早安世界》海軍S-70C直升機墜毀4傷 機工長全身逾9成燒燙傷未脫險
海軍S-70C直升機墜毀4傷 機工長全身逾9成燒燙傷未脫險
海軍一架S-70C反潛直升機22日下午訓練時在高雄左營營區意外墜毀，海軍司令部表示，直升機疑似裝備故障於跑道重落地，機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷送醫，其中3人生命跡象穩定，劉姓機工長傷勢較重，全身2到3度燒燙傷面積約90到95%且意識不清。位於軍區圍牆附近一戶透天民宅遭意外波及，鐵捲門被砸出20公分破洞，屋內也找到事故機零組件。這是近2年國軍第4起直升機意外事件，海軍已要求該型機暫停任務派遣實施飛安特檢。總統蔡英文指示國軍醫院全力救治機工長、妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。（看完整報導）
產業用電激增 22日尖峰負載達3926萬瓩破新高
近日各地高溫炎熱，加上遠距上學、辦公以及產業景氣推升整體用電需求，台電尖峰負載22日下午達到3926.6萬瓩，不僅連續3天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高，和去年7月27日尖峰負載3884.4萬瓩相較，整體增加近42萬瓩，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成。同時，由於近來國際燃料價格高漲，台電虧損擴大，電價調漲機率頗高，目前台電已準備多個方案，待27日電價審議會拍板決議。（看完整報導）
本土COVID-19日增今起可望減到5萬以下 韓國出現東亞首個猴痘病例
國內22日新增1例兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，另增1例MIS-C個案為9歲男童，病況改善已轉入一般病房；12歲以下兒童重症累計66例，19人死亡。本土個案增5萬2213例，趨勢較前一天降7.3個百分點，台北區及北區專責病房因應北部確診數下降，開設率從20%下修至15%，疫情指揮中心估23日起每日新增病例可望降至5萬以下。此外，韓國22日通報首起境外移入猴痘病例，成為東亞第一個發現病例的國家，台灣疾管署已研擬將猴痘列為第2類法定傳染病，必要時得於指定機構隔離治療。（看完整報導）
侯友宜稱願負所有責任 恩恩爸要求市府2局長下台完善行政調查
新北市長侯友宜22日表示，確診兒童恩恩過世，他自己有相同經歷，感同身受。對於無法保護市民安全、恩恩家人求助錄音檔外流傷害家屬、防疫人員遭抨擊，他深感愧疚並將自我檢討，負起所有責任。恩恩爸爸回應點名市府消防和衛生2局長應負責下台，並表示只有完善行政調查和檢討報告，才能把諸多缺失及改善方式攤在陽光下供外界檢驗，還原所有真相才是誠懇負責和道歉。（看完整報導）
阿富汗規模6.1強震釀千死數百傷 救災開展困難
阿富汗東部近巴基斯坦邊界的山區21日發生規模6.1強震，已知造成至少1000人喪命、數百人受傷。政府官員表示，死亡人數可能會持續攀升。民兵組織塔利班去年接掌阿富汗政權，加上美軍匆忙撤離後，許多國際援助機構也離開阿富汗，當地震災救援可能變得更為困難。（看完整報導）
美國會暴動案第4場聽證 官員證實川普要求推翻開票結果
美國聯邦眾議院21日針對國會大廈去年1月6日遭前總統川普支持者攻擊案舉行第4場聽證會，聽取來自亞利桑那和喬治亞州選務官員證詞。選務人員指稱，川普企圖推翻大選結果並將矛頭指向他們後，川粉的暴力威脅讓他們生活秩序大亂。特別委員會擴大有關可能犯罪活動的陳述，民主黨籍成員、聯邦眾議員謝安達引述聯邦法官的話表示，川普可能觸犯多項聯邦法，包括串謀詐騙美國人民。（看完整報導）
歐美出現「烏克蘭疲勞」多數民眾盼和談 僅波蘭挺抗戰到底
俄羅斯南部靠近烏克蘭的一座煉油廠22日疑遭無人機攻擊起火，烏克蘭南部尼古拉耶夫市同日遭7枚俄軍飛彈擊中。戰事將滿4個月，相較初期抗俄意志促成歐盟團結氣勢，如今有民調顯示民心已出現分歧。受調查的10國當中，波蘭是唯一支持抗戰到底人數遠多於談和的國家，英國和芬蘭兩陣營不相上下，義大利有超過5成希望戰爭早點透過和談結束，德法都只有2成主張即便戰事拖長，也要為了真正長治久安讓俄國得到決定性失敗。調查報告作者分析，如果對和平和正義派的鴻溝處理不當，損害歐洲團結程度可能像歐債危機時債權和債務派的分歧一樣嚴重。（看完整報導）
專題／「我們也想親近神」 LGBT穆斯林印尼夾縫求生
印尼約87%人口信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。宗教束縛連親情也難穿透，很多人因此被家庭拋棄或被迫接受宗教治療，驅魔儀式Ruqyah是他們揮之不去的夢魘。（看完整報導）
新北桃竹員警涉收賄配合開罰單 員警業者等6人收押禁見
新北、桃園與新竹地區員警遭檢舉勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，涉收賄開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新牌照重新上路。新北地檢署22日表示7名員警在內的14名被告犯罪嫌疑重大且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。新北地院至晚間8時裁定1員警、4代辦業者和1名檢驗員收押禁見，其餘等候繼續開庭審理。為防止不肖分子鑽漏洞規避處分，立委提案修法，規定汽車牌照經吊銷或註銷者須滿6個月或一年才能再行請領。（看完整報導）
台北市忠孝西路開放機車通行 預計年底前試辦
台北市議會交通委員會22日舉行座談會，針對機車路權長期受到漠視與不公平對待進行討論。議員李明賢席間指出，北市包括忠孝西路等5個平面道路禁行機車，交通局說是因爲大車（公車）太多，但羅斯福路和中華路的公車班次流量也都很大卻未禁行。交通局長陳學台回應，已委託招標研究單位進行軟體模擬車流量，估12月有初步成果，忠孝西路確定開放機車通行，年底前試辦。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。