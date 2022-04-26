早安世界》3+4居家隔離今起實施 自主防疫快篩陰性可外出上班

3+4居家隔離今起實施 自主防疫快篩陰性可上班、不到校上課

國內25日新增5108例本土個案再創新高，中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離3+4方案26日上路。被匡列者居家隔離縮短為3天，不得外出，接續4天自主防疫可外出上班及採買生活必需品，但以不到校上課為原則，也禁止到餐廳內用。另外，台灣社交距離App目前已超過800萬次下載，未來會改版加入宣導通知功能，上路後將取代簡訊實聯制。（看完整報導）

今西半部飆34度 勞動節東北風增強台北高溫降至21度

中央氣象局表示，26日中午前後西半部高溫約34度左右，東半部約30或31度，午後台南、高雄、屏東可能有36度以上高溫。預計27日起北部、東北部高溫稍降，5月1、2日東北風明顯增強，台北高溫降至約21度。（看完整報導）

即起採重點疫調 確診者須自主回報密切接觸者資訊

為因應本土確診數攀升，指揮中心25日宣布，即起實施重點疫調，確診者會收到「確診個案自主回報疫調系統」的連結網址，登入後填寫同住親友及校方、公司、機關防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫資料，再由系統發送通知書給同住親友。而密切接觸者為確診者發病日或採檢陽性日前2天起所接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事，將以座位九宮格方式認定。（看完整報導）

北市防疫人員若被匡列10天快篩6次代替隔離 中學將試辦疫苗通行證

台北市推動防疫人員「以篩代隔」，26日起符合資格人員將由所屬機關進行疫調，若被匡列居家隔離，將依中央規範，10天共快篩6次，陰性才能上班。優先實施對象包含醫事人員、衛生單位第一線防疫人員、垃圾清運環保人員等第1與第2類疫苗公費接種對象。另外，台北市長柯文哲表示，未來將從國、高中校園開始試辦疫苗通行證，跨校、跨班活動要檢查，但不會硬性要求學生下載台北通，隨身帶小黃卡也可以。（看完整報導）

台經院估今年經濟成長率可保4 CPI上修至2.4%

本土疫情持續升溫，不過台經院認為台灣今年經濟成長率仍可達到至少4%，25日發布的最新預測估計2022年國內經濟成長率為4.10%，和1月的預測維持不變，主因是全球對資通訊產品需求依舊居高不下，而台灣半數以上出口跟資通訊有關，得以支撐經濟成長。但俄烏戰爭影響國際原物料價格走高，導致國內近期物價攀升，台經院因而將2022年消費者物價上漲率（CPI）上修至2.40%，較原預測值1.65%增加0.75個百分點。（看完整報導）

台股跌404點創半年新低 國安基金信心喊話沒理由悲觀

美國聯準會鷹派言論重挫美股，牽連台股25日尾盤跌404點，收在16620.9點，為半年以來新低。國安基金信心喊話說，台股基本面好、經濟暢旺且通膨沒有美國嚴峻，且國內確診者多為輕症，台股目前「沒有理由悲觀」。另外，新台幣兌美元25日收盤收29.37元，貶1.1角，創逾19個月波段新低。（看完整報導）

美國外交官逐步返回烏克蘭 俄境內儲油設施不明原因爆炸

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀24日造訪基輔，這是俄羅斯入侵烏克蘭滿兩個月以來，首次有美國的正式訪問團到烏克蘭，期間兩人表示美國外交官本週將逐步重返烏國，並宣布再提供價值7億美元的軍事援助。另外，俄國官媒報導說，俄國首都莫斯科西南方的布揚斯克一個燃料庫發生大火，當地離烏克蘭邊界約150公里，是莫斯科入侵烏克蘭軍事行動的後勤基地。同時，俄羅斯地方官員聲稱俄軍在俄烏邊界擊落兩架烏克蘭的無人機。目前不知這兩起事件有無關聯。（看完整報導）

法國大選分析／馬克宏連任歐洲鬆口氣 廢票率創逾50年新高

法國總統馬克宏24日在第2輪決選投票擊敗雷朋，成為法國20年來首度連任的總統。分析認為，俄羅斯與烏克蘭戰爭蓋過內政，著實幫馬克宏一把，縱然他與俄國總統蒲亭的會談無助改變緊張情勢，卻做到法國人希望自家總統該做的事：未到最後關頭絕不放棄和平。但也有許多選民表示，他們只是不想讓雷朋掌權才把票投給馬克宏。此外，約28%選民選擇作壁上觀，不投票的選民與廢票率創50多年新高，對馬克宏而言是一警訊。（看完整報導）

上海今起全市再次普篩 雲南瑞麗封城達160天居民只想逃

中國上海25日新增本土確診近2萬例，官方宣布26日起將對所有的封控區、管控區和防範區域內人員進行全員核酸篩查。除了上海之外，中國有許多邊境小城多次封城，只因地位和名聲不如上海而乏人聞問。其中雲南瑞麗從疫情爆發開始已經歷9次封城，累計長達160天，居民前後做了至少130次核酸檢測，靠著囤積物資和聯繫外賣送菜勉強度日，一年內至少近20萬人遠走他鄉。（看完整報導）

中國人行降準1碼 2.4兆元入市救經濟

中國人民銀行25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）入市救經濟。根據報導，降準落地後，金融機構可應用釋放出的低成本資金，加大對實體經濟的支持和服務，尤其是受疫情影響較大的交通運輸、航空旅遊、餐飲服務等行業和小企業、個體工商戶。另外，鑑於人民幣近來重貶，中國人民銀行晚間宣布，5月15日起調降金融機構外匯存款準備金率1個百分點，由現行的9%調降到8%。（看完整報導）