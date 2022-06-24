早安世界》用電量再刷新高 王美花預告電價將會上調
用電量再刷新高 王美花：全世界電價都在漲 要做合理反映
近日台灣天氣酷熱，用電連日創新高，台電表示，23日尖峰負載出現在下午1時40分、達3994萬瓩，連續4天刷新歷年6月紀錄，且再創歷史新高，主因產業用電需求強勁，估7月可能飆破4000萬瓩。電價是否調漲備受關注。經濟部長王美花表示，將考慮燃料成本、中油與台電財務壓力與物價穩定等，但她也說，全世界電價都在漲，台灣電價與世界各國相比算非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」，最終將交由27日舉行的電價審議會議決定。（看完整報導）
海軍S-70C機工長傷重不治 事故原因仍待調查
海軍1架S-70C反潛直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，其中劉姓機工長因全身2到3度燒燙傷，面積約95%，並有蛛網膜下腔出血等狀況，家屬23日晚間決定放棄急救，留最後一口氣送回桃園老家，在場同袍列隊致意。軍方表示，機工長晚上11時1分宣告不治時，已回到桃園家中，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。海軍初步研判事故原因指出，依塔台目視、飛行員口述，事故原因疑似尾旋翼失效，但通聯紀錄顯示，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。（看完整報導）
晶片需求及半導體廠擴產 6月製造業指數可望續強
5月工業生產指數、製造業雙創新高。經濟部統計處表示，因5G應用、高效能運算、車用電子等晶片需求續強、半導體廠持續擴產等支撐，6月製造業生產指數可望年增0%至3%。不過，台綜院考量俄烏戰爭、通膨與疫情因素，全球經濟復甦力道放緩，台灣整體出口也面臨較高不確定性，把台灣今年經濟成長率預估值從4.05%下修到3.8%。（看完整報導）
疫情衝擊勞動市場 5月失業率3.68%創近7個月新高 6月恐續升
國內疫情延燒，衝擊勞動市場，主計總處23日公布5月失業率為3.68%，較4月上升0.06個百分點，創近7個月以來新高，主要受疫情影響的產業類別為住宿餐飲業、批發零售業等內需型服務業。展望未來勞動市場走勢，6月資料標準週為6月中旬當週，單日確診人數約有5萬至6萬，意味疫情干擾因素仍存在，加上畢業生將投入尋職行列，失業率預料會繼續上升。另外，中央銀行23日公布5月5大銀行新承做房貸平均利率為1.601%，不僅連續6個月上揚，也是2020年3月以來新高。（看完整報導）
中國救房市奇招之一 擁有巨額卻「惡意不買房」將遭當局約談
中國中央下令「穩樓市」後，多地為促進民眾買房可謂花招百出，青島市薛家島街道辦事處近日下令社區調查居民購房意願，還要求針對「惡意不買房」且銀行有巨額存款者，一律約談。中國官媒證券時報23日發出評論稱，穩樓市應該「因城施策」，不宜矯枉過正。（看完整報導）
繼白帶魚後 中國再稱包裝驗出新冠病毒暫停輸入台灣竹莢魚
中國大陸海關23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停此廠商申報一週。農委會說，沒有COVID-19病毒經水產品傳染人類的實證研究，中國應提出科學依據。針對中國近期以檢出禁藥為由暫停進口台灣石斑魚，紐約時報報導，中國運用經濟手段對台施壓，台灣養殖戶準備蒙受重大損失，此事提醒台灣注意經濟過度依賴中國的風險。（看完整報導）
猴痘列第2類法定傳染病 防疫險可申請理賠
猴痘疫情入侵亞洲，台灣上週通報1例疑似個案已排除，衛福部疾管署23日公宣布把猴痘正式列為台灣第2類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定須於24小時內通報。由於防疫保單條款載明只要被指定為法定傳染病即為保障範圍，也就是說，民眾若在境內確診罹患猴痘，可申請防疫險理賠。（看完整報導）
本土疫情已過高峰 莊人祥：7、8月有可能開放邊境
COVID-19本土病例截至22日為止的一個星期新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也在減少。國內23日新增4萬8283例本土病例，與指揮中心推估走向一致，2名有慢性病的30多歲男性都在發病3天內死亡，另新增1例哮吼重症男嬰。對於前任副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境，指揮中心發言人莊人祥回應說「有可能」，並點出上調入境人數總量、開放觀光或探親都是鬆綁方向。（看完整報導）
世界盃射箭巴黎站 台灣女團本季首度射進金牌戰
世界盃射箭賽巴黎站反曲弓團體組賽事23日登場，台灣代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎連闖3關，挺進壓軸決賽，將於26日與印度爭金，男子隊則在8強賽經加射之後，還是與土耳其對手同分，經比較靶心距離後落敗，未能打進4強。（看完整報導）
女中校被迫擔任退將配偶看護 空軍司令部遭監院糾正
監察院23日宣布糾正國防部空軍司令部，原因是一名女性中校軍官竟被指派擔任退休將領眷屬的住院看護，「嚴重戕害軍人尊嚴與士氣」，且空軍司令部輕縱失職人員，監察院要求重新議處。監察院調查報告說，受指派的軍官本無意願擔任與軍職無關的任務，但忌憚長官權威，不敢不從，在長官給予公假「勸說」下前往醫院擔任醫療看護。（看完整報導）
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