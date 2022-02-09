早安世界》福島食品最快2月下旬解禁 須附產地、輻射安全雙證明

福島食品最快2月下旬解禁 須附產地、輻射安全雙證明

行政院8日宣布有條件開放福島5縣食品輸台，經10天預告期後，預計2月下旬完成公告生效程序。行政院表示，以3原則、3配套把關擋核食，3原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。3配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證，即輻射安全證明與產地證明以及福島5縣食品在邊境100%檢驗。食藥署長吳秀梅說明禁止特定風險品項，如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜。日本禁止流通的品項，也不准進口到台灣。行政院政務委員鄧振中表示，這些調整措施證明台灣願意根據國際規範推動經貿，對台灣參加CPTPP會是非常大的助力。（看完整報導）

進口日本9類食品迄今輻射零超標 蔡總統：核食不會進到台灣

台灣近1/4進口食品批數來自日本，日本福島核災發生後，台灣禁止福島5縣食品進口，對其餘地區9大類食品則逐批檢驗輻射量，根據食藥署統計，過去10年台灣累計檢驗18萬件進口日本食品，輻射檢驗全部符合標準，其中僅236件檢出有輻射量，檢出率0.13％，但均未超過安全標準。農委會主委陳吉仲說，即使檢驗合格，政府仍請業者退運或銷毀，「根本沒有超過檢驗標準的核食進來。」陳吉仲分析，台灣的檢驗把關仍比國際嚴格，輻射超標的「核食」不會進到台灣。在行政院已經宣布新的管制措施之後，總統蔡英文也向國人強調，台灣不會進口核食。（看完整報導）

本土增26例 桃園5條傳播鏈見收斂 板橋1家4口感染源待查

8日國內新增26個COVID-19本土病例，皆來自北部，包含亞旭、日翊物流、加貝爾幼兒園、礁溪長榮鳳凰酒店等案件的衍生個案。桃園市政府衛生局長王文彥表示，市內新增16例皆在居家隔離後或解除隔離前確診，目前桃園市5條傳播鏈處於收斂狀況。另外，新北市板橋區一家4口確診，感染源待釐清，其中一人在台北市信義區勤業眾信會計師事務所上班。為了防堵疫情，台北市教育局表示，若校園出現1名師生確診Omicron或Delta等變異株，全校停止實體課程14天。針對入境檢疫傳出最快2月底縮短至10天，疫情指揮官陳時中表示，目前有兩個觀察時間點，分別為2月10日和15日的元宵節後，屆時才能評估需要加嚴管制措施或可以放鬆。（看完整報導）

香港疫情延燒禁2人以上集會 大阪發布非常事態確保醫療量能

香港COVID-19疫情居高不下，8日新增625例，大部分屬於Omicron變種病毒，且是跨家庭聚會傳播。香港行政長官林鄭月娥宣布採取全球疫情爆發兩年多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有跨家庭的聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且室內聚會的人數限制10日起從4人減為2人。同時，日本疫情也在持續延燒，大阪府知事吉村洋文8日說，轄內醫療量能陷入非常嚴峻的狀態，特別是高齡者染疫人數多、住院人數也多，因此發布「醫療非常事態宣言」，希望確保患者收治量能。（看完整報導）

歐盟晶片法案點名台灣地位重要 投入近1.4兆資金與美日合作

半導體是電動車和智慧型手機的重要零件，如今全球晶片絕大多數在台灣、中國和韓國製造。歐洲聯盟（EU）8日發布的一項計畫宣布將投入超過430億歐元（約新台幣1兆3700億元）的公共和民間投資，讓歐盟的半導體市占率在2030年成長1倍至20%。歐盟也公開表示台灣在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲對台灣企業開放，也歡迎合作。（看完整報導）

日媒：因應中國威脅 美軍逾萬兵力在宮古海峽附近軍演

日本共同社報導，美軍考量因應中國威脅，3日至7日動員超過1萬名兵力在不時有中國戰艦通過的沖繩宮古海峽附近等地點進行聯合訓練，日本自衛隊也有參與。美軍陸戰隊准將艾里森（Kyle Ellison）表示，美日合作關係因此獲得強化，海軍少將恩格道爾則說，演訓是向同盟國家發出訊息，顯示「我們有能力維持自由開放的印度太平洋地區」。（看完整報導）

尼泊爾指控中國侵占領土 分析指北京想對付印度、切斷藏人外逃路徑

尼泊爾政府在英國廣播公司取得的外流報告中，指控中國越界侵占尼泊爾的領土，這是尼國官方首度做出類似指控。報告也提到，在中國部隊的監控下，尼泊爾境內拉倫鍾地區的宗教活動受到限制，此外，中國企圖在尼國境內興建水渠和道路。分析指出，中國可能是憂心印度勢力滲透，或是想切斷藏人外逃路徑。（看完整報導）

看懂中國徐州8孩案 輿論怒火點出人口拐賣問題

生下8名子女的江蘇徐州楊姓女子被關在破屋且脖子被拴上鐵鍊的影片，在中國網路社群中引起數億人關注熱議，民眾質疑官方對於人口拐賣問題避重就輕，BBC等重要國外媒體也陸續報導。官方從最開始強調「不存在拐賣行為」，到改口將調查是否涉及犯罪，前後不同口徑惹來民間各方強烈批評，且當事人的真實身分至今仍無法確認。中央社整理中國徐州8孩案發生時序與疑點，帶讀者瞭解中國這起多年來最受到關注的疑似人口拐賣案例。（看完整報導）

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 羽生結弦逆轉關鍵看明天

台灣女將林欣蓉8日在北京冬奧女子單人雪橇賽事第3趟，繳出本屆個人最佳1分01秒004，3趟成績加總3分03秒611，以名列第31結束首度冬奧之旅。花式滑冰部分，台裔美籍選手陳楷雯7日在團體賽女子長曲項目，伴隨「梁山伯與祝英台小提琴協奏曲」樂聲完成三周半跳，以131.52分拿下第4，幫助美國隊摘下銀牌。陳楷雯透露舞衣來自母親巧手，一針一線充滿慈愛之情。日本選手羽生結弦力拚在北京冬奧挑戰3連霸，不過他8日首戰男子短曲項目出師不利，排名暫居第8，美國華裔好手陳巍則以刷新世界紀錄的成績在這個項目暫居第1。羽生結弦要逆轉勝的關鍵在10日長曲項目中四周半跳能否成功。（看完整報導）

2022奧斯卡入圍名單揭曉 犬山記12項提名最風光

第94屆奧斯卡金像獎入圍名單8日公布，由紐西蘭導演珍康萍執導、Netflix發行的「犬山記」榮獲12項提名最風光。串流服務席捲好萊塢最高榮耀之勢，比以往更加來勢洶洶。台灣女婿巴沃邱寧多傑執導「不丹是教室」入圍最佳國際影片獎，他的製片妻子賴梵耘表示當下開心到激動尖叫。賴梵耘說，李安私下曾鼓勵巴沃邱寧多傑持續創作，也許過程會越來越困難，但仍要堅持本心持續創作。（看完整報導）