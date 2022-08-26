早安世界》美國會議員8月訪台接二連三 布蕾波恩今晉見蔡總統

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美國會議員8月訪台接二連三 布蕾波恩今晉見蔡總統

美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩25日深夜抵台，總統蔡英文26日上午將予以接見。此為繼眾議院議長裴洛西及聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基之後，8月第3度有美國國會議員訪台。布蕾波恩是參議院軍事委員會成員，來台前先造訪斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等島國，批判中共企圖掌控全球，並主張美國亟需在印太擴展戰略夥伴關係。總統府表示，布蕾波恩曾多次挺台參與國際組織，也支持各項友台議案，此行是她時隔14年後再度訪台。（看完整報導）

112年預算規模史上最大 國防經費大增716億成長13.9%

行政院會25日通過112年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。行政院長蘇貞昌表示，明年度預算規模史上最大，還債金額22年新高，且少子女化對策、教育、長照、住宅、國防等經費皆創歷史新高。其中國防預算達5863億元，較今年增加716億元，成長13.9%。國防部表示，除編列預算滿足人員維持支出，重點是繼續推機艦國造，發展不對稱作戰能力。另外，勞保基金撥補金額再增450億元，預估可能破產年限從原本2026年延後至2028年。（看完整報導）

大雷雨襲雙北新店淹水民眾困車頂 今高溫炎熱中南部防大雨

台灣多處25日午後熱對流旺盛，台北市、新北市降下大雷雨，北市信義區時雨量達111毫米、大安區96.5毫米。新北市新店區時雨量也達65毫米，導致高速公路下方涵洞積水，有車輛行經時引擎熄火，民眾坐困車頂。中央氣象局表示，26日各地高溫炎熱，午後中南部應留意大雨，未來一週無熱帶系統影響台灣的跡象，代表今年可望打破一年當中最遲發布颱風警報的紀錄。（看完整報導）

紐時：中國軍演磨刀霍霍 試圖全面封鎖台灣

美國「紐約時報」25日專文分析，儘管中國眼下可能仍欠缺快速入侵並占領台灣的能力，但北京恐嘗試採取全面封鎖策略以迫使台灣讓步，或是為後續更廣泛的軍事行動鋪路。這種狀況下，中國將試圖用軍艦和軍機圍堵台灣，目的是在實體、經濟甚至是數位層面上切斷台灣對外聯繫。此外，中國也將企圖利用資訊控制，用假消息、網路戰手法等在中國國內獲得支持，並在台灣和世界散播恐懼。同時，中國持續在福建沿海舉行軍演，26和27日將進行實彈射擊訓練。（看完整報導）

基本工資9/1審議 勞方喊月薪2.8萬工商界盼調幅勿過大

基本工資將於9月1日審議，考量消費者物價指數飆高、消費成本增加，勞方認為基本工資勢必調整，並希望從現行的新台幣25250元增加到28000萬元，調幅約10.9%。工商界表示，物價上漲對資方也形成壓力，並說如果每年都要調漲基本工資，希望幅度不要太大。學者認為，與去年相比，今年勞工生活確實受物價影響，基本工資應該上調，但漲幅不宜過高。（看完整報導）

65歲以上民眾9/1起免費拿5劑快篩 10月疫情高峰後擬大幅開放邊境

國內25日新增2萬6967例本土確診、37人死亡、中重症100例。隨Omicron BA.5變異株疫情攀升，中央流行疫情指揮中心宣布自9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，受惠人數約400萬人。同時，防疫指揮官王必勝說，BA.5疫情高峰過後將大幅度調整邊境管制強度，進一步開放邊境。他預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會呈現往下趨勢。（看完整報導）

新版海外突發疾病險及旅遊不便險 不賠法定傳染病

國內5月爆發防疫險之亂，產險業理賠已逾新台幣655億元，業者估計，全年防疫雙險總理賠金額恐逾千億大關。產、壽險公會向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，已獲金管會核准，基本架構均不賠法定傳染病，業者可自行評估是否將法定傳染病列入承保範圍。此示範條款自9月1日起實施，至於何時會有新商品上線將視業者作業時程而定。（看完整報導）

中國房企業績集體下滑 「金九銀十」難有起色

中國房市持續低迷，已公布上半年業績的房地產企業中，50多家有不同程度虧損。業界悲觀預測，9、10月即將來臨的「金九銀十」傳統旺季不會有超乎預期的行情，而房價在房企加大力度促銷下，更有下跌空間。中國國務院強調地方「一城一策」運用信貸等政策支持住房需求，據機構統計，有83個城市陸續放寬限貸措施，但前7個月房貸數量卻創下近年同期新低。（看完整報導）

烏克蘭獨立紀念日火車站遭襲25死 俄國將辦假公投欲控制占領區

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭屆滿半年之日，就在這天，烏克蘭南部城鎮恰普利涅遭俄羅斯攻擊，一列火車被炸毀，至少25人喪命。另外，美國白宮高階官員透露，俄羅斯最快本週將宣布在盧甘斯克、札波羅熱、哈爾科夫等地的占領區舉行公投，以正式取得這些地區的控制權。白宮預期俄國將操縱公投結果，謊稱烏克蘭人民想要投奔俄國，藉虛假政治手段達到侵占的目的。（看完整報導）

NASA發布黑洞聲波 稱太空中不存在聲音是誤解

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日發布一段從黑洞捕捉到的聲波，把科學家先前識別出的黑洞聲音讓人們第一次聽到。NASA指出，太空中不存在聲音的想法是一種誤解，外太空大多呈現真空狀態，沒有聲波傳播的介質，但星系團中的大量氣體其實為聲波傳播提供了介質。團隊放大來自2.4億光年以外英仙座星系團的聲波，並結合其他數據讓人可以聽見來自遙遠黑洞的聲音。（看完整報導）