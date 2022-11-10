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蔣萬安辭立委 民進黨：7立委選將都不會請辭

2022/11/10 14:49（11/10 15:25 更新）
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國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委職務，民進黨秘書長林錫耀10日說，請辭立委是一種選舉策略，民進黨提名鄭運鵬（左）、蔡其昌（中）、周春米（右）等7位立委參選縣市長，都不會請辭。（中央社檔案照片）
國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委職務，民進黨秘書長林錫耀10日說，請辭立委是一種選舉策略，民進黨提名鄭運鵬（左）、蔡其昌（中）、周春米（右）等7位立委參選縣市長，都不會請辭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北10日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委職務，民進黨秘書長林錫耀今天說，請辭立委是一種選舉策略，但與其在選舉採取這種手段，不如打正規戰，用個人優質條件、訴求，爭取民眾認同與支持；民進黨提名7位立委參選縣市長，都不會請辭。

林錫耀今天向媒體指出，上週就聽說國民黨中央要蔣萬安辭立委，蔣萬安一直在猶豫，今天終於做了決定，這是很值得探討的時機，若要展現決心，應該登記時就辭，如果最後要催票，通常是選前幾天把支持者催出來而請辭，現在離投票還有10幾天，辭立委，策略性考慮非常強。

林錫耀說，台北市3個人選情混沌不明，蔣萬安沒有取得領先優勢，雖然蔣萬安不斷塑造好像一定會贏，但台北市長辯論後，因為陳時中結辯時感性發言，讓許多人非常認同，陳時中的防疫工作即使沒做到盡善盡美但也盡到很大的責任。

他表示，陳時中辯論後去竹苗陪參選人掃街，反應非常好，今天桃園市長候選人鄭運鵬也邀陳時中去，可見社會大眾肯定陳時中防疫表現，最近陳時中的廟口開講，民眾反應非常熱情，都是爆場。

林錫耀說，蔣萬安可能認知這場選戰不如對外吹捧的很穩，為讓選情達到加溫效果，趕快做決定，以免走下坡後拉不回來。

他說，之前國民黨一直在操作棄保，甚至有新竹台北交換說，但赤裸裸的棄保民眾看多了，效果有限。民眾黨新竹市長參選人高虹安事件對民眾黨是一大重擊，蔣萬安請辭立委應該拉不到民進黨的票，但民眾黨與國民黨之間重疊性高，辭立委相當程度讓黃珊珊的壓力會非常大。

林錫耀表示，蔣萬安很有可能是拉走已經把碰到高虹安事件、最脆弱的民眾黨支持者的票，所以選擇這個時機請辭，而不是選前幾天再辭。

林錫耀說，民進黨提名7位立委參選各地縣市長，民進黨很早就有共識，請辭立委是一種選舉策略，與其在選舉採取這種手段，不如好好打正規戰，用個人優質條件、好的訴求，爭取民眾認同支持。

林錫耀表示，黨內蠻早以前就有這樣的共識，所以今天台中市長候選人蔡其昌受訪時也直接破題說，這是選舉策略，每個人有每個人的節奏。

媒體追問，這是否表示「7個都不會辭？」林錫耀說：「當然。」

民進黨提名7位立委參選縣市長，包括蔡適應選基隆市長、鄭運鵬選桃園市長、蔡其昌選台中市長、黃秀芳選彰化縣長、劉建國選雲林縣長、周春米選屏東縣長、劉櫂豪選台東縣長。（編輯：謝佳珍）1111110

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