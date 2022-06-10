早安世界》美售台1.2億美元海軍零附件 國防部：助維持艦艇妥善率

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美售台1.2億美元海軍零附件 國防部：助維持艦艇妥善率

美國政府9日宣布新一波對台軍售，包含價值1.2億美元（約新台幣35億元）的海軍艦艇零附件與相關技術支援。國防部表示，這有助維持海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，全案可望在一個月後生效。總統府發言人張惇涵指出，這是美國總統拜登上任後第4度、也是今年度第3次宣布對台軍售，不僅顯現美國政府對台灣國防需求的高度重視，也再次展現台美強健的合作夥伴關係，更有助於提升台灣自我防衛能力。（看完整報導）

台灣染疫致死率千分之1.05超過防線 陳時中：高原期開始往下

國內9日新增7萬2921例COVID-19本土病例，雖跌破8萬例，但新增死亡211人及中重症575例雙創新高。據統計，今年累計2731人染疫死亡，染疫致死率已達千分之1.05，超過中央流行疫情指揮官陳時中提過的千分之1「死亡防線」。台大公衛教授詹長權分析數據發現，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第2快，他呼籲政府加強分析本土數據找出原因，並說降低死亡數是現階段防疫關鍵。另外，據統計，全國COVID-19感染率已達11.4%。陳時中說，端午連假結束4天疫情續降，假期對疫情影響低，前陣子的疫情高原期最近開始往下走。（看完整報導）

MIS-C第2例數日高燒後好轉出院 羅一鈞：打1劑疫苗可降9成風險

疫情指揮中心9日公布國內第2例染疫兒童引發「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名5歲男童4月底確診後康復，5月底出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀，連續1週燒到40度，所幸經治療後病況好轉，7日已出院。羅一鈞再度強調，兒童只要接種至少1劑疫苗，MIS-C的發生風險就能降低90%以上。（看完整報導）

菲律賓採認台灣預防接種證明 打高端疫苗同樣免隔離

中華航空菲律賓分公司總經理王福勝表示，過去因移民局官員認證標準不同，持高端疫苗接種證明者入境菲律賓時有部分國人被要求隔離。不過菲律賓跨部門抗疫工作小組最新公文指出，無論施打何種疫苗，菲律賓將採認台灣的預防接種證明，這意謂民眾若持台灣核發的國際預防接種證明和數位疫苗證明，無論施打何種疫苗都可免隔離。此外，日本10日起重新開放包括台灣在內的外國旅行團入境，但台灣目前仍禁旅行社組團。防疫指揮官陳時中對於9月有無可能出團到國外旅遊表示：「可能性當然是有。」（看完整報導）

首爾酒駕男撞死台女 韓最高法院維持8年徒刑定讞

台灣留學生曾以琳2020年在韓國首爾遭酒駕慣犯撞死，韓國最高法院9日依危險駕駛致死維持對53歲被告8年徒刑的原判決，全案定讞。曾以琳的母親說，8年已是韓國對於酒駕最重判決，但她和丈夫仍傷心不已，希望女兒不要白白犧牲，而能發揮警惕作用，希望促成社會大眾不要酒駕。（看完整報導）

巨型複製摩艾像夾藏逾2億元安非他命 台泰警方聯手攔截追主嫌

台灣與泰國警方接獲毒品情報後共組專案小組，循線追查發現，毒販在6具超大型摩艾石像複製品內夾藏毒品，準備以藝術展覽品的名義運往台灣。專案人員到場逐一敲開石像頭部檢查，在其中1具石像內查獲以茶葉袋分裝、共計200公斤的安非他命，市價高達新台幣2億4000萬元。目前已逮捕一名泰籍嫌犯，警方將持續合作追查幕後主嫌。（看完整報導）

共軍殲7墜毀湖北一機場附近民宅 釀1死2傷

中國湖北襄陽老河口市9日上午發生飛機墜落民宅爆炸起火事件，據央視新聞，失事飛機為空軍殲7軍機，當時正在進行訓練，有2名民眾受傷，另有1人遇難，飛行員成功跳傘。有中國網友表示，現場冒起濃濃黑煙，路邊有一名男子衣服被燒毀，身上也有燒傷痕跡。（看完整報導）

外媒指港人難定居台灣 陸委會：未核准個案多為假投資

華盛頓郵報近日報導香港人以投資移民來台，卻因審查無期、在中國大陸出生等涉中國因素而無法取得定居資格。德國之聲則報導流亡港人擔心護照過期，喪失身分。對此，陸委會發言人邱垂正9日表示，相關申請案件未獲批准多因涉及「假投資、真移民」。對於以專案機制提供協助的港人（流亡港人），「台港服務交流辦公室」會有專人提供輔導就學就業、必要生活津貼、醫療諮商等輔助，適用專案的港人不需擔心失業影響居留或因護照過期而失去身分等問題。（看完整報導）

美國近期通膨率逾8% 葉倫：數週後擬撤銷部分對中關稅

美國正對抗40多年來最嚴重的通膨壓力，財政部長葉倫8日表示，美國近期通膨率飆升逾8%令人無法接受，聯準會的通膨率目標2%是「適當目標」。葉倫說，美國正在考慮撤銷部分對中國加徵的懲罰性關稅，「儘管北京有不公平貿易行為，但這些關稅措施實在不符我們的戰略利益」，她也提到，「最終還是美國人付出（較高代價），而非中國人，對美國消費者和企業造成了傷害。」（看完整報導）

特派現場／戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影

烏克蘭國會議員索夫桑說，烏克蘭民眾原本不清楚台灣的處境，但俄國入侵3個多月來，民眾對台灣的了解已超過過去幾年。索夫桑說，烏克蘭年輕世代已不從地緣政治框架看待事物，而是從人權、民主等價值取向角度解讀國際局勢。他們看到的多是中國強勢進犯，情感上與台灣更接近。烏克蘭學者、議員及民團領袖觀察，戰事爆發後，烏克蘭處於反共前線，與台灣同屬捍衛民主同盟，民眾更了解中國犯台風險，雙方於戰後可望強化互動，而中國未及時出手止戰，已導致烏中「戰略夥伴」關係發展受阻。（看完整報導）