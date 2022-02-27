COVID-19全球最新情報2/27

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（中央社台北27日電）香港新增1.7萬確診再創新高；因香港疫情加劇，中國疫情也同步升溫；日本新增逾7萬確診病例；韓國112染疫死創單日新高；美疾管中心放寬防疫規定室內可不戴口罩。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少594萬2423人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億3372萬5376人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增69例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及63例境外移入（40例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

截至目前台灣累計1萬5410例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例死亡病例，其中839例本土，另14例為境外移入。

● 中國

由於香港疫情加劇，中國疫情也同步升溫。官方26日通報，新增249例確診，其中本土占93例，涉及10省市，以內蒙的32例最多，其次為廣東的30例。

另據路透社報導，中國日前通報新增確診224例，26日的新增確診數續增不減達到249例，當中數十例是來自香港的患者，輸入病例創下新高。

截至25日24時，中國大陸現有確診2431例，累計治癒出院病例10萬1786例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬8853例。

● 香港

香港26日新增確診逾1.7萬例再創新高，第5波疫情已有超過8萬人染疫。由於病毒核酸檢測能量不足，當局調整強制檢測策略，改為廣發快篩試劑，由市民自行檢測上網登記。

香港政府衛生署「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」共同召集人孔繁毅26日表示，這波疫情有機會在3月見頂，死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種疫苗，特別是長者。

● 日本

日本境內疫情延燒，26日除東京都與大阪府單日新增雙雙逾萬例外，沖繩縣單日新增繼1月29日以來再逾800例，疫情似有回溫跡象。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部26日通報，截至當天零時，韓國新增確診病例16萬6209例，累計確診283萬1283例。

新增112例死亡病例創新高，累計7895例，現有重症患者643例，較25日減少12例。

● 印度

法新社報導，印度首都新德里宣布，終止所有還沒解除的防疫管制，此前印度當局的數據顯示，最近Omicron變異株病例數已下降。

※ 歐洲

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）的顧問委員會25日表示，建議施打莫德納（Moderna）疫苗加強劑與第2劑的間隔，從6個月縮減至3個月。

● 義大利

路透社報導，義大利衛生部25日通報，新增4萬948個確診病例，少於前一天的4萬6169例，與此同時，新增死亡193個死亡病例，少於前一天的249例。

● 法國

路透社報導，法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）25日表示，取得主管機關的初步評估，預計3月底前獲得有條件批准後不久，可望開始在歐洲配送疫苗。

● 德國

路透社報導，德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）通報，新增17萬5833例確診，累計確診達1457萬4845例，新增250個死亡病例，累計死亡病例達12萬2621例。

● 荷蘭

法新社報導，荷蘭當局在25日取消大部分的防疫管制，民眾身穿漂亮衣服，並唱歌跳舞狂歡，同時暢飲啤酒。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）25日公布新的指導方針，大幅鬆綁關於美國人待在學校等室內場所何時該戴口罩的規定，這代表72%美國人居住的社區將不再建議室內戴口罩。

● 巴西

巴西衛生部26日表示，巴西過去24小時新增7萬3808人染疫，753人過世。

衛生部數據顯示，巴西自疫情爆發以來，累計有2870萬例確診，近65萬人病歿。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健、蔡佳敏）1110227