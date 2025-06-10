全新客輪啟航打造低碳旅遊 助綠島蘭嶼更潔淨

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）全新客輪首航在深藍的太平洋面上畫出一道潔白水紋，這趟行程不僅為旅客帶來前所未有的舒適體驗，更標誌著邁向智能低碳旅遊，讓蘭嶼和綠島這2顆「海上明珠」更加潔淨，也開啟台東觀光新頁。

5月22日，台東富岡漁港碼頭，一場充滿期待的首航典禮熱鬧登場。來賓包括各級民意代表、旅遊業者與興奮不已的民眾，紛紛聚集港邊，大家迫不及待要登上凱旋海運股份有限公司全新打造的凱旋9號，進入船艙內體驗清涼的冷氣、舒適的座椅與嶄新的設施。

啟航與祈福儀式結束後，凱旋海運董事長王益薪親自邀請來賓登船。他說，感謝交通部與航港局的補助計畫，協助業者汰換船齡逾30年的凱旋2號，並打造現代化、具備高安全規格的凱旋9號。

他說，新船不僅具備抗4米浪的航行能力，也特別為綠島與蘭嶼航線設計，兼顧穩定性與乘坐舒適性。

凱旋9號新船出航 低碳智慧是最大特色

船舶正式離港後，王益薪向遊客介紹新船亮點。他指出，凱旋9號最大的特色即是「低碳智慧」，全船配備最新節能設計，包括主機與空調系統。船用引擎採用德國MTU腓德烈斯哈芬公司（MTU Friedrichshafen GmbH）最新技術，其碳排放標準已符合歐盟最新規範，在性能與環保之間取得完美平衡。

應邀參加首航的交通部航港局東部航務中心主任李彥明表示，凱旋9號在設計上融合美學與功能性，並邀請國內一流設計團隊參與規劃。除了高效節能的勞斯萊斯引擎外，船上還設有友善長輩與行動不便人士的無障礙設施，展現人性化的貼心設計。

台東縣副縣長王志輝表示，縣府積極鼓勵業者更新船舶，在與交通部航港局協力下，成功爭取總額新台幣3億元的中央補助，推動離島航運現代化，「過去不少航線使用的客輪都服役超過25年，安全與舒適性不足，這次汰換5艘老舊船舶，不僅提升品質，更有效減少黑煙排放與碳排放」。

當船隻駛離富岡港、橫越深藍黑潮水域時，船身幾無明顯搖晃。親身體驗首航的蘭嶼鄉長吳清美說，「過去搭船經驗無數，這次首度感受到如此平穩舒適的航程和安全性」。

AI智能客服結合電子票券 提升環保效益

經過約半小時的體驗航行後，凱旋9號正在返回富岡港的航程上。王益薪接著說，凱旋航運不僅在船體設計上落實節能減碳，2023年在經濟部補助下試著導入AI智能客服結合電子票券功能，取代傳統紙本與人工驗票流程，大幅簡化訂票與登船流程，提升效率與環保效益，即使因天候船班異動也可透過手機更換船票。

他進一步說明，目前凱旋營運的澎湖及綠島兩條航線，每年印製的紙本票券數量高達25萬至35萬張，相當於消耗約10萬張A4紙，產生大量碳排。透過電子票券，能有效減少紙張與耗材浪費，對環境影響更小。

「除了減碳外，也能減少人力」，王益薪說，在旅客人數眾多的情況下，人工驗票與航班異動通知相當吃力。每艘船約載客200至400人，遇颱風停航時須逐一通知乘客，一天可能需通知高達1000至2000人次。

但他說，「透過智能系統，就可以快速完成通知與退票，大幅減少人力需求與作業時間」。

旅客也能利用AI記錄減碳 量化環保貢獻

王益薪進一步說明，AI智能客服系統除了處理票務，也推動「綠色旅遊」理念，開發出「離島低碳旅行自評系統（海龜生活圈）」。加入LINE社群的旅客可利用系統記錄自身減碳行為，量化其旅程中的環保貢獻。

這系統設計了多項自評項目，包括使用電子船票、租用電動車或自行車、以水壺取代瓶裝水、參與低碳行程、使用自備盥洗用品與延住不換床單等減少碳排措施，讓旅客了解自身如何為環境盡一份心力。

他說，每年平均約有30萬人次造訪綠島、130萬人次前往澎湖。若保守估計有80萬人次使用瓶裝礦泉水，每人平均碳排約0.11公斤，總計碳排達88公噸。

此外，若48萬人次選擇騎乘機車環島，每人行駛72公里，依據「車輛耗油指南」每公升油可行駛36公里計算，將產生2169.6公噸的碳排放。

以800人登島旅遊2天來計算，只要自備水壺、餐具、牙刷牙膏、刮鬍刀和刮鬍膏、梳子，且續住不更換床單浴巾和吃蔬食便當，合計就可減碳1.27公噸。

旅客若參加「海龜生活圈」活動，將自身減碳行為輸入系統，平台將自動計算個人減碳量，並累積所有參與者總減碳成果。一旦達到階段性目標，系統還會回饋紀念禮物，藉此激勵民眾持續參與。

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半小時後，凱旋9號返回富岡港，王益薪的說明也進入尾聲。他說，電子船票功能去年凱旋試營運一段時間，目前綠島和蘭嶼聯營的船公司共識是待地方上數位和網路服務能量都能夠提升到一個程度後，所有船公司會共同評估再逐步試營運推廣。

王益薪認為「環保、低碳、永續」是趨勢，也是所有海上運輸業者和消費大眾應該負起的責任，「推動低碳旅遊，減少塑膠與碳排放，讓綠島與蘭嶼這2顆海上明珠變得更潔淨美麗，落實永續觀光。」（編輯：黃名璽）1140610