死亡，4日在龜山山區尋獲2具遺體，主嫌是21歲張姓男子，後續依殺人、組織犯罪、妨害自由、詐欺與傷害等罪嫌移送檢方偵辦。（看完整報導）

中山高南下汐止段坍方 王國材：11/7主線全部通車

國道1號南下路段汐止匝道附近邊坡滑落，經搶修後於4日上午6時開放南下主線一車道通行。交通部高速公路局表示，整體搶修與通車以安全考量優先，持續進行相關檢測及評估作業。交通部長王國材說，力拚7日南下主線全線通車。至於整體包括匝道清理、邊坡整治等工程，王國材說，將力拚在11月13日完成。（看完整報導）

德國總理蕭茲訪中 籲台灣現狀任何改變都須和平解決

德國總理蕭茲與商界領袖代表團4日訪問北京會晤中國國家主席習近平，這是疫情之後首次有西方重要國家領袖訪問中國。蕭茲在記者會上重申德國奉行一個中國政策，對兩岸的穩定及和平表達擔憂，並說台灣現狀若要改變，必須以和平方式為之，或獲得兩岸的同意。中國官媒央視報導，習近平表示，蕭茲訪中將增進中德雙方了解和互信，只要秉持相互尊重、求同存異原則，兩國關係「大方向就不會偏」。CNN報導，蕭茲此行釋放出明顯訊息：德國和全球第二大經濟體中國的商業合作必須持續下去。（看完整報導）

吾爾開希：中共20大終結中國改革開放

六四學運領袖之一的吾爾開希3日於「奧斯陸自由論壇」表示，中共20大等於宣告中國40年來的改革開放已經結束。他解釋說，「改革開放」是催生天安門運動、催生中國人對自由民主追求的最初核心政策，1990年代至少完成了一些經濟改革，但在習近平統治下，這4個字就不太拿出來用了。吾爾開希指出，中國現在的管理結構是高科技統治、社會全面的監控，維穩經費甚至超過國防經費。（看完整報導）

歐洲人權法院創先例 認引渡台灣人到中國有遭酷刑風險

非政府組織「保護衛士」表示，波蘭法院先前同意引渡一名台灣人到中國，但歐洲人權法院10月6日一致認定，這可能會讓當事人陷入遭受虐待和酷刑的重大風險。歐洲人權法院的裁定可望影響未來所有歐洲國家法院和政府引渡嫌疑人到中國的決定。（看完整報導）

確診者11/7起只須回報同住接觸者人數 不必填個資

國內COVID-19疫情持續降溫，4日新增2.7萬本土病例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，配合7日起多項防疫措施鬆綁，同步調整「確診個案自主回報疫調系統」，確診民眾填報時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲的密切接觸者「人數」，無須填列詳細個人資訊，地方政府將提供2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑，於自主防疫期間使用。（看完整報導）

專家會議：接種3劑高端疫苗 防中重症效果優於莫德納、AZ

衛生福利部食品藥物管理署日前舉行專家會議，會中一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。中央流行疫情指揮中心4日公布相關分析，顯示若不分年齡，接種3劑高端對中重症保護效力達91.4%，高於莫德納的87.4%、AZ的65.9%。（看完整報導）

自由式滑輪助添牌 台灣世錦賽獲8金10銀7銅

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽4日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，台灣自由式花式滑輪即摘下雙銅一銀好成績，競速滑輪也再添兩枚銀牌，成男曲棍滑輪更打破歷年來位居底位排名的枷鎖，拿下8強門票。截至3日為止，台灣代表團在本屆錦標賽已獲得8金10銀7銅的好成績。（看完整報導）

石墨烯「魔毯」產水電海水可飲用 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎

台灣科技大學應用科技研究所教授洪維松團隊研發出可同時產水、產電的石墨烯，獲2022全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。洪維松表示，這項技術可用於太陽蒸餾產水與海浪發電，兼顧再生能源和飲用水，可一次解決缺水、缺電的難題。（看完整報導）