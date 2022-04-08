早安世界》2類對象即起免疫調 部分縣市將試辦輕症在宅照護
2類對象即起免疫調 部分縣市將試辦輕症在宅照護
國內過去一週連續單日新增COVID-19本土病例破百，為合理配置疫調量能，中央流行疫情指揮中心7日宣布，即日起兩類對象暫停疫調，包含入境篩檢陽性個案，以及居家檢疫期間或居檢期滿前採檢陽性個案。但如果是疑似防疫旅館群聚或有於檢疫場所感染之虞，仍須進行疫調。另外，指揮中心下週將討論「輕症在宅照護」指引，擬由部分縣市先行試辦，同時，全台有1.8萬台血氧機可調度，且Omicron染疫者出現「快樂缺氧」的情況相當少見，指揮中心將持續監測。（看完整報導）
本土增382例再創今年新高 張惠妹演唱會現確診足跡
國內7日新增382例本土病例，再創今年單日新高，遍及全台17縣市。台北市公布威士登、百達妃麗、富貴等9家酒店有確診者足跡，相關已累計17人染疫，市府呼籲曾到這些酒店消費的民眾盡速快篩並自我監測。高雄市金芭黎、雅閣、帝堡3娛樂場所相關有33例確診，且將針對其中一例疫調時隱匿接觸史開罰。歌后張惠妹3日的小巨蛋演唱會有人確診，主辦單位將取消表演者走下台橋段。另外，行政院會通過衛福部報告，將啟動「新台灣防疫模式」，防疫著重減災及民眾與企業的自主應變能力，將以重症求清零為目標，不追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐。（看完整報導）
美眾院議長裴洛西確診延後亞洲行 傳出行程包括台灣
日媒報導，美國眾議院議長裴洛西將在8日從美國出發，10日與日相岸田文雄會談後，取消原定訪問韓國的行程，改到台灣訪問。報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，台海局勢成為矚目焦點，美國政府為表明對台支持，臨時調整行程，但裴洛西發言人7日表示，裴洛西驗出COVID-19陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。（看完整報導）
Fed會議紀錄顯示將加速升息 最快5月起每月縮表950億美元
美國聯邦準備理事會（Fed）3月會議記錄顯示，多數人支持升息2碼，官員們還普遍同意將目前近9兆美元的資產負債縮表，每月減持950億美元，最快5月上路。外媒指出，聯準會3月升息1碼（0.25個百分點）低於外界預期後，市場現在預計Fed將在5月升息2碼，甚至在6月再升息升息2碼，以抑制仍居高不下的通膨。（看完整報導）
北約估俄烏戰爭恐持續數年 烏克蘭坦克獨抗俄軍裝甲車隊
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格6日表示，俄軍從烏克蘭北部撤走重新武裝，為東部的大型攻勢做準備，且目前無跡象顯示俄羅斯總統蒲亭放棄掌控整個烏克蘭的野心，戰爭恐持續數年。而俄軍在烏克蘭布查鎮大肆屠殺後，基輔警告，俄國恐對烏東地區發動攻擊，呼籲哈爾科夫、盧甘斯克等地居民即刻離開。另外，Telegram近日出現一部影片，顯示一輛烏克蘭坦克埋伏在有利位置，單槍匹馬對一列俄國裝甲運兵車隊開火，摧毀其中一輛裝甲車。（看完整報導）
政院提修法 炒房最高罰5000萬且可連續罰
行政院會7日通過「平均地權條例」部分條文修正草案，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者可連續處罰，草案將送立法院審議。政院也通過「災害防救法」修正草案，將直轄市山地原住民區納入，也讓中央能在地方成立前進協調所協助救災，健全防救災體系，同時禁止無償提供給災民使用的永久屋出租或當做強制執行的標的。（看完整報導）
高鐵基本費率4年來首調高 票價若調漲台北到高雄貴140元
交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調為4.313元，為4年來首度調高。依據新核定的基本費率試算，台北到高雄的票價單程可從目前1490元調高至1630元。至於是否調漲票價，台灣高鐵公司將整體評估後報董事會決定。（看完整報導）
退休軍公教退撫給與7/1調高2% 估53萬人受惠
考試院7日公告，已退休人員或遺族定期退撫給與給付金額從7月1日起調高2%，合計軍公教適用人數約53萬餘人。考試院表示，中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正負5%時，或至少每4年應考量國家財政狀況、經濟成長率等因素後調整方案，此次為107年年金改革施行後，首次啟動已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調整機制。（看完整報導）
專訪／李政瀚奪台灣首座葛萊美獎 進美國海關差點被遣返
台灣設計師李政瀚、于薇以專輯「八歌浪Pakelang」獲得美國葛萊美獎的最佳唱片包裝設計獎，成為台灣迄今唯一的葛萊美獎得主。35歲的李政瀚接受中央社專訪透露，這趟美國領獎之旅不容易，進海關被帶到小房間，被懷疑是騙子差點被遣返。而23歲的于薇常為獨立樂團操刀，她「因為好玩」而熱愛設計，即使週休半天、睡眠不足也願意。（看完整報導）
上海確診者寵物狗被當街打死引公憤 民間自救互助顧毛孩
中國上海因COVID-19疫情實施封管，有飼養動物的民眾面臨如何安置寵物的難題，近期網路上傳出一段影片，一名狗主人確診陽性被帶去隔離，寵物柯基犬隨後被防疫人員當街用鏟子拍打致死。防疫工作人員表示，因擔心寵物會傳染才做出此舉，會賠償對方。許多民眾認為作法殘忍，更有人質疑：「上海之大，已容不下一隻柯基了嗎？」同時，民間展開自救互助行動，以社交平台微信作為媒介，為需要幫助者提供轉移寵物、上門餵養等協助。（看完整報導）
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