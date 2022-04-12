早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府

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輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府

國內COVID-19防疫將朝輕症在家隔離照護前進，中央流行疫情指揮中心11日公布確診者居家照護醫療協助措施，包括由醫師遠距看診，藥師送藥到府，給予支持性治療及症狀治療，但不包含抗病毒口服藥，實施日期尚未公布。其中醫師遠距看診開立處方，由衛福部提供COVID-19確診病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。新北市長侯友宜宣布，在中央提供指引下，「居家照護計畫」11日起試運行。（看完整報導）

本土增436人染疫 陳時中：高染疫國家陽性率逾5%台灣維持0.5%

國內11日新增439例本土確診，出現1名只打1劑疫苗的30多歲女性中症個案。多數高染疫國家陽性率逾5%，疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣維持0.5%，連續多天維持單日新增400例，但疫情是否穩定控制仍待觀察。陳時中也表示，未來若被列入高風險區可提出家用快篩試劑申請，每次規劃發放20萬份，指揮中心也將大量採購，數量超過800萬份。（看完整報導）

股匯雙殺 台股挫逾200點、新台幣爆量貶破29元創逾1年半新低

美國聯準會鷹派立場確立，加上國內外疫情反覆等利空籠罩，台灣11日上演股匯雙殺，台股下挫逾200點，新台幣匯率更是爆量重貶，收盤收29.050元，貶1.44角，創下逾1年半新低紀錄。外界關注台幣是否迎來29元新常態，專家分析，3件事情發展是關鍵，包括俄烏戰爭、美國聯準會是否升息等。（看完整報導）

颱風馬勒卡將轉中颱併梅姬 明晚起北台灣降溫有雨

中央氣象局表示，輕颱馬勒卡可能11日晚間會增強為中颱，未來24小時輕颱梅姬將併入馬勒卡中。到13日白天，台灣各地天氣大致晴到多雲，夜間起北台灣有雨降溫，預估會偏涼至18日，高溫逐漸降至約攝氏23度。（看完整報導）

中國單日增逾2.7萬例續測峰值 廣州民眾禁出城恐將跟著封控

中國官方11日通報COVID-19新增病例數，比10日再增1133例達2萬7595例，這是中國自3月疫情大爆發以來，新增病例連續第6天破2萬。北京當局堅持動態清零，不但疫情沒有減緩，嚴格防疫引發的民怨更不斷升高，無法出門採購又領不到政府發放物資的社區陸續爆發集體抗議。同時，廣州市衛健委表示，11日零時開始市民非必要不得離市，有需要出城的市民須持48小時核酸陰性證明。官方並於10日起開始搶建方艙醫院，外界揣測廣州可能繼上海之後也正式下令封城。（看完整報導）

上海7624封控區居民仍禁止出戶 早起刷手機搶菜團購成日常

上海持續採取動態清零的防疫策略，官方表示，全市會實施分區差異化防控，7624個區列為封控區，2460個區列為管控區，7565個區列為防範區，封控區居民仍禁止出戶。封管思維下，病患無法及時就醫等醫療悲劇正在發生，「次生災難」赤裸裸上演，民怨沸騰。上海也因封城陷入物資短缺，一早用手機搶菜，成了上海人每天奮戰的必修課。（看完整報導）

澤倫斯基向南韓國會發表演說 尋求軍援抵禦俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過1個半月，俄烏現階段準備在烏東決戰。美國官員預測，俄軍極可能在烏東關鍵據點伊久姆與中部的戰略要城第聶伯羅間發起總攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基11日向南韓國會發表視訊演說時，要求南韓提供軍援，以協助烏克蘭抵禦俄國的侵略。澤倫斯基接受美媒專訪時則表示，他不想成為英雄，也想再活幾年，但他已準備好為國家獻出生命。（看完整報導）

專訪／烏克蘭國會議員：戰爭結果必定影響台灣 我們必須勝利

烏克蘭國會歐盟融合事務委員會主席伊凡娜接受中央社記者訪問，感謝台灣譴責俄羅斯、援助烏克蘭。她呼應俄烏侵略戰爭是極權專制與民主自由的決戰，強調這場「戰爭的結果絕對會影響台灣。我們必須勝利，讓所有人都有機會走自己選擇的發展道路」。（看完整報導）

法國總統選舉最後兩強出爐 馬克宏與雷朋比一比

法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線，重演2017年大選中，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼，兩人將於24日的第二輪投票再次對決。外媒報導，根據9成的計票結果，馬克宏首輪得票率有約28-29%，雷朋則有22-24%。（看完整報導）

翁啟惠涉浩鼎案遭申誡 監察院將聲請懲戒法院再審

前中央研究院長翁啟惠涉入「浩鼎案」，監委11日指出，經提出再審調查報告，認定翁啟惠只是技轉案的技術創作人，未執行任何科技移轉業務，自然沒有利益衝突，監院將向懲戒法院聲請再審。翁啟惠被控涉及浩鼎案在108年獲判無罪定讞，但監察院已在106年先通過彈劾，公務員懲戒委員會（現改制為懲戒法院）同年判決給予申誡處分。（看完整報導）