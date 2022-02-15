早安世界》檢疫縮為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路

檢疫縮為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路

14日指揮中心公布新增4例本土病例，3例在高雄，為1對母子及1名鳳山紅茶店員工，3人均感染源不明，1例為苗栗竹南第二公有市場攤販，自行透過市場快篩採檢陽性確診，因個案僅與砂石場衍伸個案足跡相關，仍須透過益調釐清感染源。指揮中心14日也說明入境檢疫政策調整規劃，入境檢疫確定縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。指揮官陳時中表示，入境檢疫新制上路需評估3大關鍵，首先是本土疫情須維持穩定可控；再者，是國內1至3劑疫苗覆蓋率；最後是需有完備配套措施，盼3月中旬前上路。（看完整報導）

觀光局估跨境旅遊最快第3季開放 分階段有條件鬆綁

指揮中心14日宣布入境居家檢疫最快3月中放寬，並同步擴大商務客入境，交通部觀光局長張錫聰對此表示，除了3月有機會開放商務旅客之外，第3季跟第4季有機會可以開放跨境旅遊。開放跨境旅遊觀光局已經做了很多準備，也已經研擬建議說帖，希望分階段有條件開放跨境旅遊供指揮中心參考。而商務客的旅客資格，張錫聰認為不一定是要有接單買單的商務旅客，從事商務考察等都有機會被納入開放資格，如何界定還要進一步溝通。（看完整報導）

高端COVID-19疫苗巴拉圭三期解盲達標並獲EUA

高端14日晚間發布新聞稿，公布COVID-19疫苗在巴拉圭進行的臨床三期試驗解盲結果，數據顯示，疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組AZ疫苗的3.7倍，通過試驗設定優越性基準，巴拉圭同步核准EUA緊急授權。期中分析數據已確認高端COVID-19疫苗對比於AZ疫苗達「優越性（superiority）」基準，且數據在跨國家、跨實驗室均取得一致性，並驗證疫苗免疫生成性在巴拉圭（中南美地區）與台灣（亞洲地區）無人種差異性。高端將匯總巴拉圭第三期期中數據，提供國際藥政法規主管機關評估，以加速國際認證與市場布局進度。（看完整報導）

北市今起微解封 電影院開放飲食國高中可辦畢旅

台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲宣布今天起微解封，電影院開放廳內飲食，雙層餐車可開放、動物園與天文館等社教場所取消人數限制與預約制。另外，柯文哲表示，國高中生大部分已接種疫苗，因此可辦校外教學與畢業旅行參加師生需接種2劑疫苗滿14天，沒打疫苗的需有3天內快篩或PCR陰性證明，快篩劑費用由學校支出。未打疫苗的幼兒園和國小學生則暫緩跨縣市校外教學。（看完整報導）

1月稅收2032億創歷年同期新高 綜所稅年增32%

財政部14日公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。今年因農曆春節連假落在1月底，年終獎金扣繳稅款提前入帳，加以房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加，1月綜所稅實徵淨額386億元，年增93億元，年增32%。而由於1月上市櫃股票日均成交量、交易日數皆較去年同期少，1月證交稅實徵淨額為174億元，年減38億元，年減17.8%。（看完整報導）

與老友蒲亭長談 芬蘭總統：氛圍有變俄烏恐開戰

芬蘭總統尼尼斯托為俄羅斯總統蒲亭的長年友人，是解讀東、西歐政治氛圍的要角。紐約時報報導，尼尼斯托表示，多國領袖問他如何看待俄烏情勢，但在他最後一次與蒲亭進行長談的前後，他察覺蒲亭出現變化，尼尼托斯表示對俄烏情勢不甚樂觀，並稱難以想像俄烏情勢會恢復到昔日樣貌。英國廣播公司14日則引述烏克蘭駐英國大使說法報導，基輔可能為避免與俄羅斯一戰，放棄加入北大西洋公約組織的計畫，但這說法隨後遭到否認。（看完整報導）

俄烏情勢台股重跌313點失守月線 國安基金：表現尚穩健持續關注

受到俄烏緊張情勢一觸美股重挫，亞洲股市14日應聲下挫，台股電金齊跌，權值股台積電下跌13元，帶動加權指數終場17997.67點，大跌313.27點，失守月線。匯率也在外資撤離之下走低，收在27.873元，貶2.7分，創近3個半月的新低紀錄。台股摜破萬八，國安基金也密切關注。國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健，會關注後續盤勢發展。（看完整報導）

俄羅斯天然氣進口占比1成 中油：若開戰確保台灣不斷氣

俄羅斯、烏克蘭戰火一觸即發，各界擔憂天然氣供給問題。中油表示，去年進口俄羅斯天然氣僅占近10%，主要進口國是卡達、澳洲，俄烏情勢對國內天然氣供應影響有限，萬一不幸開戰，中油會確保氣源穩定充足。牽動油價部分，中油表示，如果俄羅斯攻至烏克蘭首都基輔，根據預測機構資料，油價可能飆至每桶120美元。（看完整報導）

羽生結弦記者會談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，14日召開記者會。他透露，先前練習4周半跳（4A）落地時，扭傷了最重要的腳踝，長曲比賽當天實在疼痛難忍，使用超量止痛藥才上場。但為了實現9歲時的夢想，仍堅持挑戰4A。對於各界最關注的問題，他下屆奧運是否仍會參賽，羽生表示，不確定北京冬奧是否會是最後一次，但仍有繼續滑下去的想法。（看完整報導）

中國官媒坦承：靈活就業收入不穩 前景不明

錯綜複雜的國際形勢加上COVID-19疫情，中國大學畢業生人數將首度突破1000萬人，經濟發展趨緩衍生「就業難」問題，「靈活就業」受到官方倡導但也引發爭議。中國官媒14日坦承，靈活就業者面臨收入不穩、前景不明等困境，以及法規依據不足、保障不完善等問題。（看完整報導）