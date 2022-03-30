早安世界》新增33確診北部居多 全台17不明傳播鏈民眾應提高警覺

新增33確診北部居多 全台17不明傳播鏈民眾應提高警覺

國內29日新增33例COVID-19本土個案，其中以基隆小吃店衍生的警察群聚增9人最多，增6例確診的新北中和某公寓整棟12戶全數清空，桃園大潭電廠擴建工程群聚新增3人確診，高雄化工廠及台東群聚也有新個案，彰化也出現病例。據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前已有17條感染源待釐清的傳播鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，疫情指揮官陳時中呼籲民眾提高警覺。另據衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限新台幣600萬，這是台灣疫苗接種史上最高的救濟金額。（看完整報導）

世界盃麵包大賽台灣隊勇奪冠軍 國歌響徹全場

來自台灣的麵包師傅29日勇奪「世界盃麵包大賽」冠軍，為台灣史上首次在這個全球最悠久的國際麵包大賽中登頂。當結果揭曉，現場支持的群眾高呼台灣，情緒澎湃，全場更高唱中華民國國歌。台灣隊由吳武憲教練帶隊，武子靖、李忠威和徐紹桓分別參加「歐式麵包」、「甜麵包」和「藝術麵包」三大比賽項目。吳武憲得獎後激動告訴中央社：「我終於讓台灣能夠站在國際舞台，站在全世界發光發亮，讓全世界知道台灣烘焙是第一名。」（看完整報導）

周遭有人確診先別慌 居家快篩免費索取QA一次看

在台灣疫情出現升溫的情況下，指揮中心宣布強化社區監測，增加發放公費家用快篩試劑的診所數量，並呼籲住在確診數較多的地區、曾到確診者足跡熱區或有確診者接觸史的民眾可至全台540家診所索取公費家用快篩試劑。如果自己買居家快篩，需要注意什麼？快篩陽性怎麼辦？中央社整理相關資訊帶您了解。（看完整報導）

大陸冷氣團4/2到低溫探14度 清明連假先濕冷後回穩

中央氣象局表示，30日較29日溫暖一點，但有微弱鋒面通過台灣北部海面，各地可能有雨，31日起稍降溫；預計4月2日冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團強度，4月2、3日最冷，台北低溫下探攝氏14度；清明節4天連假兩天偏濕冷，天氣到後半才逐漸回穩。（看完整報導）

烏克蘭稱談判進展足以促成兩國總統會面 俄允減少軍事行動

烏克蘭與俄羅斯29日在土耳其伊斯坦堡舉行最新一輪談判，俄方承諾大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動；烏國首席代表則說，這次談判進展已足以讓兩國總統會面。鳥克蘭之前曾表達希望與蒲亭會談，但後者表明無此意願。對於俄方減少在基輔附近軍事行動的承諾，美國總統拜登表示仍有待觀察。烏克蘭東南部港市馬立波遭俄軍圍攻的局勢在持續當中，市府的發言人表示，自俄羅斯軍隊圍攻以來，馬立波已有近5000人喪生，死者包括約210名孩童。（看完整報導）

清明掃墓祭祖應分流 參加宗教遶境須打3劑疫苗

清明連假將至，中央流行疫情指揮中心29日呼籲民眾分流掃墓祭祖，避免壅塞，即將到來的媽祖遶境也將禁止鑽轎腳、搶轎等儀式，參與者無論工作人員、民眾都須接種3劑疫苗。將於4月8日遶境起駕的大甲鎮瀾宮表示，全力配合政府防疫政策。（看完整報導）

首爾男酒駕撞死台女 韓國法院重審維持8年徒刑定讞

台灣留學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院以違憲為由發回重審，29日判決出爐，維持原判。曾以琳父親表示，對8年刑期不是很滿意，但已經是韓國酒駕致死的肇事者至今判最高的年限，這要感謝韓國法官有這樣的正義與勇氣。（看完整報導）

北市殯葬處副處長王文秀涉貪 60萬元交保

執法單位接獲檢舉，指台北市政府殯葬處副處長王文秀洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢方與廉政署28日約談王女等12人。檢察官29日凌晨聲請羈押王女並禁止會見，但台北地方法院裁定以60萬元交保。（看完整報導）

台鐵復興號藍白身影再會了 40年風華駛入歷史

台鐵605次復興號列車29日上午緩緩駛進樹林車站，象徵營運41年的復興號正式結束任務，滿載著學子、旅人青春回憶的「藍色特快車」身影走入歷史，吸引大批鐵道迷搭乘並拍照留念。（看完整報導）

中國企業壓榨勞工 衍生血汗密碼與躺平族兩極端

中國996工作制是指上午9時上班、晚上9時下班、工作6天的血汗密碼，有很多人過著996的生活，但也有什麼都不想做，只想放鬆的躺平族，這兩個極端都是當前中國企業壓榨勞工而衍生的現象，凸顯中國慣老闆違反勞動法的積習。996工作制對員工身心造成不小傷害，包括北京、山東、安徽、河南、廣西等9個省市官方先後宣布，將集中清查整治企業超時加班，如果落實，將會是少見的大規模類似清查。（看完整報導）