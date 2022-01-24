早安世界》本土疫情持續擴散 張上淳：未接種民眾風險更大
下一輪疫苗預約26日開放最快2/7施打 張上淳：未接種民眾風險更大
台灣本土疫情持續擴散，民眾接種以取得保護力更形重要，指揮中心23日公布，1922疫苗預約平台第21期1月26日起開放預約至28日，最快從2月7日開始施打。目前台灣第1劑涵蓋率為81.13%，第2劑為73.54%，其中1月中旬全面開打的第3劑涵蓋率已達16.25%。對於第1劑涵蓋率一直維持在80%出頭，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經過瞭解都有不同理由，包含年紀大的不想打、曾對流感疫苗過敏等，但他指出，許多資訊都顯示，面對COVID-19有打疫苗一定比沒打有更高的保護力，能減少重症與死亡，民眾如果沒有施打，反而有更大風險，他呼籲年紀大的民眾在諮詢醫師後進行接種。（看完整報導）
本土增52例 遠雄自貿園區全停工 亞旭群聚達百例
國內23日新增52例COVID-19本土個案，其中亞旭群聚新增30人確診，累計100人染疫；高雄則新增15人確診，台北圓山飯店及宜蘭礁溪也有飯店工作人員染疫。中央流行疫情指揮中心宣布，亞旭所在的遠雄自貿港區加值園區A、B棟全面停工，亞旭及有17例確診個案的鴻佰科技2家公司無限期停工。鴻佰確診個案中有4例生活圈都在竹北、湖口地區，新竹縣府因此臨時設置5處社區篩檢站。前進指揮官王必勝表示，加值園區內未明顯分流，交通車也疑似有混搭，24日將針對加值園區外約4000多名員工採檢。（看完整報導）
高雄港增15例進入第2波傳染 全市上呼吸道症狀病患都要採檢
高雄市23日新增15例COVID-19本土病例，市長陳其邁表示，新增案例都與高雄港新光輪船第2波群聚感染有關，僅剩高科大確診學生的感染源仍待釐清。陳其邁並宣布加嚴管制措施，包含上呼吸道症狀病患全面採檢、住宿型長照機構禁止探視、長照據點停止共餐等。指揮中心則表示，將透過港區實聯制通知港埠工作人員至篩檢站篩檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。（看完整報導）
北市圓山飯店一家3口染疫 礁溪長榮鳳凰員工與女友確診
台北圓山大飯店一名廚師22日確診，他的同住家人包括母親與擔任房仲的哥哥也染疫，目前感染源不明。圓山飯店聲明表示，被匡列的26名員工PCR檢測結果均為陰性，全體413名員工快篩也都是陰性。此外，新北市蘆洲一名男子17日曾和該確診房仲等友人共4人聚餐，隔天就出現流鼻水等症狀，經採檢後確診，衛生局共匡列接觸者11人。另一方面，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作的男性員工確診，個案的女友經採檢也呈現陽性，CT值14，病毒基因定序仍在進行中。（看完整報導）
黑鷹失事兩軍官遭彈劾 空軍天氣中心主任判休職2年
UH-60M黑鷹直升機109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴等人殉職。空軍司令部初判因山區天氣驟變，致使飛行員不及爬高應處，直昇機觸地墜毀。監察院調查後指出，根據近紅外線雲圖顯示，當天台灣東半部從清晨6時開始，始終存在濃密的低高度雲層，並非天氣驟變，空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉明知可見光雲圖受冬季清晨日照不足影響，不但未運用近紅外線雲圖或查閱真實色雲圖探究雲量分布，也未將氣象守視結果通知飛行員應處，因此予以彈劾，懲戒法院並判休職2年。另外，監察院認為攔管長周士凱沒有適時告知飛行員天氣狀況，顯有嚴重違失，也予以彈劾，但懲戒法院認為無明確違失，判決不懲戒。空軍表示尊重判決結果，將持續強化氣象提示等作為。（看完整報導）
香港爆第5波疫情 專家：可能需2至3個月才能控制
香港爆發第5波COVID-19本土疫情，新界葵涌邨出現嚴重社區傳播，葵涌邨共有16座，已有兩座大樓居民需要居家隔離。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，第5波疫情仍在爬升中，1、2天內已有超過100例病例，可能需要兩、三個月才可控制疫情。（看完整報導）
紫南宮春節首次不發錢母 馬鳴山鎮安宮取消吃飯擔
春節正月初一發錢母、正月十六吃丁酒是南投縣竹山紫南宮年度盛事，動輒吸引數萬人參與，但考量近日疫情升溫，廟方23日宣布打破往例，停止這兩項春節活動，也不發料理包。另一方面，雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮決定跟去年一樣，為配合防疫將元宵節遶境活動簡化並取消吃飯擔活動，西螺福興宮則取消除夕夜搶頭香，紅包領取活動以分流動線辦理。（看完整報導）
NBA球星坎特願睹中國真面貌 邀姚明訪台見證民主
中國籃球協會主席姚明日前邀請美國職籃NBA球員坎特訪問中國，坎特給予正面回覆，但前提是要能看到中國真實面貌，包括造訪維吾爾「奴役勞改營」、跟中國網球選手彭帥自由談話等。坎特並反邀姚明在旅程中一同造訪台灣，看看台灣民主如何蓬勃發展。坎特也向姚明喊話：「讓我們看看台灣人民快樂的容顏，告訴他們你支持的政權是如何希望扼殺他們，如果他們不想成為中國一部份的話。」（看完整報導）
東加火山噴發釀秘魯漏油危機 利馬祭環境緊急令
南太平洋東加王國海底火山15日大規模噴發，引起異常巨浪，一間煉油廠的油輪15日卸貨時受巨浪影響，導致相當於6000桶的原油外漏，不僅汙染秘魯首都利馬附近的海灘，也導致鳥類死亡並重創漁業與觀光業。秘魯當局22日發布為期90天的環境緊急命令，計劃針對21處海灘實施「永續管理」。（看完整報導）
迎戰極端氣候 水利署：水庫改採高水位操作策略
氣候變遷步步逼近，百年大旱讓水資源稀缺問題浮上檯面，過去為讓水庫發揮防洪功能，水庫不能蓄滿，須預留防洪空間，讓水庫維持在固定水位歸線；但若夏天沒有颱風、豪雨，預留的空間變相等於水資源的浪費。水利署109年起改變策略，改採「高水位操作」方式，透過和氣象局密切合作，不但拉高夏季水位歸線，也交換颱風路徑、降雨預報資訊，等到颱風真的接近再放水。兼顧防洪與水資源概念，也讓去年出現百年大旱時，桃園水情燈號得以維持在橙燈，不至於提前亮紅燈。另一方面，人工增雨計畫也成常態，一線水利人員戰戰兢兢，一刻不得鬆懈。（看完整報導）
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