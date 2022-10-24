看「流麻溝十五號」有感 林佳龍推生態人權廊帶

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右4）24日下午出席台灣青年基金會舉辦的「流麻溝十五號」電影包場活動，與電影出品人、民進黨前立委姚文智（前右3）相見歡，當場表示要協助集資多包幾場電影，讓更多人觀賞。中央社記者王鴻國攝 111年10月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席「流麻溝十五號」電影包場活動時表示，安坑輕軌沿線有與流麻溝相同的威權高壓統治遺址，希望未來推動設置安坑輕軌生態人權廊帶。

林佳龍今天上午舉行個人寫真書「看見，林佳龍」以及「承擔：林佳龍的危機領導學」新書發表會，前衛生署長李明亮到場力挺。

林佳龍說，透過大家的文字及影像，重新認識自己，他覺得很感動，生命長度都差不多，不過一百年，反思人生在忙什麼？他的家境不算富裕，但活得很富裕很自由，不會被形式束縛。

他表示，非常重視如何成為一個自由人、活出自我，所以學生時期成了帶頭造反的模範生，對抗既有的權威，鬥智也鬥力，推動大學法改革，投入野百合學運。

林佳龍下午出席由台灣青年基金會舉辦的「流麻溝十五號」電影包場活動，他和電影出品人、民進黨前立委姚文智相見歡，他當場表示要協助集資多包幾場電影，讓更多人觀賞。

林佳龍說，他與姚文智是前、後任新聞局長，都是電影文化產業主管機關，對於姚文智的勇氣非常敬佩，也羨慕姚文智現在棄政從影，製作這部感人肺腑的電影，提醒大家要珍惜得來不易的民主自由。

他表示，像姚文智這樣浪漫的人是「政壇稀有動物」，同時他希望推動安坑輕軌生態人權廊帶，因為包括安康接待所、景美看守所、新店監獄及刑場都在安坑輕軌沿線，這些地景就與流麻溝相同，過去異議人士在白色恐怖期間受到迫害，是台灣威權高壓統治的遺址。

他指出，期待未來可以將人權、觀光與教育結合成全套的旅遊路線，再加上觀賞「流麻溝十五號」這部真人真事改編的電影。

林佳龍接受媒體聯訪，記者提問，對於國民黨立院黨團召開記者會質疑民進黨以「閣揆」為條件，交換林佳龍參選新北市長是違反選罷法一事的看法。

對此，林佳龍表示，國民黨才是「企圖使人不當選」。

林佳龍指出，「我認為我會贏，我會做滿4年」，但如果落選也是歸零、回歸自由身，所以國民黨不要故意轉移焦點，他在政壇起起伏伏，很放得開，而相關事宜都是總統人事權，但國民黨是「打人喊救人」，指稱他違反選罷法，結果是國民黨自己在做違反選罷法的事。（編輯：戴光育）1111024