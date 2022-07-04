早安世界》「衛斯理」系列作家倪匡辭世 曾掀華文科幻推理小說風潮
作家倪匡逝世享壽87歲 創造衛斯理、原振俠掀華文科幻推理小說風潮
創作「衛斯理」、「原振俠」系列小說的知名科幻作家倪匡3日中午在香港逝世，享壽87歲。倪匡與金庸、黃霑、蔡瀾同被譽為「香港四大才子」，他的筆鋒如利劍，又快又準，寫作喜歡玩花樣、變題材，最不喜歡自我重複，1963年開始用筆名「衛斯理」寫科幻小說，這個系列小說共140多本，故事主角從中國江南移居香港，憑著智計與勇氣解決許多光怪陸離的難題；原振俠則從1981年推出，描寫風流俠醫原振俠的愛情與冒險故事，一連推出32本。倪匡早年是為了躲避共產黨的追殺而逃到香港，他一貫堅持反共立場，生前即表示「共產黨的本質不會變」。（看完整報導）
俄軍聲稱拿下烏東大城利西昌斯克 盧甘斯克全州淪陷
俄羅斯近期專注於把烏軍趕出頓巴斯的盧甘斯克和頓內茨克兩地，據俄國官媒塔斯社3日引述國防部消息報導說，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市，烏軍稍後證實撤離當地市區。俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍拿下利西昌斯克對莫斯科是個重要的里程碑。此外，俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德3日發生多起爆炸，俄國官員說至少有3人喪命，數十棟住宅建築受損。同日，烏國南部遭占領地區一處俄軍基地也遭到烏軍砲擊。（看完整報導）
澳門再稱台灣芒果包裝含COVID病毒 農委會：不符科學
澳門繼6月29日聲稱一批台灣進口的芒果經COVID-19核酸檢測呈陽性反應後，7月3日又宣布從台灣芒果驗出新冠（COVID-19）病毒，這是3天內的第2次，澳方指相關措施不針對任何國家和地區。行政院農委會回應，6月15日後就沒有輸出業者申請外銷芒果到澳門，此外，研究未發現COVID-19病毒透過水果傳染人，澳門的檢驗及限制不符科學。國內專家則說，水果外包裝如果核酸反應呈現陽性，通常是沒有傳染力的「病毒屍體」所致。 （看完整報導）
自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
消費者自備飲料杯可享新台幣5元的優惠政策7月上路，但並非自備任何容器到每個店家都適用，民眾常見問題包括早餐店適用嗎？買一送一的2杯都有優惠嗎？自備飲料杯或借用循環杯的材質有沒有限制？如果消費者自備一次性飲料杯，業者是否提供優惠？中央社整理自備杯買飲料享優惠相關QA，帶讀者一次看懂。（看完整報導）
降低對中國關稅？傳拜登政府分歧深 考慮雙軌並行
為了抑制通膨飆升，美國政府近期考慮調降前總統川普在任內對中國加徵的懲罰性關稅，藉此舒緩消費者壓力。不過英國「金融時報」報導，熟知內情的官員和專家說，拜登政府內部對這項主張分成兩派，財政部長葉倫一派認為此舉有助舒緩通膨壓力，貿易代表戴琪一派則憂心降關稅會減少華府與中國協商的籌碼。據傳美方正在考慮雙軌並行，意即削減部分消費品關稅，同時提高其他商品的關稅。金融時報指出，相關辯論浮上檯面，對於不隨意公開內部歧見的拜登團隊來說十分罕見。（看完整報導）
專訪／撰書揭中國掠奪戰 法記者：北京無法讓我噤聲
前法新社駐北京記者董尼德1984年起多次派駐中國，他撰寫的「中國大掠奪」中文版將在台灣上市，書中闡述中國侵害人權與污染環境等行為成為全球挑戰。董尼德說，世界對中國的態度已明顯不同，以日本為例，去年前首相安倍晉三表示「台灣有事」等同日本有事。澳洲、南韓也不例外，民調顯示中國已成為南韓民眾的頭號敵人。董尼德表示，他曾真心喜愛中國，很傷心看到中國的精神與文化逐漸消失，只剩習近平思想。儘管他無法再去中國，但他並不害怕，「北京無法讓我噤聲」。（看完整報導）
說「香港加油」遭攻擊 張學友：盼中國人以理服人
香港歌星張學友日前在央視播出的影片中，提到香港主權回歸中國的25年來「起起伏伏」，談話以「香港加油」結尾，而且未稱「祖國」，因此遭中國網民批評「不愛國」。隨著批評聲浪快速上升，這段影片也被下架。張學友3日發表聲明指出，他聽過「武漢加油」、「上海加油」，對「香港加油」成為禁語無法理解，希望中國人能「以理服人」。張學友並說，他見證過香港最黃金、最輝煌的時刻，現在的香港實在是「強差人意」，特別在過去的幾年裡，香港經歷了「黑暴」，接著又出現疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是需要努力加油的時候。 （看完整報導）
東京連9天高溫逾35度 創1875年以來最長紀錄
由於太平洋高壓持續籠罩本州島附近，造成日本關東各地3日從上午開始就出現高溫，東京市中心中午過後氣溫達攝氏35.3度，已連續9天出現當日高溫超過35度的「猛暑日」，創1875年開始觀測以來最長紀錄。日本10日將舉行參議院大選，首相岸田文雄3日在東京JR澀谷車站外面為自民黨提名候選人站詞時，突然有民眾疑因中暑倒下，讓造勢活動中斷約3分鐘。（看完整報導）
辜仲諒當選亞洲棒球總會會長 角逐WBSC第一副手
2022第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會3日至5日在台北舉行，共有來自5大洲、138個會員國的200多名代表與會。中華棒協理事長辜仲諒在會中角逐亞洲棒球總會會長（BFA）一職，由於競爭對手韓國會長放棄，形成同額競選，辜仲諒獲得在場所有會員國支持，順利當選為BFA新任會長。他表示，未來將團結亞洲各國，將亞洲棒球提升到更高層級。此外，辜仲諒接下來將角逐WBSC第一副會長職務。（看完整報導）
超馬24小時亞錦賽女子組 林冠汝跑出537圈奪台灣首金
國際超級馬拉松運動協會24小時亞洲暨大洋洲錦標賽3日在印度南部大城班加羅爾閉幕，共有來自印度、澳洲、黎巴嫩、蒙古、波蘭、台灣及英國等近40名選手參賽，今年首次獲選進入台灣代表隊的林冠汝是本屆選手中最年輕的一位，卻一鳴驚人，以24小時跑完537圈的成績奪金，比第2名選手多出4圈。林冠汝平時為運動教練，2012年開始接觸路跑，2015年首次挑戰超馬成功。為了這次賽事，林冠汝4月起從每月約跑400多公里，逐步增加到5月大約600公里。她在接受中央社記者電話訪問時表示，這次表現超乎自己意料，「原本沒想到會跑得那麼好」。（看完整報導）
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