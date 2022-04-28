早安世界》快篩劑實名販售今上路 身分證單雙號分流買可代購

家用快篩試劑販售實名制28日上路。圖為即將鋪貨到各藥局通路的快篩試劑，包裝外盒標籤貼紙註明「政府專用」。中央社記者王飛華攝 111年4月27日

快篩劑實名販售今上路 身分證單雙號分流買可代購

國內27日新增8822例本土確診、2例死亡。隨著疫情擴散，快篩試劑需求大增，中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩試劑實名制28日上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買，一張健保卡可買一份5入試劑，共新台幣500元，可代購。同時也比照口罩實名制進行分流購買。衛福部次長薛瑞元表示，這週起到貨加生產的快篩試劑每天可有100萬劑，至少在單日確診人數達到7萬之前是夠的。（看完整報導）

實聯制即起取消改採社交距離APP 現行防疫措施維持至5/31

因應疫情發展及防疫新階段措施，指揮中心27日宣布，即起取消實聯制，請民眾下載使用台灣社交距離APP，民眾進入場域時僅須出示APP畫面。同時，現行戴口罩防疫措施維持至5月31日，運動、拍照、外出時有飲食需求得免戴口罩，但唱歌仍須戴口罩。至於何時取消口罩規定，指揮中心指揮官陳時中認為，戴口罩應維持久一點，但會走向軟性要求。（看完整報導）

3+4新制家長7天都可請防疫照顧假 報稅季延長至6/30

3+4居家隔離新制上路，教育部要求學生7天都在家，第8天才恢復到校，有家長憂心後面4天自主防疫難向公司請假照顧孩童，教育部長潘文忠4月27日對此表示，12歲以下學童若停課在家，家長有照顧需求，7天都可以請防疫照顧假。另外，因應本土疫情升溫，財政部拍板，5月所得稅申報繳納期限延長至6月30日。（看完整報導）

台鐵5/1將有臨時班表 官網可從出發地找轉乘資訊

台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班，交通部長王國材4月27日表示，目前確定5月1日會有臨時班表，最晚4月30日中午前對外公布。同時，台鐵官網五一專區已上線，旅客可在專區利用出發地查詢如何使用替代方案到目的地。「類火車」客運路線共12條，提供3萬1360座位運能，西部地區有6條路線、東部地區與南迴線則各有3條。（看完整報導）

南橫公路5/1全線通車但禁止大車 1週5天有條件開放

民國98年莫拉克颱風造成南橫公路中斷，在公路總局搶通下，目前僅剩天池至向陽段約20公里路尚未通車，原預計4月底開通，最後因天池以上仍有幾處邊坡待整理，決定5月1日通車。屆時除每週二、四不開放通行外，其餘5天開放時間為上午7時至下午2時，下午3時後將由大關山隧道往兩邊疏導用路人下山，下午5時前淨空道路，但大型遊覽車、貨車禁止進入。（看完整報導）

波蘭保加利亞遭斷供天然氣 歐盟批俄國勒索：正協調一致應對

俄羅斯天然氣工業公司以波蘭和保加利亞未以盧布支付相關款項為由，宣布27日起暫停對這兩國供應天然氣，顯示俄烏戰爭掀起的政治和能源供應衝突升級，烏克蘭指控俄方是藉「斷氣」方式脅迫歐洲，警告西方意味濃厚。歐盟執行委員會主席范德賴恩批評，俄國再度企圖利用天然氣勒索，歐盟已準備好應對莫斯科向整個歐盟斷供天然氣的狀況，同時也在制定協調一致的應對措施。（看完整報導）

3月景氣燈號跌至綠燈 分數下探16個月以來新低

行政院國發會4月27日公布，3月景氣燈號告別代表景氣「趨熱」的黃紅燈，跌至綠燈，綜合判斷分數減少3分、降至31分，下探16個月以來新低。國發會說明，綠燈代表景氣穩定，領先指標下滑但幅度不大，不需要過於擔心；景氣擴張力道趨緩反映各種不確定性帶來的風險，國內經濟還是穩定成長。（看完整報導）

亞股隨美股慘跌 財長：台股量縮至1000億國安基金可能護盤

俄烏戰爭持續推升通膨，美國聯準會示意將加速緊縮貨幣政策，鷹派言論重挫美股，台股續受拖累，27日開低走低，終場下跌341點，收在16303.35點。財政部長蘇建榮27日表示，台股目前成交量有一定動能，較擔心的是價跌量縮，比如成交量跌至新台幣1000多億元，國安基金有可能召開臨時會。亞洲股市27日大多隨著前一天的美國華爾街股市慘跌重挫，投資人正面臨中國防疫封城拖累經濟、美國升息、通膨飆升及烏克蘭戰爭等危機形成的風暴。（看完整報導）

環保署：自備飲料杯至少省5元 7月上路

環保署4月27日表示，7月起民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差。另外，環保署也要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自明年1月1日起提供循環杯借用服務，減少一次用飲料杯用量，也授權地方政府於113年12月31日前提報飲料店限用塑膠一次用飲料杯實施日期。（看完整報導）

李孟居出獄仍無法返台 國台辦：正在服「剝奪政治權利」附加刑期2年

台商李孟居於2019年反送中抗爭時前往香港，並在入境深圳時失蹤。據稱他曾拍攝中國人民解放軍在邊境集結的照片傳給友人，之後中國官以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」將他逮捕，判刑1年10個月、剝奪政治權利2年。國台辦27日證實，李孟居已服刑期滿，正在服「剝奪政治權利」的附加刑期2年。分析認為，李孟居和日前獲釋返台的李明哲案件無法類比，能否循例返台仍未知。（看完整報導）