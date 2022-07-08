早安世界》強生辭保守黨魁 啟動下任英國首相選拔流程
強生辭保守黨魁 啟動下任英國首相選拔流程
英國首相強生飽受醜聞衝擊遭黨內逼宮後，7日宣布辭去保守黨黨魁職務，並說在保守黨選出新的黨魁之前，他將暫代首相職務。強生在首相官邸前發表辭職講話，說他對於無法繼續實現對選民的承諾感到痛苦。事件導火線是財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德不滿強生對保守黨副黨鞭品契爾涉性醜聞一事「視而不見」，閃電請辭，內閣和保守黨內要求他下台的聲浪再起。路透社列出對強生政治生涯不利的5大醜聞，包括讓高層官員在防疫期間舉行派對門，強生因而成為二戰後英國在位時間第4短的首相。BBC報導，在強生正式請辭前，黨魁大戰已經開打，包括蘇納克、賈維德與外交大臣特拉斯都是可能接班人選。至於英國首相繼位者如何產生？何時投票？中央社整理流程幫讀者瞭解。（看完整報導）
入境人數鬆綁至4萬人 14日起3類人登機前免附PCR
入境人數鬆綁至4萬人 14日起3類人登機前免附PCR國內7日新增3萬1364例本土病例，衛福部指出，近1週新增病例數約23萬例，較前一週下降19%，新增病例及重症病例均呈下降趨勢。此外，國內6日出現Omicron亞變種BA.5本土首例家庭群聚，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.4、BA.5傳播力比原本的Omicron傳播力強20%，但暫不考慮升級防疫措施。防疫指揮官陳時中說，雖然BA.4、BA.5傳播力強，但重症率未增加，決定鬆綁2大入境規定，包括每週入境人數從2.5萬人放寬至4萬人，以及14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。（看完整報導）
東京疫情進入第7波 估8月高峰日增恐逾5萬例
Omicron亞變種BA.5來勢洶洶，日本近日新增確診病例快速增加，東京連續兩天單日新增病例達8000例以上，東京都知事與專家都認為疫情已進入「第7波」，甚至有專家估算，到8月高峰單日新增可能高達約5萬5000例，將超過2月第6波疫情高峰。（看完整報導）
中研院新科院士 包括首位土產針灸博士、阿拉伯比較文學教授
19名本國籍學者專家7日當選中研院新科院士，其中只有4名女性，包括數理科學組新科院士林麗瓊，她的專長為凝態物理、材料科學等。生命科學組6名當選學者中，中國醫藥大學講座教授林昭庚是台灣第一個「土產」中醫針灸博士，曾參與著作哈佛大學針灸教科書。工程科學組5名新院士的專長領域跨越醫學工程、液晶顯示器、多媒體運算、半導體及火箭研究等。人文及社會科學組3名新院士中，政大名譽講座教授李豐楙為深度了解道教文化，親自拜師獲得道士資格，成為台灣少數的「道士教授」；另還有倫敦大學亞非學院阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津、台灣大學特聘教授李怡庭。此外，還有5人票數通過門檻但國籍待確認，中研院表示，若無法證明為本國籍就無法當選，但下屆可選名譽院士。（看完整報導）
育兒津貼8月起提高為5000元 蘇貞昌：持續盤點少子女化對策
行政院長蘇貞昌表示，8月起育兒津貼將從現行每月新台幣3500元提高至5000元；就讀公共化及準公共幼兒園的學費，也會全面降低至3000元以下。他並指出，行政院政務委員林萬億應會同教育部、衛福部等機關，持續盤點少子女化對策相關措施，滾動檢討，若有需要再加大、加快、加碼的，都可再提出。（看完整報導）
美聯邦參議員史考特訪台 總統今接見盼持續深化台美關係
外交部表示，對台灣高度友好的美國聯邦參議員史考特7日訪台，展開為期3天行程，8日將晉見總統蔡英文，總統府對史考特此行表達誠摯歡迎，期待持續深化台美關係。史考特曾在美國國會數度提出友台議案，今年4月還拜訪中華民國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪台灣代表處的美國國會議員。此外，史考特是繼5月底聯邦參議員達克沃絲訪台後，今年第7位訪台的美國聯邦參議員。美國在台協會台北辦事處指出，此行是史考特印太地區訪問的一環，將就美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈等重要議題交換意見。（看完整報導）
台電四接東移案環評民間團體反彈 9月底前補正再審
台電基隆協和電廠規劃將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，並在外木山海岸填海造陸，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電7日提出「東移方案」建設新的天然氣接收站。不過環評小組7日進行第4次初審，遭民間團體反彈，環評委員決議9月30日前補正再審，台電應以量化方式證明此案影響最小。台電表示，將補正相關資料後儘速再送審。（看完整報導）
若美國通膨不降溫 聯準會7月可能再升息3碼
美國聯準會27日將宣布下一次的利率調整，只要通膨依舊居高不下且不見趨緩，大幅升息在所難免。根據聯準會6日公布的會議紀要顯示，官員們6月強調對抗通膨的必要性，即使讓已處衰退邊緣的經濟為此放緩也在所不惜，7月會議很可能再升息2碼甚至3碼。目前聯準會已將聯邦資金利率目標區間調高到1.5%至1.75%，遠高於今年初接近零的水平。官員們表示，他們希望盡快提高到約2.5%，而這個區間將對經濟增長構成壓力。（看完整報導）
斯里蘭卡破產多國拉警報 辛巴威通膨率逾130%、土耳其債臺高築
斯里蘭卡政府近日宣告國家破產，但它並非唯一陷入嚴重困境的經濟體。糧食、燃料和其他日常必需品價格因烏克蘭戰爭飆升，包括土耳其、阿富汗、寮國、巴基斯坦、委內瑞拉等許多國家都在拉警報。以土耳其為例，政府財政惡化、貿易逆差不斷擴大，債臺高築狀況加劇。辛巴威通膨率則已超過130%，令人擔心2008年的惡性通膨重演。（看完整報導）
遊戲王作者高橋和希過世享壽60歲 沖繩傳死訊警方調查中
日本放送協會7日報導，有民眾6日通報沖繩縣外海有人漂浮在海面且臉部朝下，消防隊員救起後確認死者身分為日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅），享壽60歲。相關單位正在調查死因及詳細事發經過。（看完整報導）
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