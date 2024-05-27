新北、竹縣簽合作備忘錄 跨縣市把關預售屋消費權益

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府地政局今天與新竹縣府地政處簽合作備忘錄，兩地預售屋銷售過程，將互相通報不動產銷售資訊、買賣定型化契約、代銷契約備查；市府指出，這將有助管理並保障消費者權益。

新北地政局長汪禮國今天在市府與新竹縣地政處長古瓊漢簽約，將跨縣市合作管理建商與代銷業者。

地政局發布新聞稿表示，若雙方發現建商與代銷業者在銷售前未依規定申請備查，除提醒申報外，也會同步通知當地縣市政府預為列管，為兩縣市民眾的不動產交易安全把關。

地政局回應中央社記者詢問表示，依據平均地權條例、不動產經紀業管理條例，建商在賣房子前30天，須向建案所在地縣市政府申報備查；接受委託的代銷業則須向公司登記所在地申請備查。

不過，建商、建案、代銷公司有可能橫跨不同縣市，形同資料管理無法同步與彙整，容易有漏洞；新北的建案，若建商「忘記」申報定型化契約，形同提前偷賣；其委託新竹縣的代銷業若有申報備查，竹縣將同步通知新北，轉催建商申報，讓市府可審視契約，為消費權益把關。

新北地價科長蕭湘君說，有些建商會由法務人員在契約裡面鑽漏洞，因此，建商呈報備查後，市府真的都會逐案審查把關；透過跨縣市通報，也可揪出沒申報的建商。

汪禮國說，平均地權條例修正後，維護房市交易秩序，是各縣市面臨的重大議題；新北市平均每季預售屋推案量超過6000戶、新竹縣將近1500戶，兩地都是購屋交易熱區，健全不動產交易安全更重要。

古瓊漢在新聞稿表示，新竹縣發展快速，科學園區有許多廠商進駐、擴廠，提供就業機會，帶動人口移入，近幾年，竹北市房價飆漲已直逼新北板橋區，雙方合作相互通報，有助保障消費者權益。（編輯：陳仁華）1130527