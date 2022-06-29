早安世界》芙蓉最快明天形成 氣象局：今年3至4個颱風侵台
芙蓉最快明天形成 氣象局估今年3至4個颱風侵台
中央氣象局表示，位在南海的熱帶擾動預計最快6月29日增強為熱帶性低氣壓，不排除30日升格為今年第3號颱風芙蓉，將往香港方向移動，對台灣沒有直接影響，但台灣7月1日起水氣增多，南部及東南部應防大雨。氣象預報中心主任呂國臣28日在颱風季展望記者會表示，今年以來西北太平洋僅2個颱風生成，較平均值4.3個少，預估今年下半年颱風生成總數及侵台數目有較大可能接近正常範圍，也就是可能有3到4個颱風侵襲台灣。（看完整報導）
俄軍轟炸烏克蘭商場釀20死 北約應對俄國威脅部隊增至7.5倍
俄羅斯27日以飛彈攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格一間擠滿人潮的購物中心，造成至少20人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」，俄羅斯已成為「全球最大的恐怖組織」。G7領導人聲明嚴正譴責俄羅斯，除了指控對無辜平民的攻擊構成戰爭罪，也表示將對烏國繼續提供財政、人道主義、軍事、外交上的支持。美國國務卿布林肯對攻擊事件表示震驚，並誓言要讓俄羅斯為此負責。北約則將把部署在立陶宛等面對俄羅斯國家的快速反應部隊人數，從原本的4萬一舉增加到30萬。（看完整報導）
台美貿易倡議首次會談 制定途徑深化經貿關係
台美21世紀貿易倡議27日在華府召開會談，原訂出席的行政院政務委員鄧振中因在墨西哥確診COVID-19，改以視訊方式參與，駐美代表蕭美琴則親赴美國貿易代表署出席，美方由副貿易代表畢昂奇主談。在4個多小時的會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化台美經貿關係，並約定在近期內再召開會談。行政院國發會主委龔明鑫同日在華府智庫發表談話，指台美關係是40年來最好，應加強在半導體、通訊網路、人工智慧與太空科技等4大領域的合作。美國貿易代表戴琪28日談到台美21世紀經貿倡議時表示，美台正在制定具體、有意義的方式，以強化雙邊貿易與投資關係。（看完整報導）
Novavax疫苗最快7月14日供施打 猴痘個案接觸者皆未出現症狀
國內28日新增4萬4379例本土個案，中央流行疫情指揮中心指出，新增個案數與上週二5.6萬例相比呈現下降趨勢。新個案包括180例中重症，其中103例死亡，重症者包含1例已出院的1歲MIS-C男童，另增49例境外移入。COVID-19第3劑疫苗涵蓋率28日突破7成，指揮中心表示，可用於追加劑混打的Novavax疫苗預計6月底抵台，第1批到貨約50萬劑，最快7月14日以後提供施打。感染科醫師提醒確診康復後應留意長新冠綜合症，若感染4週後仍持續有行動力下降、全身疲倦、呼吸困難、長期咳嗽等症狀，可視需要就醫。此外，首例境外移入猴痘個案治療狀況良好，匡列為中低風險的9名接觸者也都沒有出現症狀。（看完整報導）
指揮中心將請新北提正式報告 還原恩恩案處理經過
新北市中和區2歲COVID-19死亡病例恩恩的父親要知道送醫是否延誤一事引發各界關注，中央流行疫情指揮中心表示，為了給家屬清楚說明，將請新北市政府提供正式報告還原事實經過。恩恩爸爸28日表示，有吹哨者提供新北市衛生局副局長許朝程的簡訊，其中許朝程談到「擔心病人延誤就醫治療再發生」。恩恩爸爸要求衛生局以證據和數據，說明電話無法接通的中和衛生所在恩恩需要緊急送醫時在忙什麼，衛生局回應，衛生所20多人當下在全力處理確診與居隔防疫事宜。（看完整報導）
香港主權移交25年 官員預告全方位立法嚴控
香港7月1日將迎來主權移交25週年，港府保安局長鄧炳強近日接受陸媒專訪時透露，未來會從多方面立法，包括就基本法第23條及網路安全法例立法，以加強維護國家安全。泛民主派較為活躍的黨派社會民主連線28日宣布，在被警方國安處人員約談後，他們決定回歸25週年當天不舉行任何示威活動。由於香港跟隨中國實行動態清零，嚴苛防控隔離措施嚇到國際金融業。外媒報導，今秋多個投資論壇將移到新加坡或改為線上舉辦，衝擊香港的國際金融中心地位。（看完整報導）
美墨邊境貨櫃車50死再掀移民悲歌 高溫車內沒水無空調
美國德州聖安東尼奧27日發現疑似人口走私事件，一輛棄置路邊的重型聯結車貨櫃內發現46人因熱衰竭病症死亡，16人送醫。墨西哥外交部長厄伯拉特28日表示，死亡人數已增加至50人，其中已知有22人為墨西哥籍、7人來自瓜地馬拉，2人來自宏都拉斯。美國當局表示，事發時高溫達39.4度，貨櫃內沒有水，也沒有跡象顯示車上有可運轉的空調裝置。警方已拘留3名幫助這些外國人偷渡到美國的嫌犯。（看完整報導）
日本東京連4天酷熱 全國一週4551人中暑送醫
日本受到高氣壓籠罩，28日含東京在內有100處測到逾35度高溫，東京市中心連4天出現高溫達到35度以上的「猛暑日」，日本全國上週中暑送醫者達4551人，創6月單月新高紀錄。由於多地持續出現酷暑，日本政府預估東京電力公司供電轄區29日備轉容量率將低於5%，宣布「電力供需窘迫注意報」持續實施，呼籲轄內1都8縣家庭及企業配合節約用電，但也要適當使用冷氣以避免中暑。（看完整報導）
蘋果新聞網買家疑有中資 潘杰賢稱百分百個人資本
台灣蘋果新聞網出售案引發關注，經濟民主連合智庫召集人賴中強及研究員許冠澤、歐栩韶28日召開記者會，質疑買主潘杰賢歷來事業資金籌措主導者均指向上海合夥人張鐘予。張鐘予是中國人工智慧大數據投資與大外宣文化事業與軍武企業的投資推手，令人憂心中共黨政軍透過張鐘予對潘杰賢施加影響力。潘杰賢聲明指公司從未接受任何外來投資，100%由他個人持有。經濟部投審會表示，若收到交易申請，將謹慎審查釐清資金來源。（看完整報導）
台鐵今起大改點 折疊門莒光號全數淘汰
台鐵日前宣布的改點計畫6月29日起實施，改以EMU3000型城際列車取代10列次自強號增加運能，新左營至花蓮4列次自強號改為普悠瑪號，縮短行車時間，高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次，以改善空氣品質。載客超過半世紀的折疊門莒光號因車門易開啟曾釀意外，29日全部汰換完畢。此外，因應疫情趨緩，台鐵7月將以西部往返花東幹線為優先，陸續恢復部分先前停駛的列車，7月1日樹林往返台東2列次自強號將率先復駛。（看完整報導）
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