早安世界》本土增6.6萬病例趨勢下降 入境3+4居家檢疫新制今上路
本土增6.6萬病例疫情趨勢下降 入境3+4檢疫新制今上路
國內14日新增6萬6119例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、285例中重症，其中123人死亡，另增70例境外移入個案。中央流行疫情指揮中心表示，與上週同期8萬多例相比，可看出疫情有下降趨勢。死亡個案中，無慢性病的2名40多歲個案在解除隔離後過世，初判死因為心肺衰竭，與COVID-19關聯待釐清。配合15日生效的入境檢疫3+4新制，旅客抵台入境不再強制搭乘防疫車隊，可由親友接送，居家檢疫從7天減為3天加4天自主防疫，自主防疫若符合1人1戶且經所在地方政府同意，可在自宅或親友住所進行，中央社整理7大問答帶讀者了解新制內容。（看完整報導）
台東太麻里焚風飆39.2度 鋒面接近今明兩天易有大雨
台東太麻里14日因焚風飆出39.2度高溫，創今年以來新高，中央氣象局預測鋒面14日晚間起接近台灣、影響至16日，易有大雨發生，15至16日高溫稍降，北台灣、東半部30度左右，中南部有31、32度，之後氣溫將逐日升高。不少民眾覺得今年梅雨尾巴拖得特別久，但以氣象局歷史資料來看，梅雨季大致是5月中旬至6月中旬，曾有持續到6月下旬的紀錄。（看完整報導）
中國封控損房市搶救恐難見效 民眾揭防疫健康碼成打壓工具
北京市朝陽區酒吧爆發疫情至14日累計超過200例，官方檢查全市娛樂場所，目前74家酒吧及230多家美容美髮店等暫停營業，700多家餐廳暫停內用。中國疫情下搶救房市穩經濟，包括天津、江蘇蘇州、河南鄭州等多地調降第一間住房貸款利率至4.25%，是近10年來最低，但分析指出，地緣衝突與疫情封城都加大民眾不確定感，低利策略短期成效可能有限。此外，不少河南民眾近日發現自己並未確診，手機上的防疫健康碼卻變紅，驚覺官方藉此不讓儲戶向銀行討回存款，網友痛批「不受限制的公權力才是中國最大疫情」。（看完整報導）
蘇利文楊潔篪會談4.5小時 CNN：為拜習會鋪路
美中在人權、台灣、貿易與中國軍事擴張上的歧見，導致華府與北京關係緊繃，白宮國安顧問蘇利文13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方會談4個半小時，白宮指討論內容坦率、實質且富有成效。CNN分析，這次會談可能是為美國總統拜登與中國國家主席習近平的首次元首峰會鋪路。對於中國官員多次主張台灣海峽不是國際水域，軍事專家易思安擔憂這意味中國政府與軍方正增加對台灣的長期脅迫行動，且計劃在未來進行更多挑釁。（看完整報導）
英國推法案便於與北愛進行貿易 槓上歐盟
英國13日提出可凌駕「北愛爾蘭協議」的法案，準備廢除檢查哨等英國在脫歐之後與北愛爾地區商品交易的部分規定，等於與歐盟正面對槓。儘管愛爾蘭共和國形容英國此舉造成雙邊關係降到新低點，歐盟也批評有損信任，但英國仍繼續推動這項計畫。英相強生說，這些只是改善國內貿易與減少繁文縟節「相對瑣碎」的步驟。（看完整報導）
大鑫涉進口中國快篩試劑混充美製 執行長黃南競遭收押
大鑫資訊公司涉嫌以中國製品混充美國製「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」販售牟利，且部分品質有瑕疵，無法呈現檢測結果，不法獲利估約新台幣1億多元。新竹地檢署表示，大鑫執行長黃南競涉及違反醫療器材管理法、刑法詐欺、妨害農工商等罪嫌重大，且有串證、反覆實施詐欺罪之虞，14日向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。台北市副市長黃珊珊14日說，北市消防局向大鑫採購10萬劑快篩但未發放，已要求退貨還款。台中市採購43.8萬劑，第2批33萬劑出現瑕疵已發出近2萬劑，市長盧秀燕表示已送檢調偵辦，已付15萬劑款項將討回並求償。（看完整報導）
王必勝莊人祥等3人快篩陽性 羅一鈞代理發言人至21日
疫情指揮中心14日表示，社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥使用家用快篩試劑檢驗呈陽性反應。副指揮官陳宗彥、疫情監測組長周志浩、醫療應變組長石崇良、醫療應變組副組長羅一鈞等接觸者快篩結果均為陰性。莊人祥居家照護期間職務，由羅一鈞代理至21日。羅一鈞表示，現階段確診者都是長官層級，將對職場密切接觸工作者如秘書等加強自我健康監測並增加快篩頻率，衛福部疾管署內部員工暫無加強分流規劃。（看完整報導）
范立達等人助愛奇藝在台營運遭起訴 手遊機率不實遊戲橘子遭罰200萬
歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，士林地檢署14日依違反兩岸人民關係條例起訴前歐銻銻高層范立達、趙善真、楊鳴等3人，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。計算後認定楊鳴在歐銻銻、斯翠明薪資共1740萬餘元、范立達1398萬餘元、趙善真1114萬餘元，建請法院宣告沒收。另一方面，線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子因為對遊戲機率宣稱不實，遭公平會開罰200萬元，成為國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭罰案例。（看完整報導）
蘋果新聞網通報大量解僱 8月9日裁員280人
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局14日表示，已收到該公司通報大量解僱計畫書，預計8月9日裁員280人。蘋果新聞網3月勞保投保人數約為300人，對於此次解僱過程是否有違法疑慮，勞動局表示，會請資方提供依法揭示解僱計畫的佐證。（看完整報導）
影片／蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
歐洲太空總署的蓋亞太空任務始於2013年，目前正從距離地球約150萬公里遠的環繞軌道上觀察星際。第3組數據13日發布，內容包括恆星的年齡、質量、溫度和化學成分等新資料，還偵測到超過10萬次會改變遙遠恆星形狀的「星震」（starquake），歐洲太空總署表示，「這徹底改變我們對於銀河系的了解」。（看完整報導）
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