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亞太氣候服務研討會在台北 聚焦AI強化防災應變

2025/6/11 19:02（6/11 19:16 更新）
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2025亞太氣候服務研討會11日起一連3天在交通部中央氣署國際會議廳登場，盼促進國內、外公私部門攜手推動人才培育與技術交流，共同打造具前瞻性與實效的氣候服務體系，提升台灣整體防災韌性。（氣象署提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月11日
2025亞太氣候服務研討會11日起一連3天在交通部中央氣署國際會議廳登場，盼促進國內、外公私部門攜手推動人才培育與技術交流，共同打造具前瞻性與實效的氣候服務體系，提升台灣整體防災韌性。（氣象署提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月11日
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（中央社記者張雄風台北11日電）亞太氣候服務研討會今天起一連3天在台北舉行，邀請國內外氣象及AI專家交流。氣象署表示，運用AI強化氣象資料效率與災害決策應變，盼提升台灣整體防災韌性。

交通部中央氣象署發布新聞稿表示，匯聚來自歐美及東亞8個國家、20多名氣象及AI專家，共同參與在台北舉辦的「2025亞太氣候服務研討會（Asia-Pacific Climate Services Workshop, 2025APCSW）」，自今天起一連3天，於氣象署國際會議廳展開。

氣象署表示，這次研討會特別響應聯合國Early Warnings for All全球倡議以「全民早期預警—氣候服務與AI應用」為主題，共同交流氣候服務創新技術，聚焦在如何運用AI強化氣象資料效率與災害決策應變，以應對日益嚴峻的極端氣候挑戰。

氣象署長呂國臣致詞指出，氣象署自2023年AI大爆發以來，積極導入AI技術。去年颱風凱米來襲，氣象署成功使用AI模型，在颱風影響5天前就能夠掌握颱風走向，3天前發布致災性豪雨預警，協助高風險地區的縣市政府提前啟動大規模民眾撤離，有效進行早期預警行動。

呂國臣說，氣象署也與輝達（NVIDIA）及學研界合作，共同研發適用於台灣的AI模型，以擴大氣象服務與早期預警的效能；未來將持續深化科技研發與應用，促進跨領域交流與合作，讓氣候服務藉由氣象資訊的普及、精準，具體落實全民早期預警的作為，守護民眾的安全。

大會邀請經濟部次長賴建信、日本京都大學名譽教授中北英一（Eiichi Nakakita）擔任關鍵議題主講人，分別針對即時氣象資料於水災與乾旱管理上的政策應用，以及日本對於游擊式豪雨（Baby-rain-cell）的高空回波偵測技術與都市淹水風險預測經驗進行分享；

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同時邀請美國NVIDIA專家分享AI驅動的地球系統數位孿生（Digital Twins）技術；歐洲氣象學會講述英國與歐盟在氣候服務與AI整合方面的發展策略。

氣象署表示，研討會期望深化各界對於全民早期預警的掌握與共識，促進國內、外公私部門攜手推動人才培育與技術交流，共同打造具前瞻性與實效的氣候服務體系，提升台灣整體防災韌性。（編輯：管中維）1140611

呂國臣
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