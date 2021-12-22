COVID-19全球最新情報12/22

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（中央社台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，Omicron成美國主流病毒，占新增病例73%；疫情嚴峻倫敦取消跨年，英相拒頒限制令稱再觀察；Omicron全球蔓延，紐西蘭延至明年2月底開放邊界。

根據最新研究，兩劑AZ疫苗提供的防護力，包括預防重症，會在打完第2劑的3個月後開始下降，凸顯推動追加劑計畫的重要性。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間22日上午7時，全球至少536萬7670人因COVID-19病逝，至少2億7613萬3348人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心21日宣布，沒有新增本土確診病例，也沒有新增死亡個案；另外，新增10例境外移入。

歐洲聯盟宣布通過台灣數位COVID-19疫苗接種證明系統與歐盟系統連結，代表歐盟與台灣將互相承認對方發行的疫苗接種證明，自12月22日起生效。

● 中國

中國20日共新增81例確診病例，其中本土病例57例，以陝西通報43例最多。

截至20日，中國現有1768例確診，累計治癒9萬4063例，累計死亡4636例，累計報告確診1萬467例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有138萬9524人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬2463人。

● 日本

駐沖繩美軍基地漢森營日前爆發群聚感染，到21日確診達200例，日本政府已要求美方對病毒進行基因分析，檢驗是否感染變異病毒株Omicron。

根據日本放送協會（NHK）自行統計數據顯示，21日截至日本時間晚間23時59分止，日本單日新增249例確診病例及2例死亡病例。

日本全境包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪，至今累計病例數已達173萬722例；至今累計死亡病例數1萬8394例。

● 韓國

韓國疾病管理廳21日表示，本週內將著手就第3期臨床試驗的SK生物科技開發疫苗進行效果評價，以利疫苗儘早達成於2022年上半年取得使用許可目標，正式上市。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部21日通報，截至當天零時，COVID-19確診新增5202例，累計確診57萬5615例。

單日新增病例連續兩天低於6000例，這可能是因為週末檢測數量少於工作日。隨著上月1日起實施的「分步恢復日常生活」導致COVID-19確診病例和重症病例劇增，韓國政府從18日起收緊防疫措施。

當天新增52例死亡病例，累計死亡4828例，平均致死率0.84%。

● 泰國

泰國政府20日點頭讓5到11歲兒童接種輝瑞/BNT疫苗（Pfizer-BioNTech），做為增強集體免疫力計畫的一部分。泰國政府也考慮讓兒童接種中國的科興疫苗或是國藥疫苗。

為了防堵變種病毒Omicron，泰國21日宣布即日起到1月4日暫停外國旅客免隔離的Test and Go計畫和沙盒計畫。

● 印度

印度衛生部21日表示，Omicron變異株已在印度12個省現蹤，迄今累計200起病例，大多出現在西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與首都新德里。

印度在過去24小時內新增5326人確診，創下一年半以來單日新增最少紀錄。印度自疫情爆發以來累計3475萬人確診，高居全球第2，僅次於美國。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲每日新增染疫人數續創新高之際，總理莫里森（Scott Morrison）21日宣布，政府的「強硬手段」必須結束，當局也不能再透過嚴格封城措施來限制民眾正常生活。

澳洲21日通報約4600人染疫，超越上週末的4100例新高。雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）成為全國首個每天新增確診突破3000例的州，鄰近的維多利亞州（Victoria）通報1245人染疫，其他州病例較少。

● 紐西蘭

紐西蘭21日以Omicron變異株在全球迅速擴散為由，延緩逐步開放邊界計畫至明年2月底。

這個南太平洋島國日前才開始放寬全球最嚴格的防疫措施，原定明年1月起逐步鬆綁邊境禁令，並於明年4月起允許所有外國遊客入境。

※ 歐洲

● 英國

在Omicron變異株疫情持續升溫下，倫敦市長20日宣布，將取消在倫敦舉行的新年大型慶祝活動。然而英國首相強生仍力抗壓力不頒布社交活動限制，僅稱將持續審視情勢。

英國媒體20日報導，英國女王伊麗莎白二世決定打破傳統，不在她位於英格蘭東部的山均漢姆堡歡慶耶誕，而是待在溫莎城堡度過佳節。

● 德國

COVID-19新變異株Omicron疫情擴大，德國政府專家委員會建議將施打追加劑的間隔時間從原來的6個月縮短至3個月。

Omicron病毒株正在德國迅速傳開，根據人口最多的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）的統計，到20日為止Omicron的確診案例有1122例。

● 瑞典

瑞典衛生部21日表示，最糟情況下，瑞典明年1月中旬將可看到COVID-19單日確診破1.5萬例。相較之下，瑞典前幾波疫情高峰的病例數為略高於1.1萬。

瑞典因此宣布一系列防疫措施，包括擴大運用疫苗證明，盼遏止COVID-19疫情擴大。

瑞典人口1030萬，根據衛生當局的資料，境內仍有近150萬人尚未接種疫苗。

● 丹麥

丹麥衛生部21日表示，高傳染力的Omicron變異株，如今已是境內主流病毒株。

丹麥人口580萬，過去24小時新增的破紀錄的1萬3558人確診。

● 瑞士

鑒於Omicron變異株引發憂慮，瑞士當局21日決定縮短疫苗接種的間隔時間，最快第2劑打完4個月就能施打加強劑。當局同時建議，如果先前施打的是單劑型嬌生（Johnson&Johnson）疫苗，加強劑可選擇mRNA疫苗。

自COVID-19疫情爆發以來，人口860萬的瑞士累計有1.16萬人確診。

當地近67%人口完成接種疫苗，覆蓋率在西歐國家相對低。

※ 美洲

● 美國

Omicron成為美國主流病毒株之際，白宮高階官員21日表示，政府應對措施將包括免費分發5億套快篩試劑，若有必要將動員軍方醫護，並提升疫苗接種能力；尚無計畫實施新防疫限制。

美國聯邦衛生官員20日表示，Omicron已超越Delta成為美國主流變異株，占上週新增確診病例73%。美聯社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計數字顯示，光單週Omicron感染比例增近6倍。

美國官員20日表示，擴散迅速的Omicron已成為美國主流病毒株，紐約市週末期間病例激增，德州一名未接種疫苗的中年男子病故，成為全美首位死於Omicron的個案。

白宮20日表示，美國總統拜登接受採檢呈陰性反應。拜登先前被告知，17日在空軍一號上與他近距離接觸約30分鐘的一名白宮中階幕僚驗出陽性。

● 加拿大

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）20日表示，她的快篩結果呈陽性反應，並說她在隔離狀態下繼續工作，直到PCR檢測結果出爐為止。

● 哥倫比亞

南美洲國家哥倫比亞衛生部20日表示，國家衛生研究所已在境內發現3起境外移入Omicron變異株病例。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1101222