早安世界》歐盟今起承認台灣數位接種證明 提高入境便利性

歐盟承認台灣數位接種證明 莊人祥：有利加速入境

歐盟21日宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，將於22日生效。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這不代表未來入境歐盟不用隔離，入境隔離檢疫不會有差別，唯一區別在於方便作業，歐盟承認台灣數位接種紀錄後，在台接種疫苗民眾入境只要亮出數位證明，掃描即可快速比對施打疫苗廠牌。至於外界關注歐盟承認的疫苗廠牌為何，莊人祥說仍要視歐盟各國認定的廠牌決定。他也提到雖然此決議僅加速入境流程，但台灣持續與很多國家爭取相互承認接種證明。（看完整報導）

強烈大陸冷氣團25日報到 太平山可能下雪

中央氣象局表示，22日起全台低溫約攝氏17至19度，高溫部分北台灣約21至23度，中南部則是24至27度；主要降雨範圍以北部、東半部及中南部山區為主。25日強烈大陸冷氣團南下，最冷的時間點會落在27日、28日清晨，預估中部以北低溫10至12度，其他地區13至15度；3000公尺以上高山在這段期間都可能降雪，北台灣因為溫度較低、水氣較多，因此可能2000公尺以上山區（如太平山）都有機會飄雪。（看完整報導）

路透報導台灣軍方遭中共滲透 國防部：不法人士初期就遭檢舉調查

路透社21日引述台灣的法院判決及相關媒體報導指出，過去十年台灣至少21名上尉或階級更高的現役及退役軍官因為替北京從事間諜活動而被定罪，至少9名現、退役者仍在受審或接受調查。報導還指出，北京當局甚至滲透了總統蔡英文的維安小組，今年就有1名前總統隨扈和1名前總統警衛官因向中國情報人員洩露有關蔡總統維安敏感資料而被判刑。對此國防部回應，國軍透過多元宣導與獎勵官兵主動反應，不法人士在接觸官兵初期就遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，未遭滲透。（看完整報導）

Omicron成美國主流病毒株 占新增病例73%且多數確診者有接種

自6月底至11月底，Delta變異株一直是造成美國COVID-19病例的主流變異株，不過美國聯邦衛生官員20日表示，Omicron已超越Delta成為美國主流變異株，占上週新增確診病例73%，且多數確診者皆已接種疫苗。白宮高階官員表示，政府應對措施將包括免費分發5億套快篩試劑，若有必要將動員軍方醫護，提升疫苗施打能量，但尚無計畫實施新防疫限制。Omicron變異株也在澳洲蔓延，目前處於夏季的澳洲21日通報約4600人染疫，續創新高，不過總理莫里森宣布，政府的「強硬手段」必須結束，不能再透過嚴格封城措施來限制民眾的正常生活。另外，泰國為了防堵Omicron，自12月21日到1月4日暫停外國旅客入境免隔離的Test and Go計畫和沙盒計畫。（看完整報導）

加強歐盟東部邊境安全 立陶宛出動台灣捐贈無人機

來自中東或非洲的移民取道白俄羅斯，意圖進入歐盟成員國立陶宛與波蘭。歐盟指控白俄策劃這場移民危機，以報復西方國家對白俄侵害人權所實施的制裁，但白俄否認。面對這場移民危機，立陶宛除了建造實體屏障以外，也使用台灣捐贈的監視無人機。立陶宛國家邊防局推特帳號20日推文：「這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗表示『感謝』。」推文還附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的標籤。（看完整報導）

LINE Pay Money易與LINE Pay混淆 改名一卡通MONEY

行動支付服務LINE Pay 21日宣布，LINE Pay與一卡通合作的電子支付服務LINE Pay Money，22日更名為「一卡通MONEY」，讓用戶能清楚區別LINE Pay、一卡通MONEY是由2家不同公司所提供的服務。更名後服務與操作流程均未改變，用戶可在LINE Pay行動支付中使用LINE Pay提供的綁定卡片支付服務，或是使用一卡通公司提供的「一卡通MONEY」服務，2項服務採用各自的登入驗證機制，服務頁面名稱將陸續更新。（看完整報導）

中國大外宣滲入華府 地方電台收1.2億播官媒內容

根據美國聯邦政府外國代理人資訊揭露系統曝光的最新資料，華盛頓特區調幅電台WCRW過去2年收受中國共產黨支付440萬美元（約新台幣1億2300萬元）酬勞，負責播放中共的政治宣傳內容。按照合約，WCRW須播放中國環球電視網（CGTN）提供的內容，製播以正面角度描繪中國的系列談話節目「橋梁」（The Bridge），並在社群媒體上宣傳。此外，中共中宣部國際傳播規劃局有權檢查WCRW的節目內容，及確認節目安排。WCRW的經營者波多馬克媒體還須提供中方有關聽眾觸及、回饋及「國際組織評價」的報告。（看完整報導）

專題／香港愛國者治港登場 對台「一中」概念再限縮

香港立法會選舉19日落幕，本屆投票率只有30.2%為歷屆最低。這次換屆選舉是在香港實施國安法及新選舉模式之後進行，只有擁護基本法和效忠香港的人才能參選；親北京建制派奪下幾乎所有席次，「愛國者治港」時代全面來臨。據當局論述，「愛國者」必須擁護中共統治。對照近期陸方隱晦釋出的「愛國者治台」概念，北京的「一中」概念將更限縮。美國國務院20日向國會遞交最新的「香港自治法」報告，對中國持續破壞香港民主制度並侵蝕香港司法、公務體系、新聞與學術機構領域自治表達憂慮。歐盟外交政策主管官員波瑞爾20日表示，香港立法會選舉違反民主和政治多元化，顯示北京朝廢除一國兩制更進一步，將密切關注明年3月的行政長官（特首）選舉情勢發展。（看完整報導）

保水鳥棲地 關渡自然保留區改列為國家重要溼地

林務局21日表示，農委會已審議通過台北市政府的提案，將廢止關渡自然保留區，改依濕地保育法所認定的「國家重要濕地」管理。林務局表示，自然保留區內「禁止改變或破壞其原有自然狀態」，完全禁止人為經營管理手段介入，但在長期自然演替下，陸域快速擴張，讓保育標的鷸鴴科等水鳥逐漸消失，種類少30%以上，已悖離設自然保留區目的。改依「國家重要濕地」管理後可適度疏伐紅樹林，維持原適合水鳥棲息環境、降低洪患隱憂。（看完整報導）

影片／101跨年煙火秀360秒 全球首次展演「高空愛心」

跨年即將到來，台北101 21日宣布，今年煙火大秀設計總時長360秒，除延續去年「360度立體特效輪狀煙火」，更設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，並將融合T-PAD燈網動畫，與1萬6000發煙火共同串聯演出，預估跨年期間人潮超越百萬。（看完整報導）