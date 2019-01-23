忽略假牙清潔 8旬嬤竟半癱尿失禁

82歲的李阿嬤（左）日前突然發燒送醫急診，確診為左側腦膿瘍，原因竟是阿嬤輕忽假牙清潔，又有多達15顆蛀牙未治療，導致細菌感染到腦部引起，經烏日林新醫院神經外科主任鍾偉安（右）治療，身體逐步康復。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）82歲李阿嬤日前突然發燒、右側手腳無力、尿失禁，就醫確診為左側腦膿瘍，原因竟是阿嬤輕忽假牙清潔，又有多達15顆蛀牙未治療，導致細菌感染到腦部形成腦膿瘍。

家住台中烏日的李阿嬤平常身體健康，喜愛參加社區活動，日前突然發燒送醫急診，經檢查發現腦部有3公分腫塊合併惡性水腫，研判可能是腦部膿瘍或惡性腫瘤引起。

神經外科主任鍾偉安表示，患者住院後，經血液檢查、腫瘤指數或發炎指數方面都正常，全身胸腹部的電腦斷層顯影也無腫瘤跡象，臨床經驗判斷，李阿嬤可能是腦部膿瘍引起，其次才可能是腦部腫瘤引起。

李阿嬤住院期間確診為左側腦膿瘍，發現阿嬤腦中的膿瘍為是鏈球菌，此種細菌常見於頭頸部，李阿嬤接受牙醫口腔檢查後，發現細菌感染源頭來自假牙清潔習慣不佳，更有15顆齲齒蛀牙未處理，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

李阿嬤經過兩個月抗生素治療及住院復健，右側肢體肌力慢慢恢復，身體機能也漸漸復原。出院後，服用兩週的抗生素藥物，接受拔牙治療齲齒就能痊癒，之後只要注意假牙清潔，避免再次感染。

鍾偉安表示，身體任何地方的感染，都有可能感染至腦部導致腦膿瘍甚至腦膜炎，如果延誤就醫，常常會造成嚴重神經缺陷，甚至昏迷，後果不堪設想。（編輯：翁翠萍）1080123