早安世界》本土增6.6萬病例趨勢下降 入境3+4居家檢疫新制今上路

國內14日新增6萬6119例本土病例，中央流行疫情指揮中心表示，與上週同期8萬多例相比，疫情整體有下降趨勢。依據15日上路的入境檢疫新制，從國外來台的旅客可由家人開車接機。圖為台北松山機場外準備搭乘防疫計程車的旅客。（中央社檔案照片）