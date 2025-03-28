早安世界》鋒面通過今降溫轉雨 29至31日最冷北部低溫14度

今鋒面通過降溫轉雨 29至31日最冷北部低溫14度

氣象署表示，27日最高溫出現在台東縣太麻里鄉，因焚風影響達攝氏37.6度。28日鋒面通過、東北季風增強，全天降溫，北部白天高溫約20度。預估29日至31日最冷，北部低溫約14、15度，北部及東北部可能有局部大雨。東北季風4月4日清明節起減弱，氣溫將回升。（看完整報導）

全社會防衛韌性首次實地演練 總統：台灣沒有分裂本錢

全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，總統賴清德表示，這次跳脫過去劇本式操演，採取實地、實景的動員演練，驗證政府與民間面臨災害的應變合作能力。他強調台灣沒有分裂的本錢，自由民主需要全社會投入才能守護。這次演練科目包括關鍵基礎設施爆炸搶救、大量傷患緊急救護等，國軍購置的「前進外科小組」裝備也首度亮相，模擬野戰手術。（看完整報導）

小紅書頻繁獲取用戶定位30天逾7萬次 引發隱私疑慮

中國社群媒體小紅書近日被發現頻繁獲取用戶隱私資訊，包括定位、照片影片、設備狀態、行事曆、剪貼簿等，有用戶1個月內定位被存取7.1萬次，未使用程式的凌晨時段仍有頻繁操作情況，引發隱私疑慮。相關討論早在去年7月開始，貼文多達7萬則。有iOS用戶發現就算不使用小紅書App，只要不關閉後台，螢幕上方顯示藍色定位圖標就會常亮，客服回應是因為「附近」功能需要定位資訊。（看完整報導）

川普祭汽車關稅 產業人士估對台廠影響有限 有利售後維修件

美國總統川普宣布4月2日對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅。資料顯示，這波受汽車關稅衝擊最大者預計將是墨西哥、日韓、加拿大等國及美國自己，有分析指出新車價格可能上漲逾1萬美元。經濟部表示，台灣無整車出口至美國，僅沙灘車為例外，而遭項產品未列在加徵關稅名單上。產業人士分析，部分台廠採取關稅或運費由買方負責的交易模式，關稅對他們的影響有限，反而有利售後維修市場件出貨。（看完整報導）

諸慶恩含冤22年無罪確定 檢察官為死亡被告平冤首例

富商翁茂鍾與法官石木欽等司法人員不當來往，意外揭露銀行經理諸慶恩被控偽造文書疑為冤案，但諸慶恩已於民國92年離世。案經高檢署聲請開始再審獲准，高檢署27日撤回上訴，維持一審無罪判決確定，創下檢察官成功為死亡被告平反冤情的司法先例。最高檢察署檢察總長邢泰釗說，法律可以是向善的力量，本案是台灣首件完全基於法律程序救濟，回復往生者司法清白的案件，是台灣人權保障里程碑。（看完整報導）

大學申請入學7.9萬人報名 通過篩選率82.85%歷年次高

114學年大學申請入學管道27日公告第1階段篩選結果，申請入學管道提供5萬854個名額，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率達82.85%，是歷年次高，通過篩選考生仍須參加第2階段指定項目甄試。有9校醫學系超額篩選共212人次，以北醫大超篩90人最多，其次為台大超篩48人，慈濟大學通過篩選人數則低於預計甄試人數。（看完整報導）

習近平軍中親信又一人落馬 美媒：中共軍委副主席何衛東被查

美國保守派媒體華盛頓時報報導，中共中央軍委副主席何衛東最近從大眾視野中消失，是遭到中共總書記習近平的清洗，美國情報機構認為，他是解放軍高層一連串政治清洗的最新受害者。何衛東是習近平2022年破格提拔為中央軍委副主席的將領，一名美國官員表示，何衛東被查的原因是他沒有對習近平展現足夠的政治支持，受到習近平懷疑。習近平試圖利用這些調查，確保他的人「放在正確的位置」。中國國防部對此回應「不了解這方面情況」。（看完整報導）

韓國野火增至28死 逾3.8萬公頃林地被毀史上最嚴重

韓國東南部慶尚北道發生韓國史上最嚴重野火，野火自21日以來已有超過3萬8000公頃林地被燒毀，比2000年東海岸森林大火燒毀2萬3794公頃的土地還要多；火災死亡數達28人，另有32人受傷。截至當地時間27日晚間7時，包括慶尚北道義城及安東地區的近3萬人在內，共有3萬7829人撤離家園。消防單位連日出動直升機，與軍方人員一起努力控制火勢。（看完整報導）

研究隊跋涉6天攀樹測量 全台最高「大安溪倚天劍」等身照亮相

農業部林業試驗所與成大團隊2023年歷經6天跋山涉水、實地攀樹測量，拍攝全台最高84.1公尺（大約相當於30層樓）的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」等身照。林試所27日發表的照片，是由專家慢慢爬到樹上，用平行高度一張一張慢慢拍攝再拼起來，約使用120張照片，過程十分辛苦。負責拍攝的澳洲團隊表示，這次任務足以成為台灣人的驕傲，盼讓世人知道樹與森林有多美，進而愛護與保護。（看完整報導）

義大利頁報發行全球首份AI生成版 開箱羅馬總部場地

復古思想前衛義大利「頁報」日前發行全球首份由AI產出內容的報紙，中央社記者實際走訪頁報羅馬總部，裝潢不像「媒體界矽谷」，反更像古蹟內的藝廊，充滿對比奇趣。各界好奇AI新聞內容是否可靠，頁報總編輯塞拉沙分享，就像對待真人記者般，內勤審稿若發現捏造事實或偏離指令，會向AI「發脾氣要求重寫」，或把整篇稿丟掉；他們也歡迎讀者舉報AI內容錯誤，幫助理解哪個環節出問題。（看完整報導）

開箱老照片》諾貝爾物理獎得主朱棣文

1998年3月28日諾貝爾物理獎得主朱棣文在台大發表演講，聽眾爆滿。朱棣文生於美國密蘇里州路易斯市，因研發出雷射冷卻與光學捕捉原子技術，在1997年成為第4位榮獲諾貝爾物理獎的華人。2009年朱棣文應美國總統歐巴馬邀請擔任能源部部長，為首位擔任能源部長的華裔美國人。（看完整報導）

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