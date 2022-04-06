早安世界》清明連假人潮恐使疫情爆發？陳時中：至少觀察10天
本土增216例 連假人潮恐致疫情爆發 陳時中：至少觀察10天
國內5日新增216例本土病例，再創今年單日新高，病例分布在12縣市，北中南與東部都有新個案，但以新北市91例最多，各縣市陸續公布個案足跡，提醒民眾注意。新增病例包括1名中症患者，為60多歲女性，已完整接種3劑疫苗，無肺炎症狀。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北中和社區、桃園電商工作室、台中婚宴等群聚案的疫情在收斂中。對於清明連假各景點仍湧現人潮，外界擔憂南北移動恐造成疫情大爆發，陳時中說，連假收假後至少觀察10天，才可知疫情走向。 （看完整報導）
陳時中：每日逾1500人確診 才會啟動輕症在家隔離
台灣5日新增確診突破200例，防疫指揮官陳時中表示，目前確診床位約一萬床且半數空床，輕重症患者分流情況下，如果每天逾1500人確診，才會啟動輕症確診在家隔離治療。新北市5日新增91例本土病例，仍是全台最多，市長侯友宜向中央喊話，輕症或無症狀占近99.8%，應及早啟動「在宅照護」模式，以防排擠醫療量能。4天連假結束，電信業者台灣大哥大宣布，6日起以居家上班為主要工作模式，中華電信也宣布分流上班到10日，員工快篩陰性才能進公司上班。 （看完整報導）
俄軍屠殺平民引發公憤 歐盟國家紛紛驅逐俄國外交官
烏克蘭基輔近郊的布查鎮（Bucha）數百居民慘遭俄軍屠殺，俄羅斯宣稱鎮上發現的遺體是俄軍3月底撤離後才出現，又說是造假，或是被烏克蘭軍隊打死，但4日公布的衛星照顯示屍體在俄軍控制期間就已出現在布查街頭，也足以證明俄方說謊 。布查百姓陳屍街頭和亂葬崗的畫面曝光後，引發國際公憤，繼立陶宛之後，德國、法國、義大利、西班牙和丹麥等國5日也驅逐俄國外交官，48小時內共已有約150名俄方人員被要求打包回國。 （看完整報導）
俄軍重心轉攻烏東 美援烏克蘭新銳無人機打戰車
俄羅斯在無法快速降伏烏克蘭並奪取首都基輔後，戰略目標轉為強攻與俄國接壤的烏東頓巴斯地區，並利用飛彈轟擊大城以防烏軍調兵增援東部。俄烏雙方都在投入更多地面步兵，準備展開第2階段大戰。英國軍情單位5日表示，烏克蘭軍隊已奪回北部要地，迫使俄軍撤離切爾尼戈夫週邊與首都基輔所在的北部地區。另有美國媒體披露，五角大廈打算送交烏克蘭10架「彈簧刀」系列最新型號的無人機，它巡航時間更久、裝備的反戰車彈頭威力更強。 （看完整報導）
基輔IT官員不眠不休改造民生App 有防空洞地圖還能示警飛彈來襲
烏克蘭基輔市的資訊科技官員5週以來致力改造一款手機應用程式（App）「數位基輔」，以因應20世紀型態的戰爭。「數位基輔」原本是用來支付水電費和停車費，靠著數位技術人才極富創造力的各種作為，如今提供地圖，告訴人民最近的防空洞地點，以及哪裡可取得胰島素、食物、汽油等重要物資。基輔多數市民得以在地下防空洞連上網路、找到還在營業的藥局和雜貨店，並在知道手機會於空襲警報鳴放前就發出警訊的情況下放心入睡。 （看完整報導）
中國單日本土新增1.6萬例 上海防疫致親子分離遭批評
中國官方5日通報，單日新增1萬6412個本土病例，是3月這波疫情爆發以來連續第3天破萬例。上海4日完成全城2500多萬人核酸檢測，單日新增本土確診達1萬3354例，創疫情以來單日新高。根據上海官方規定，家長必須核酸檢測呈陽性才能陪同染疫孩子一起隔離治療，引發爭議。有家長問「怎樣可以快速感染新冠」，也有人連署要求變通。 （看完整報導）
澳洲防長宣布加速採購飛彈 示警中國可能提前犯台
為應對俄羅斯和中國日益增加的威脅，澳洲決定加快推動採購長程攻擊飛彈的計畫。澳洲國防部長還指出，原本預測指中國可能於2040年代入侵台灣，但現在看來，這個時間點可能提前。美國太平洋艦隊司令帕帕羅則表示，中國勢必從俄烏戰事中借鏡學習，但可能犯台時間點相當難預測。他說，美國履行防衛台灣、支持台灣強化自衛能力的承諾不能鬆懈。 （看完整報導）
黃明志YouTube帳戶被盜 怒喊支持烏克蘭反擊駭客
馬來西亞歌手黃明志擁有超過300萬人追蹤的YouTube頻道被駭，「玻璃心」等所有正版MV都消失，粗估蒸發約60億點擊。他的經紀人表示，希望能請YouTube幫助回溯。黃明志的YouTube頻道遭駭客入侵後，名稱被改成俄文不雅詞。他猜測駭客來自俄羅斯，並透過臉書表態聲援烏克蘭。 （看完整報導）
報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
5月報稅季即將來臨，今年受惠於基本生活費調整，將有助於多口之家稅負降低，成為小確幸；此外，家族企業向來使用閉鎖型公司傳承，如今，未上市櫃股權交易將納入課稅，同時，去年受疫情影響無法回台的民眾，又該如何報稅？這裡有5大關鍵問題的解答。 （看完整報導）
聯合國示警：全球不減排 世紀末升溫恐達3.2度
聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）4日發表大型報告指出，大刪化石燃料用量、種樹、少吃肉，這些只是這10年的必要行動，才能把升溫控制在比工業革命前高攝氏1.5度內。環保署5日表示，IPCC此份報告與政府日前公布的「台灣2050淨零排放路徑」內容契合，後續將制定各部門行動計畫，落實淨零轉型目標。（看完整報導）
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