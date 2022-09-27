烏克蘭4區入俄公投將結束 英估俄9月底宣布納占領區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國國防部27日表示，俄羅斯總統蒲亭可能在9月30日宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。圖為頓內茨克州城市馬立波民眾25日在一處移動投票箱投票。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區，正舉行是否加入俄羅斯聯邦的公投，預計當地27日結束投票。英國國防部表示，俄國總統蒲亭可能在30日宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。

● 核武威脅籠罩下 烏克蘭4區入俄公投將結束投票

克里姆林宮扶植的當局在烏克蘭4個大半受到俄軍控制的地區，舉行加入俄羅斯聯邦的公投，預計27日結束投票。莫斯科動用核武來守住戰果的威脅正步步進逼。

烏克蘭4個俄占區在23日開始投票前幾天，才宣布要舉行公投。這4地分別為烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk），以及烏南的赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

蒲亭（Vladimir Putin）表示，莫斯科希望「拯救」這些地區的人民，西方國家領袖則譴責這場公投形同騙局。

法新社報導，蒲亭在一場電視轉播會議中說：「拯救所有公投地區的人民，是我們整個國家社會關注的焦點。」

此外，蒲亭還表示，俄國將動用任何與一切可用手段來捍衛自身領土，暗指併吞4地後，莫斯科可能部署戰略核武，來擊退烏克蘭收復國土的企圖。

● 英國防部：蒲亭或於9月底宣布納入烏克蘭占領區

英國國防部表示，俄羅斯總統蒲亭可能在9月30日向國會發表談話期間，宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。

俄國新聞媒體日前引述不具名消息人士報導，俄國國會可能最快在29日就合併新領土的法案進行辯論。國營俄羅斯新聞社（RIA）也報導，蒲亭可能在30日向國會發表演說。

● 烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

俄羅斯入侵烏克蘭逾半年，烏軍近期在東北部發起的反攻告捷擊退俄軍，頭號功臣、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）登上美國「時代雜誌」（Time）10月號封面。

根據時代雜誌最新推文，10月號封面人物是扎盧茲尼，他身穿軍服，銳利目光望向遠方，烏克蘭國旗在他身後飄揚。

時代雜誌報導，未著軍服時，扎盧茲尼更喜歡穿上T恤和短褲，他隨和的個性與幽默感，讓人一不小心就會低估他的實力。然而當烏克蘭戰爭要被載入史冊時，扎盧茲尼可能成為要角，戰前他是烏克蘭耗費多年、想把軍隊從舊蘇聯模式轉為現代化戰鬥力量的軍方高層一員。

● 核幽靈罩頂 蒲亭盟友升高對烏克蘭核攻擊威脅

俄羅斯總統蒲亭盟友、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）毫不含糊地升高對烏克蘭發動核攻擊的可能性，強調美國為首的軍事同盟因害怕核浩劫，不會直接參與這場衝突。

路透社報導，現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的麥維德夫表示，如果被逼過頭，俄羅斯有權運用核武自我防衛，他還強調這「當然不是虛張聲勢」。

麥維德夫表示：「針對那些只聽得見自己聲音的聾子，我必須再次提醒你們，如有必要，俄羅斯有權使用核武。」他並說，俄羅斯會嚴格遵循國家政策，根據「預先決定的情況」使用核武。

● 俄揚言動用核武 聯合國秘書長促終結核訛詐時代

國際對俄羅斯威脅在俄烏戰爭中使用核武的憂慮加深，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）再度呼籲全球廢除核武。

法新社報導，古特瑞斯在聯合國大會關於核裁軍的特殊會議上說：「柏林圍牆倒塌後數十年，我們再度聽到關於核武的武力恫嚇。」他說：「讓我表明清楚，核訛詐（nuclear blackmail）時代必須終結。」

他說：「認為任何國家都可以發動並贏得核戰，這樣的想法很瘋狂。任何使用核武的行為都會引發人類世界末日。沒有消除核武，就不會有和平。」

● 蒲亭動員令促俄國人出走 每日入境喬治亞人數翻倍

高加索國家喬治亞的官員表示，俄羅斯總統蒲亭為了烏克蘭的戰事而宣布局部動員後，每天從鄰國入境喬治亞的俄國人數近乎翻倍。

法新社報導，自2月24日俄烏開戰以來，喬治亞就是俄國人外逃的主要目的地，蒲亭宣布動員，又引發新一波前往喬治亞的出走潮。

喬治亞內政部長葛米勞瑞（Vakhtang Gomelauri）告訴記者：「4、5天前，每天有5000至6000人（俄國人）抵達喬治亞，這項數字已成長至每天約1萬人。」

● 躲避蒲亭動員令逃往蒙古 俄羅斯人棲身青年旅館

俄羅斯總統蒲亭宣布局部動員令後，數以千計俄羅斯人穿越邊界逃往蒙古，躲避被徵召赴烏克蘭前線作戰，對試圖保持中立的烏蘭巴托當局帶來進一步壓力。

俄羅斯人在以蒙古族為主的布里亞特自治共和國（Buryatia）邊界城鎮恰克圖（Kyakhta）大排長龍。他們表示，蒲亭宣布局部動員令讓他們別無選擇。

雖然蒙古民眾抗議俄羅斯入侵烏克蘭，但蒙古政府本身嚴守中立。位居內陸的蒙古，幾乎全數仰賴俄羅斯的石油和天然氣。俄羅斯計畫興建借道蒙古輸往中國的天然氣管線計畫中，蒙古預期將從這項計畫受惠。

● 蒲亭：俄今年穀物收成創紀錄 徵兵對象包括農民

俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國2022年穀物收成量可望刷新紀錄，徵兵對象也包括農民。他暗示農民從軍為明年收成構成進一步潛在風險，並指責西方制裁阻礙穀物出口，特別是對貧國的出口。

法新社報導，蒲亭在透過電視轉播的農業會議上說，「初步估計的（2022年）穀物收成量已有1億5000萬公噸，包括大約1億公噸小麥，這將是俄國的歷史性紀錄」；目前「已收割的穀物達到1億3870萬公噸」。

蒲亭說：「很遺憾，我們的穀物和肥料在國外運送依然…困難。」

● 法外處決和酷刑 聯合國：俄烏都有侵犯人權情事

聯合國人權事務高級專員公署今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭已經造成嚴峻人權狀況，引發廣泛侵害情事，包括法外處決和酷刑，這可能構成戰爭罪。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在報告中指出，俄軍和附隨武裝團體對被拘留者施以酷刑和虐待，這尤其令人憂心，但同時表示，俄、烏都有侵犯人權情事發生。

OHCHR還表示「高度關切」各核電廠附近或廠區內的「巨大風險」，並且呼籲立即採取行動，讓俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠非軍事化。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110927