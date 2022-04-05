COVID-19全球最新情報4/5

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國國務院副總理孫春蘭4日表示，上海疫情防控正處在關鍵時期，要「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查。圖為1日上海浦西居民接受核酸檢測。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，4日全台案例數雖減少，但指揮中心提醒這與連假採檢少有關，不可放鬆警覺性。中國上海則宣布完成全市核酸採樣，將繼續封控，落實足不出戶。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間5日上午7時，全球至少615萬5087人感染COVID-19病逝，至少4億9194萬6186人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日在疫情記者會中宣布，國內新增275例COVID-19病例，分別為133例本土個案及142例境外移入，其中68例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

據指揮中心統計，基隆小吃店群聚4日新增39例、新北中和社區群聚新增4例、三峽親友群聚新增18例、桃園電商工作室新增2例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增1例、台中婚宴群聚新增7例確診、花蓮慈濟醫院群聚新增4例、桃園某舞蹈老師群聚新增6例，新通報疫調中52名。

國內本土疫情持續，仍以基隆小吃店群聚為單日新增個案來源大宗，基隆36萬人「類普篩」箭在弦上，指揮中心預估，約準備20萬人份的家用快篩，展開時間受關注。陳時中說，執行面交由基隆市政府執行，中央由醫福會執行長王必勝及防疫醫師參與相關會議。

因應疫情升溫的醫療檢疫量能需求，加強版集中檢疫所或防疫旅宿得「2人1室」收治輕症確診者，日前公布後招來質疑，指揮中心4日重申感染Omicron病毒變異株的確診者2人1室不易交叉感染，且不必同時解除隔離。

● 中國

上海疫情大爆發，4日執行COVID-19全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人。因應這項龐大採檢工程，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市，中共解放軍也派出衛勤力量2000餘人。官方強調，核酸檢測應檢卻未檢者將予以處罰。

另外，上海防疫出現成人與兒童分開收治的「骨肉分離」情況，引發爭議。官方強調，家長要同樣是陽性感染者，才可以同住在兒童區域陪護照顧，一同接受觀察治療，否則不能陪護。

作為全球第一大貨櫃港口，上海港目前雖仍在正常運轉，但行業內人士表示，貨運時效延遲、跨省貨運直接受到影響。

與此同時，首都北京本土病例也在增加。北京4日通報新增本土感染10例，其中確診病例占9例，無症狀感染者1例。北京市官方表示，目前疫情涉及3條傳播鏈，形勢嚴峻複雜。

中國緊抓清零總方針應對COVID-19疫情，激進防疫帶來亂象叢生。專家分析，中國仍欠缺更有效疫苗和治療藥物，預期中共20大召開後，官方也不會輕易調整清零政策。

● 香港

根據香港電台、明報、香港01等港媒報導，香港衛生防護中心公布，截至4日凌晨0時新增3138例確診，包含1589例核酸檢測陽性個案及1549例快速檢測（快篩）呈報個案。第5波疫情累計116萬1929例陽性個案。

另據香港醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻通報，香港過去1天新增77名在公立醫院因COVID-19離世的患者，年齡介於41歲至99歲。

劉家獻表示，雖然每日新增死亡案例數近期有下降，但目前仍有許多死亡病例仍未接種疫苗。以4日死亡個案為例，有8成未完成疫苗接種。

● 日本

日本首相岸田文雄4日出席自民黨一場會議時說，目前COVID-19新增確診病例已停止繼續減少，部分地區甚至出現反彈的情況，呼籲民眾警戒。

日媒日前報導，日本全境47個都道府縣中，有多達44個都道府縣最近一週新增染疫數高於前週，恐有在第6波COVID-19疫情尚未完全收歛下就進入「第7波」疫情之虞，讓專家升高警戒。

日本放送協會（NHK）報導，東京都4日新增4384例確診病例，雖較上週一減少160例，但到4日為止的7天平均單日新增7607.4例，仍是前一週平均的115.9%，連續7天高於100%。

另外，日本部分地區為拼經濟，原本去年4月起實施的「縣民優惠」措施，4月1日起擴大為「區域優惠」方案；部分縣府主管說，盼趁著第7波疫情來臨前趕緊實施，降低對觀光業的衝擊。

日本部分地區為了拼經濟，原本去年4月起實施的「縣民優惠」措施，4月1日起擴大為「區域優惠」方案，有的縣表示，盼趁著第7波疫情來臨前趕緊實施。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月4日

● 新加坡

新加坡疫情趨穩，擴大鬆綁防疫措施之際，星政府4日宣布，包括酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等所有夜間娛樂場所，將從19日起恢復營業，但只能允許已完整接種的顧客進入。

新加坡採取「與病毒共存」策略，近期Omicron疫情趨穩、加上疫苗覆蓋率高，3月29日起進一步鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數從最多5人至最多10人；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩。

星國衛生部通報，3日新增3743人確診、新增4起死亡病例；至今累計110萬9744起確診病例，其中1276人病故。據衛生部統計，過去28天內共有27萬2788人確診，其中99.7%都是輕症或無症狀。

※ 歐洲

● 德國

德國一名60歲男子據稱多月來在東部薩克森邦（Saxony）的接種中心打了多達90劑COVID-19疫苗，為的是將疫苗通行證賣給不願意接種的人，直到本月被刑警逮到。

目前不清楚打了大約90劑不同廠牌的疫苗對這名男子身體有何影響。

● 瑞典

瑞典衛生局4日宣布，將為65歲以上民眾提供第4劑COVID-19疫苗，以提升他們對疾病的抵抗力。瑞典之前已提供第4劑給80歲以上民眾。

瑞典3月初幾乎取消所有防疫限制，由於大規模篩檢行動已經結束，現在很難衡量病毒在瑞典的擴散程度。但必須入住加護病房的病患人數已降至18個月來的最低點。

※ 美洲

● 巴西

巴西COVID-19疫情減緩，已於日前鬆綁入境檢疫規定，未接種疫苗者僅須出示COVID-19檢驗陰性證明，但不再需要隔離5天。

過去7天，巴西平均每天有181人死於COVID-19，去年3月疫情高峰期間，每天死亡人數超過4000人。

※ 非洲

● 南非

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，兩年多前為因應COVID-19而發布的國家緊急狀態，將於當地4日零時結束。

拉瑪佛沙表示，所有在國家緊急狀態下發布的規範都將撤銷，僅保留室內戴口罩等少數過渡性措施。

根據官方數據，南非COVID-19確診病例達370多萬，死亡有10萬52例。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平、蔡佳敏）1110405